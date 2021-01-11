 Дубінського зі ″Слуги народу″ можуть виключити вже ″найближчим часом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дубінського зі "Слуги народу" можуть виключити вже "найближчим часом"

Приводом для виключення Олександра Дубінського з партії є порушення статуту через проведення "своїх" конференцій і непокора керівним органам партії, заявив голова політсили Олександр Корнієнко.

Олександр Дубінський

Олександр Дубінський

Партія "Слуга народу" може найближчим часом розглянути питання про виключення народного депутата Олександра Дубінського зі своїх лав. Про це у неділю, 14 березня, у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова політсили Олександр Корнієнко.

"Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова", - сказав Корнієнко. 

Згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили прийняти рішення про позбавлення членства в партії. Підставою можуть бути невизнання або невиконання членом партії її програми та статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитують партію або завдають їй шкоди.

Як пояснив Корнієнко, у випадку з Дубінським приводом для його виключення з партії є порушення статуту "за допомогою проведення "своїх" конференцій і непокора керівним органам партії". Водночас голова партії наголосив, що оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "Слуги народу" вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то "всі його подальші дії щодо скликання рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді".

За словами Корнієнка, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту. "Незважаючи на те, що він ще не зареєстрований в мін'юсті, він починає діяти з моменту його ухвалення на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись з тим, що він є членом Національної ради громад", - зазначив Корнієнко.

Дубінський втратив посаду голови Київського облорганізації "Слуги народу"

Раніше цього дня члени Київської обласної організації партії "Слуга Народу" обрали новим головою організації народного депутата Андрія Мотовиловця, який замінив на цій посаді Олександра Дубінського. На думку членів Київської обласної організації, Олександр Дубінський надалі не може бути членом новоствореної Національної ради громад, до якої автоматично мають входити керівники усіх обласних відділень політсили.

Сам Дубінський стверджує, що цього ж дня була проведена інша конференція Київської обласної організації, в якій брали участь "справжні члени". На ній Дубінському було висловлено безумовну довіру, його також обрали головою Київської обласної організації. Про це Дубінський повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Дивитись відео 05:25

Сильні мери, слабкі "слуги": що показали місцеві вибори? (26.10.2020)

Також за темою

Ukraine Oleksandr Dubinskyj Partei Diener des Volkes

Дубінський заперечує свою причетність до втручання в вибори в США 11.01.2021

Депутат ВР Олександр Дубінський заперечує зв'язок з нардепом Андрієм Деркачем та причетність до спроб вплинути на вибори в США.

Oleksandr Dubinsky unterzeiht sich einem Lügendetektortest in Kiew, Ukraine

Олександр Дубінський очолив список "Слуги народу" до Київської обласної ради 04.10.2020

Окрім Олександра Дубінського, на виборах до Київської обласної ради від партії "Слуга народу" балотуються кілька працівників "1+1".

Kiew | Lokalwahlen Wahllokal

У "Слузі народу" вважають свій результат на виборах великим успіхом 27.10.2020

Голова партії "Слуга народу" заявляє, що вони завели до районних та облрад більше депутатів, ніж інші політсили.

Реклама

Докладно

Три доріжки кокаїну на дзеркальній поверхні та згорнута у трубочку купюра у сто євро

Попит на кокаїн під час локдауну - небезпека не лише у ФРН

Незважаючи на локдаун, тонни кокаїну потрапляють до Німеччини з Південної Америки. Як держава вирішує проблему?  

Закриті крамниці й ресторани в німецькому місті Шпаєр

Пандемія коштувала економіці ФРН 250 мільярдів євро - IW

За оцінками експертів, упродовж 2020 року в Німеччині оголосили про банкрутство більше 16 тисяч підприємств.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  