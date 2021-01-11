Дубінського зі "Слуги народу" можуть виключити вже "найближчим часом"

Партія "Слуга народу" може найближчим часом розглянути питання про виключення народного депутата Олександра Дубінського зі своїх лав. Про це у неділю, 14 березня, у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова політсили Олександр Корнієнко.

"Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова", - сказав Корнієнко.

Згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили прийняти рішення про позбавлення членства в партії. Підставою можуть бути невизнання або невиконання членом партії її програми та статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитують партію або завдають їй шкоди.

Як пояснив Корнієнко, у випадку з Дубінським приводом для його виключення з партії є порушення статуту "за допомогою проведення "своїх" конференцій і непокора керівним органам партії". Водночас голова партії наголосив, що оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "Слуги народу" вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то "всі його подальші дії щодо скликання рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді".

За словами Корнієнка, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту. "Незважаючи на те, що він ще не зареєстрований в мін'юсті, він починає діяти з моменту його ухвалення на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись з тим, що він є членом Національної ради громад", - зазначив Корнієнко.

Дубінський втратив посаду голови Київського облорганізації "Слуги народу"

Раніше цього дня члени Київської обласної організації партії "Слуга Народу" обрали новим головою організації народного депутата Андрія Мотовиловця, який замінив на цій посаді Олександра Дубінського. На думку членів Київської обласної організації, Олександр Дубінський надалі не може бути членом новоствореної Національної ради громад, до якої автоматично мають входити керівники усіх обласних відділень політсили.

Сам Дубінський стверджує, що цього ж дня була проведена інша конференція Київської обласної організації, в якій брали участь "справжні члени". На ній Дубінському було висловлено безумовну довіру, його також обрали головою Київської обласної організації. Про це Дубінський повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.