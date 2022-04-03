Офіс генерального прокурора - центральний орган у системі прокуратури України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Офіс генерального прокурора України".

Офіс генерального прокурора України розпочав свою роботу в січні 2020 року. Офіс генерального прокурора було створено в межах реформи Генеральної прокуратури України. Працівники ГПУ, котрі пройшли атестацію, змогли продовжити свою роботу вже в реформованій структурі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.