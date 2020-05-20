Порошенко припускає причетність Офісу президента до "плівок Деркача"

Експрезидент України Петра Порошенка назвав розслідування Офісу генерального прокурора про можливий вплив на нього віцепрезидента США Джо Байдена частиною "спеціальної операції проти України", яку розпочали проросійські сили. Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому в середу, 20 травня, у соціальній мережі Facebook.

"Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами", - зазначив Порошенко. Він додав, що ця підтримка ґрунтується на згоді Республіканської та Демократичної партій США максимально сприяти Україні у боротьбі з російською агресією та у намірі Києва приєднатися до НАТО.

Також Порошенко наголосив, що Байден є другом і союзником України, яка має бути вдячною йому за діяльність на посаді віцепрезидента у адміністрації колишнього голови Білого дому Барака Обами. Водночас Порошенко висловив вдячність і чинному президенту США Дональду Трампу за масштабну допомогу, зокрема за ракетні комплекси Javelin, санкції проти РФ та інші приклади солідарності.

Порошенко звинувачує Офіс президента України

Порошенко також додав, що "сировина" для аудіофайлів, які напередодні оприлюднив народний депутат Андрій Деркач могла походити з Офісу президента України Володимира Зеленського. За словами Порошенка, підозру про причетність до цієї спецоперації адміністрації Зеленського у нього пресконференція чинного чинного президента 20 травня, на якій той закликав правоохоронні органи відреагувати на інформацію з аудіозаписів.

Під час розмови з журналістами Зеленський припустив, що опубліковані Деркачем плівки - це "не останній дзвоник". "Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - заявив він.

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Офіс прокурора шукає державну зраду

Підставою для початку розслідування з боку Офісу прокурора України стала заява Деркача. Провадження розпочато за статтею про державну зраду та зловживання владою чи службовим становищем.

На оприлюднених Деркачем записах містяться голоси, схожі на голоси Порошенка і Байдена. Народний депутат при цьому запевняє, що оприлюднені ним розмови свідчать про вплив Байдена на Порошенка. За його словами, він отримав записи від журналістів-розслідувачів, а розмови записував сам Порошенко.

У Джо Байдена вказують на Росію

Реагуючи на оприлюднення записів, представник команди Байдена Ендрю Бейтс заявив, що розглядає це як продовження російських зусиль завдати шкоди ексвіцепрезиденту США. "Вони дуже відредагували запис, але це не більше, ніж дірка від бублика", - цитує слова Бейтса американське видання The Washington Post. У команді Байдена стверджують, що до просування цих записів був залучений російський державний міжнародний телеканал RT.