 Єрмак прокоментував санкції США проти українців за втручання у вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2021

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Новини

Єрмак прокоментував санкції США проти українців за втручання у вибори

Українська влада зробить усе можливе, щоб притягти до відповідальності винних у втручанні в американські вибори, запевнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак (архівне фото)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нещодавнє запровадження міністерством фінансів Сполучених Штатів санкцій проти українців. Як написав Єрмак у середу, 13 січня, у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter, українська влада зробить усе можливе для притягнення до відповідальності винних у втручанні в президентські вибори в США незалежно від їхньої партійної приналежності.

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"Для ясності - незалежно від партійної приналежності ця адміністрація зробить усе, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США", - написав Єрмак.

Нагадаємо, 11 січня міністерство фінансів США включило до санкційного списку сімох фізичних осіб і чотири організацій. Під санкції потрапили сім громадян України, серед яких народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та український ексдепутат  Олександр Онищенко, а також чотири організації.

У Вашингтоні вважають, що ці особи й організації причетні до спроби втручання у виборчий процес у США. В мінфіні США зокрема переконані, що ці люди пов'язані з народним депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем, проти якого США у вересні 2020 року запровадили санкції "за спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року". Самого Деркача американський мінфін називає "російським агентом".

Як повідомлялося, Дубінський заперечує свій зв'язок із Деркачем і запевняє, що не мав жодного стосунку до втручання в вибори в США чи в будь-якій іншій країні.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що Володимир Зеленський не реагуватиме на американські санкції проти Дубінського, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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