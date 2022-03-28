Гіпстер у 75: найкрутіший дідусь Берліна (22.06.2021)

Він відкрив для себе клубне життя, коли йому було вже за 70. Ґюнтер Краббенгефт - гіпстерський дідусь, який попри вік і коронавірусну кризу продовжує тусити на повну.