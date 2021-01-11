"Слуга народу" розгляне питання про виключення Дубінського 1 лютого

Парламентська фракція "Слуга народу" обговорить питання виключення народного депутата Верховної Ради Олександра Дубінського зі своїх лав наступного понеділка, 1 лютого. Про це в п'ятницю, 29 січня, повідомили в самій фракції.

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"За результатами голосування у фракційному застосунку (це фактично було рейтингове голосування за три варіанти) найбільшу кількість набрав варіант про виключення Дубінського з фракції. За нього проголосувала більшість: понад 50 відсотків із тих, хто взагалі голосував (проголосували 52 відсотки депутатів загалом). Ми виносимо це питання на фракцію у понеділок на голосування, щоб його підтвердити, і тоді буде зрозуміло, чи є необхідна кількість голосів за виключення", - сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона уточнила, що для ухвалення позитивного рішення необхідно 70 відсотків підтримки від загальної кількості депутатів фракції, тобто 172 голоси.

Так само цього дня ще один представник "слуг" - депутат Олександр Качура - повідомив у своєму Telegram-каналі про початок збору підписів за виключення депутата Олександра Дубінського з фракції.

"Зараз починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - написав депутат. На думку Качури, депутати мають діяти згідно з Конституцією та законами України, де нічого не передбачено про персональні санкції, запроваджені стратегічними партнерами.

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Нардеп зазначив також, що запропонував фракції звернутися до Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України (СБУ) з проханням надати в рамках міжнародної правової допомоги відповідну інформацію, що стосується запроваджених США санкцій проти Дубінського.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти депутата Дубінського та ще кількох осіб і організацій за ймовірну співучасть у спробі депутата ВР Андрія Деркача вплинути на вибори американського президента.

Раніше сам Дубінський заперечував свою причетність до спроб втрутитися в вибори в США й відмовився виходити з фракції "Слуга народу" добровільно.