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Офіс генерального прокурора

Офіс генерального прокурора - центральний орган у системі прокуратури України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Офіс генерального прокурора України".

Офіс генерального прокурора України розпочав свою роботу в січні 2020 року. Офіс генерального прокурора було створено в межах реформи Генеральної прокуратури України. Працівники ГПУ, котрі пройшли атестацію, змогли продовжити свою роботу вже в реформованій структурі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних - Офіс генпрокурора

З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних - Офіс генпрокурора 03.04.2022

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що за 1-3 квітня 140 тіл вже було оглянуто судово-медичними експертами та правоохоронними органами.
З початку війни в Україні загинули 136 дітей - Офіс генпрокурора

З початку війни в Україні загинули 136 дітей - Офіс генпрокурора 26.03.2022

Внаслідок збройної агресії Росії проти України щонайменше 200 дітей поранено, пошкоджено 570 закладів освіти та 40 закладів для дітей, повідомляє у суботу, 26 березня, Офіс генерального прокурора України.
ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році

ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році 31.01.2022

Через масштабні пожежі у Луганській області в 2020 році підозру оголосили двом посадовцям. Їх звинувачують у службовій недбалості та можуть засудити до п'яти років позбавлення волі.
Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю

Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю 31.01.2022

Заступника голови Київської міськдержадміністрації Пантелеєва підозрюють в ухиленні від проведення заходів зі знезараження території заводу "Радикал". Своєю чергою у КМДА назвали підозру "спробою політичного тиску".
Порошенко і прокуратура оскаржують запобіжний захід експрезиденту

Порошенко і прокуратура оскаржують запобіжний захід експрезиденту 21.01.2022

Захист Петра Порошенка та Офіс генерального прокурора оскаржують запобіжний захід для п'ятого президента України. Суд призначив йому особисте зобов'язання без права виїзду з області, тоді як обвинувачення просило арешту.
Екран під арештом: що відбувається з медіаактивами Порошенка

Екран під арештом: що відбувається з медіаактивами Порошенка 12.01.2022

Попри публічну відмову Петра Порошенка від права власності на телеканали, якими він володів багато років, вони все одно опинились серед переліку його заарештованих активів. DW розбиралась з причинами і наслідками.
Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт у вугільній справі

Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт у "вугільній справі" 10.01.2022

Народному депутату України від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку подовжили домашній арешт до 10 березня у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня та зустрітися з Венедіктовою

Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня та зустрітися з Венедіктовою 06.01.2022

Порошенко, якого в Україні підозрюють у держзраді, заявив про своє повернення до Києва 17 січня. Експрезидент планує з'явитися в суді та поговорити з генпрокуроркою Венедіктовою.

Суд у Києві дозволив затримати Петра Порошенка - ЗМІ

Суд у Києві дозволив затримати Петра Порошенка - ЗМІ 24.12.2021

Суд за клопотанням Офісу генпрокурора дозволив затримати експрезидента України Петра Порошенка, повідомляє державна інформагенція. Раніше йому оголосили підозру в держзраді через купівлю вугілля в ОРДЛО у 2014 році.

У партії Порошенка закидають Зеленському держзраду

У партії Порошенка закидають Зеленському держзраду 23.12.2021

Депутати "Європейської солідарності" стверджують, що "за каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора".

Україна повідомила про підозру керівнику ПВК Вагнер

Україна повідомила про підозру керівнику ПВК "Вагнер" 23.12.2021

Українські правоохоронці заочно оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України і веденні агресивної війни Дмитру Уткіну. Наразі вони вирішують питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Порошенко не прийде на допит у справі про держзраду - адвокат

Порошенко не прийде на допит у справі про держзраду - адвокат 21.12.2021

Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Захист експрезидента стверджує, що підозру вручили незаконно.

Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні терористам

Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні терористам 20.12.2021

Експрезиденту України Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді через купівлю вугілля в ОРДЛО у 2014 році. Адвокат наголошує на незаконності вручення підозри.

Верховний суд підтвердив 13 років в'язниці Януковичу за держзраду

Верховний суд підтвердив 13 років в'язниці Януковичу за держзраду 06.12.2021

Верховний суд залишив у силі вирок експрезиденту України Віктору Януковичу в 13 років позбавлення волі у справі про держзраду.

Медведчуку змінили домашній арешт на особисте зобов’язання у справі про держзраду

Медведчуку змінили домашній арешт на особисте зобов’язання у справі про держзраду 02.11.2021

У справі про держзраду суд змінив Віктору Медведчуку запобіжний захід на особисте зобов'язання замість домашнього арешту, термін якого закінчився.
Ексвласнику Дельта Банку Миколі Лагуну вручили підозру

Ексвласнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну вручили підозру 12.10.2021

Екскерівника "Дельта Банку" Миколу Лагуна і ще чотирьох топменеджерів установи підозрюють у розтраті майна на суму понад мільярд гривень.

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