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Офіс генерального прокурора - центральний орган у системі прокуратури України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Офіс генерального прокурора України".
Офіс генерального прокурора України розпочав свою роботу в січні 2020 року. Офіс генерального прокурора було створено в межах реформи Генеральної прокуратури України. Працівники ГПУ, котрі пройшли атестацію, змогли продовжити свою роботу вже в реформованій структурі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Заступника голови Київської міськдержадміністрації Пантелеєва підозрюють в ухиленні від проведення заходів зі знезараження території заводу "Радикал". Своєю чергою у КМДА назвали підозру "спробою політичного тиску".