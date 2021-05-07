Facebook видалив дві мережі через зв'язки з Деркачем та "слугами"

Соціальна мережа Facebook видалила вісім мереж у різних країнах світу, дві з яких - українські. Такі дані містить оприлюднений у п'ятницю, 7 травня, звіт американської інтернет-компанії.

Як зазначається в звіті, одна з видалених українських мереж була пов'язана з Андрієм Деркачем, Петром Журавлем, медіакомпанією "Бегемот", які перебувають під санкціями міністерства фінансів США, а також політичними консультантами, пов'язаними з Володимиром Гройсманом та Олегом Кулиничем. На зв'язки мережі з названими особами вказували дані Федерального бюро розслідувань (ФБР).

До цієї мережі входили 477 облікових записів Facebook, 363 сторінки, 35 груп і 29 облікових записів Instagram. Як приклади зазначені дописи на підтримку партії "Наш край", "Довіри Полтавщини". Деякі сторінки були названі на честь конкретних регіонів чи міст, зокрема Києва, Одеси, Житомира, Львова і Тернополя. Мережа публікувала підтримувальний контент і коментарі про широке коло політичних суб'єктів в Україні за всім політичним спектром, "очевидно, без особливих ідеологічних уподобань", проте загалом її діяльність мала антиросійський характер, наголошується в звіті.

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За оцінками Facebook, цією мережею керували щонайменше три окремі групи операторів, кожна з яких пов'язана з різними політиками: Деркач, Гройсман та Кулинич. Зазначено, що особи, які стоять за цією діяльністю, керували тривалою операцією обманного впливу (IO) на декількох платформах соціальних мереж і на своїх власних вебсайтах, в основному копіюючи та вставляючи новинний контент з інших українських ЗМІ. Вони створили готову мережу, що складається зі, здавалося б, незалежних медійних веб-сайтів і ресурсів соціальних мереж, які працювали над просуванням контенту, сприятливого для трьох політиків і їхніх політичних груп, а також здійснювали аналогічні дії на підтримку інших політичних суб'єктів усього політичного спектра.

На просування мережі пішло майже пів мільйона доларів

За оцінками Facebook, на просування цих сторінок було витрачено майже 496 тисяч доларів США, оплачуваних переважно доларами, але іноді й російськими рублями. Підписалися на них приблизно 2,37 мільйона облікових записів у Facebook, до 56 тисяч осіб приєдналися до однієї або декількох із груп і приблизно 30 тисяч осіб підписалися на облікові записи в Instagram.

Facebook приділив цій мережі третину всього квітневого звіту, а також зазначив, що вона стала предметом глибокого розслідування, передає агентство новин "Інтерфакс-Україна". "У рамках зриву цієї операції ми... поділилися нашими висновками з правоохоронними органами, політиками, іншими платформами та незалежними організаціями дослідників, щоб вони теж могли вжити заходів, якщо виявлять порушення", - йдеться у документі.

Мережа "слуг народу"

Друга видалена українська мережа була меншою - 105 облікових записів Facebook, 24 сторінки й п'ять облікових записів Instagram. Її перевірку було здійснено після репортажів українського видання "Букви" й було виявлено зв'язки з особами, асоційованими з політичною партією "Слуга народу".

"Люди, які стоять за цією мережею, використовували комбінацію автентичних і фальшивих облікових записів, деякі з яких вже було виявлено і відключено нашими автоматизованими системами, для публікації, управління сторінками, що являють собою незалежні новинні сторінки, і для переспрямування людей на позаплатформенні веб-сайти, що маскуються під новини", - сказано в звіті компанії.

У звіті зазначається, що після публікації в лютому 2021 року мережа була сильно скорочена. Темами дописів були корупція, політика, автомобільна промисловість, сатиричний контент про COVID-19, підтримка "Слуги народу" та нинішнього уряду України, критика опозиційних партій і політиків, в тому числі колишнього президента Петра Порошенка та мера Києва Віталія Кличка.

За оцінками Facebook, на просування цих сторінок було витрачено майже 210 тисяч доларів США, що оплачувалися переважно в доларах, а підписалися на них приблизно 23 тисяч облікових записів у Facebook і приблизно 1,5 тисячі - в Instagram.

Крім двох українських мереж, у квітні Facebook видалив також по одній мережі з Палестини, Азербайджану та ЦАР і по дві мережі з Мексики та Перу - загалом 1656 облікових записів Facebook, 724 сторінки, 63 групи та 141 обліковий запис Instagram.