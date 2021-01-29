Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Народного депутата Олександра Дубінського у понеділок, 1 лютого, виключили з фракції "Слуга народу". Про це повідомив член фракції Данило Гетманцев після оголошення результатів на засіданні фракції, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"198 голосів було за виключення Олександра Дубінського з фракції. Сьогодні на засіданні фракції голосування не було, а було оголошення результатів", - сказав Гетманцев. Він уточнив, що голосування тривало протягом трьох днів.

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Цю інформацію також підтвердила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. "Це було найкоротше засідання фракції СН ever. За виключення Дубінського зібрали більше 180 підписів", - написала вона у своєму телеграм-каналі.

Реакція Дубінського

Сам Дубінський після свого виключення з фракції заявив, що депутати, які підтримали його, не виходитимуть із фракції. "Я звернувся прямо до колег, які до мене зверталися зі словом підтримки, це приблизно 60 осіб, я попросив їх залишатися у фракції", - сказав Дубінський журналістам після засідання фракції, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що на виключення його з фракції "було витрачено великі зусилля". При цьому Дубінський наголосив, що, як і раніше, підтримує президента Володимира Зеленського, тому що вважає, що "він єдина людина, яка може виправити ситуацію і повернути роботу монобільшості й органів влади, які ця більшість сформувала, на благо українського народу".

Дубінський також зазначив, що після того, як у ВР офіційно оголосять про його виключення з фракції, а це, найімовірніше, відбудеться у вівторок, він буде позафракційним народним депутатом.

За що виключили Дубінського

11 січня Вашингтон вніс до санкційного списку щодо України 11 фізичних осіб і організацій. Під санкції підпали сім громадян України, зокрема Дубінський, і чотири організації, що базуються, за даними мінфіну США, в Україні. Ці заходи впроваджено проти них, оскільки у Вашингтоні вважають, що вони втручалися у виборчий процес у США.

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За повідомленнями мінфіну США, ці фізичні особи пов'язані з народним депутатом України Андрієм Деркачем, стосовно якого США запровадили санкції у вересні 2020 року "за спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року". Самого Деркача американський мінфін у пресрелізі назвав "російським агентом". Дубінський свій зв'язок із Деркачем заперечує.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня запропонував Дубінському вийти з фракції, але той відмовився.

28 січня інтернет-сайт відеохостингу YouTube заблокував акаунт Дубінського Dubinsky.pro.