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Соціальна мережа Rossgram має замінити Instagram, який у Росії визнали екстремістським і заборонили. Втім соцмережа не запрацювала тоді, коли очікували, повідомляють ЗМІ.
Про намір заблокувати Instagram російська влада заявила 11 березня через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні.
Зниження кількості щоденних користувачів Facebook призвело до падіння акцій материнської компанії Meta за день на понад 20 відсотків.
"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.
Неправильна "зміна конфігурації" Facebook спричинила глобальний збій у роботі платформ корпорації. Він коштував її засновнику Марку Цукербергу понад шість мільярдів доларів США.
Агентство у Росії наймало блогерів в ЄС для поширення дезінформації про вакцини на фейкових акаунтах. Facebook видалив 65 облікових записів, Instagram - 243.
Троє гравців збірної Англії з футболу не забили вирішальні пенальті в фінальному матчі "Євро-2020" проти збірної Італії. На адресу Маркуса Решфорда, Джейдона Санчо і Букайо Саки посипалися образи в соцмережах.
За словами російського опозиціонера Олексія Навального, йому годі побачитися з адвокатом без "повного обшуку", тобто з роздяганням догола.
У світі залишається дедалі менше райських куточків. У Німеччині зараз екстрено рятують один із них - від натовпів інфлюенсерів і тревел-блогерів.
Він відкрив для себе клубне життя, коли йому було вже за 70. Ґюнтер Краббенгефт - гіпстерський дідусь, який попри вік і коронавірусну кризу продовжує тусити на повну.
За допомогою каналу в соціальній мережі Instagram Федеральна розвідувальна служба Німеччини має намір шукати кадри серед молоді.
З восьми видалених у квітні цього року соцмережею Facebook груп, дві були з України, повідомили в інтернет-компанії. Видалені українські групи підозрюють у зв'язках з Андрієм Деркачем і партією "Слуга народу".
Інтернет-компанії ганьблять Америку блокуванням його сторінок у соціальних мережах, переконаний експрезидент США Дональд Трамп.
Заборона на доступ колишнього президента США Дональда Трампа до соцмережі Facebook буде чинною і надалі. Утім, рішення про безстрокові санкції щодо Трампа мають переглянути, вирішили в компанії.
Олексій Навальний не отримує жодної медичної допомоги, заявили його адвокати. Сам політик написав пост в Instagram про свій стан і подякував за підтримку.
60 відсотків населення України зареєстровані у соціальних мережах. Найпопулярнішою соцмережею у країні залишається YouTube з охопленням у 96 відсотків користувачів.
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