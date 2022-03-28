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Instagram

В Росії оголосили про запуск власної соцмережі Rossgram

В Росії оголосили про запуск власної соцмережі Rossgram 28.03.2022

Соціальна мережа Rossgram має замінити Instagram, який у Росії визнали екстремістським і заборонили. Втім соцмережа не запрацювала тоді, коли очікували, повідомляють ЗМІ.
Instagram заблокували в Росії

Instagram заблокували в Росії 14.03.2022

Про намір заблокувати Instagram російська влада заявила 11 березня через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні.
Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі

Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі 04.02.2022

Зниження кількості щоденних користувачів Facebook призвело до падіння акцій материнської компанії Meta за день на понад 20 відсотків.

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні 28.01.2022

"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.
Facebook назвав причину найбільшого в його історії збою

Facebook назвав причину найбільшого в його історії збою 05.10.2021

Неправильна "зміна конфігурації" Facebook спричинила глобальний збій у роботі платформ корпорації. Він коштував її засновнику Марку Цукербергу понад шість мільярдів доларів США.
Facebook зупинив кампанію з дезінформації про вакцини від коронавірусу

Facebook зупинив кампанію з дезінформації про вакцини від коронавірусу 11.08.2021

Агентство у Росії наймало блогерів в ЄС для поширення дезінформації про вакцини на фейкових акаунтах. Facebook видалив 65 облікових записів, Instagram - 243.
Поліція розслідує расистські образи футболістів збірної Англії

Поліція розслідує расистські образи футболістів збірної Англії 12.07.2021

Троє гравців збірної Англії з футболу не забили вирішальні пенальті в фінальному матчі "Євро-2020" проти збірної Італії. На адресу Маркуса Решфорда, Джейдона Санчо і Букайо Саки посипалися образи в соцмережах.
Олексій Навальний розповів про обшуки в колонії

Олексій Навальний розповів про обшуки в колонії 09.07.2021

За словами російського опозиціонера Олексія Навального, йому годі побачитися з адвокатом без "повного обшуку", тобто з роздяганням догола.
Баварський водоспад рятують від інстаграмерів

Баварський водоспад рятують від інстаграмерів 02.07.2021

У світі залишається дедалі менше райських куточків. У Німеччині зараз екстрено рятують один із них - від натовпів інфлюенсерів і тревел-блогерів.

Гіпстер у 75: найкрутіший дідусь Берліна (22.06.2021) 22.06.2021

Він відкрив для себе клубне життя, коли йому було вже за 70. Ґюнтер Краббенгефт - гіпстерський дідусь, який попри вік і коронавірусну кризу продовжує тусити на повну.

BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі

BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі 17.05.2021

За допомогою каналу в соціальній мережі Instagram Федеральна розвідувальна служба Німеччини має намір шукати кадри серед молоді.
Facebook видалив дві мережі через зв'язки з Деркачем та слугами

Facebook видалив дві мережі через зв'язки з Деркачем та "слугами" 07.05.2021

З восьми видалених у квітні цього року соцмережею Facebook груп, дві були з України, повідомили в інтернет-компанії. Видалені українські групи підозрюють у зв'язках з Андрієм Деркачем і партією "Слуга народу".
Трамп: Соцмережі мають заплатити політичну ціну за блокування акаунтів

Трамп: Соцмережі мають заплатити політичну ціну за блокування акаунтів 05.05.2021

Інтернет-компанії ганьблять Америку блокуванням його сторінок у соціальних мережах, переконаний експрезидент США Дональд Трамп.
Facebook залишив акаунт Трампа заблокованим

Facebook залишив акаунт Трампа заблокованим 05.05.2021

Заборона на доступ колишнього президента США Дональда Трампа до соцмережі Facebook буде чинною і надалі. Утім, рішення про безстрокові санкції щодо Трампа мають переглянути, вирішили в компанії.

Адвокати Навального повідомили про його слабкий стан

Адвокати Навального повідомили про його слабкий стан 20.04.2021

Олексій Навальний не отримує жодної медичної допомоги, заявили його адвокати. Сам політик написав пост в Instagram про свій стан і подякував за підтримку.
За рік карантину кількість українців у соцмережах зросла на сім мільйонів

За рік карантину кількість українців у соцмережах зросла на сім мільйонів 17.03.2021

60 відсотків населення України зареєстровані у соціальних мережах. Найпопулярнішою соцмережею у країні залишається YouTube з охопленням у 96 відсотків користувачів.
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