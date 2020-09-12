 У посольстві США пояснили наслідки санкцій проти Андрія Деркача | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Новини

У посольстві США пояснили наслідки санкцій проти Андрія Деркача

Санкції США проти Андрія Деркача поширюються також на бізнес, яким він володіє, пояснили в посольстві США в Україні. В дипустанові застерегли щодо підтримки підсанкційних осіб.

У посольстві США в Україні пояснили наслідки санкцій проти депутата Андрія Деркача

У посольстві США в Україні пояснили наслідки санкцій проти депутата Андрія Деркача

У посольстві США в Україні застерегли, що приватні особи чи компанії, які підтримують підсанкційних осіб, також можуть підпасти під санкції Вашингтона. Про це йдеться у заяві речника дипустанови Деніела Лангенкемпа, оприлюдненій у понеділок, 5 жовтня, на сайті посольства. Заява стосується наслідків санкцій, запроваджених США щодо позафракційного народного депутата України Андрія Деркача та трьох росіян через спробу втручання в американські вибори.

"Іноді ми отримуємо запитання: "Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?" Відповідь: "Так". Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об'єктом санкцій", - пояснив речник американського посольства.

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Він також наголосив, що санкції проти фізичної особи поширюються і на бізнес, яким вона володіє. "Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими", - зазначив Лангенкемп. За його словами, майно та частки у власності такого суб'єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи вказано саме цю юридичну особу в санкційних списках.

Речник посольства зазначив, що Сполучені Штати залишатимуться пильними у своїх зусиллях "підтримувати цілісність нашої демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов'язаній із діяльністю Андрія Деркача".

Нагадаємо, 10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти народного депутата України Андрія Деркача і ще трьох росіян, які є співробітниками Агентства інтернет-досліджень ("фабрики тролів" - Ред.) за спробу вплинути на виборчий процес у США.

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У посольстві США розповіли, що "Деркач підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі".

19 травня Андрій Деркач оприлюднив на пресконференції в Києві записи телефонних розмов з голосами, схожими на голоси колишнього президента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Тоді Деркач стверджував, що отримав ці записи від журналістів-розслідувачів, а розмови нібито записував сам Порошенко.

У партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка назвали оприлюднення цих записів "російською провокацією, яка не має нічого спільного з дійсністю".

Згодом Андрій Деркач оприлюднював нові записи розмов із голосами, схожими на голоси Порошенка та Байдена.  

Дивитись відео 02:49

Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)

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