США запровадили санкції проти семи українців за втручання у американські вибори

Під дію обмежувальних заходів американського мінфіну потрапили сім українців, серед яких є нардеп Олександр Дубінський, і чотири українських підприємства, повідомили в Вашингтоні.
Сполучені Штати поширили санкції на сімох українців і чотири українських медіакомпанії у зв'язку з втручанням у вибори США. Повідомлення про запровадження обмежувальних заходів щодо українських фізичних та юридичних осіб оприлюднено у понеділок, 11 січня, на сайті міністерства фінансів США. У повідомленні сказано, що всі підсанкційні особи мали стосунок до пов'язаної з Росією мережею іноземого впливу з метою поширення неправдивої інформації, щоб таким чином вплинути на американські вибори. Як зазначається на сайті міністерства, до цієї мережі причетний і український нардеп Андрій Деркач, якого названо російським агентом.
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Зазначається, що під дію санкцій потрапили депутат Верховної Ради Олександр Дубінський, екс-голова Української
асоціації енергетичного машинобудування Дмитро Ковальчук, колишній прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп та підприємець Олександр Онищенко, бізнесмен Антон Симоненко, колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко і медіаменеджер Петро Журавель.
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Кулику, Онищенку, Теліженку і Дубінському закидають "пряму або непряму участь, підтримку, приховування або іншу співучасть у здійсненні іноземного впливу на виборах в США", зазначається на сайті відомства.
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Щодо юридичних осіб, то під дію американських санкцій потрапили кілька сайтів та медіа-груп, серед яких портал NABU Leaks, ТОВ "Ера-Медіа", ТОВ "Скептик" і сайт Only News.
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