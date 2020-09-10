"Плівки Деркача": Україна проводить власне розслідування, на США не орієнтується

Україна продовжує власне розслідування у справі щодо "плівок Деркача", заявила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.

"Зараз слідство щодо "плівок Деркача" триває. І знову ж таки, експертизи: чи змонтовані плівки, чи можливо ідентифікувати голоси. ... Слідство триває, слідчі можливості ми намагаємося не втратити. Чекаємо на результати досліджень", - розповіла Венедиктова в інтерв'ю Савіку Шустеру, оприлюдненому в суботу, 12 вересня, в YouTube.

Вона наголосила, що українські слідчі "дійдуть власних висновків", не орієнтуючись на результати розслідування, оприлюднені в США. Відповідаючи на запитання про те, наскільки серйозна відповідальність за це може бути у п'ятого президента України Петра Порошенка, генпрокурорка зазначила, що вважає це радше політичною корупцією, а не юридичною, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Венедиктова також заявила. що вважає перемогою той факт, що Україна не була втягнута в геополітику і політику національного рівня в США.

Коментуючи заяву міністерства фінансів США про те, що "плівки Деркача" є "відредагованими аудіозаписами", Венедиктова заявила, що українське слідство дійде власних висновків.

"Плівки Деркача" і реакція США

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена, які можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка.

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Серед обговорюваних тем були такі, як підвищення тарифів, звільнення генпрокурора Шокіна в обмін на кредитні гарантії на суму 1 мільярд доларів тощо.

У серпні контррозвідка США заявила, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена, і це пов'язано з діями РФ щодо втручання у вибори в США.

Сам Деркач назвав це "спробами навісити ярлики й атакою", що підтверджує розкриття найбільшої схеми "демокорупції" у зв'язку з оприлюдненими нардепом записами з голосами Порошенка-Байдена і Порошенка-Путіна.

Згодом управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США визначило чотирьох пов'язаних з Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача, причетними до спроб вплинути на виборчий процес у США, і запровадило щодо них персональні санкції.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.