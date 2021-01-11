Єрмак прокоментував санкції США проти українців за втручання у вибори

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нещодавнє запровадження міністерством фінансів Сполучених Штатів санкцій проти українців. Як написав Єрмак у середу, 13 січня, у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter, українська влада зробить усе можливе для притягнення до відповідальності винних у втручанні в президентські вибори в США незалежно від їхньої партійної приналежності.

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"Для ясності - незалежно від партійної приналежності ця адміністрація зробить усе, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США", - написав Єрмак.

Нагадаємо, 11 січня міністерство фінансів США включило до санкційного списку сімох фізичних осіб і чотири організацій. Під санкції потрапили сім громадян України, серед яких народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та український ексдепутат Олександр Онищенко, а також чотири організації.

У Вашингтоні вважають, що ці особи й організації причетні до спроби втручання у виборчий процес у США. В мінфіні США зокрема переконані, що ці люди пов'язані з народним депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем, проти якого США у вересні 2020 року запровадили санкції "за спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року". Самого Деркача американський мінфін називає "російським агентом".

Як повідомлялося, Дубінський заперечує свій зв'язок із Деркачем і запевняє, що не мав жодного стосунку до втручання в вибори в США чи в будь-якій іншій країні.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що Володимир Зеленський не реагуватиме на американські санкції проти Дубінського, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".