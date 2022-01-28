 Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 28.01.2022

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Культура й стиль життя

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні

"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.

Худе тіло, ілюстрація

Соціальні мережі сприяють посиленню розладів харчування у користувачів

У Німеччині виснаження через хворобливе прагнення бути худим - один з найпоширеніших розладів харчової поведінки. Згідно з останніми статистичними даними, у 2019 році анорексію у німецьких лікарнях діагностували у 7274 пацієнтів, булімію - у 1677. За десять років кількість випадків цих захворювань, які потребують стаціонарного лікування, збільшилася на 30 відсотків. Від розладів харчової поведінки у 2019 році у Німеччині померло 65 людей.

Така проблема дуже поширена серед молодих жінок. Ця тенденція посилилася з розвитком соціальних медіа, про що свідчать наукові, корпоративні дані та журналістські експерименти. Один із останніх експериментів був проведений у Німеччині. Кореспонденти німецьких телеканалів NDR, WDR, видання Süddeutsche Zeitung разом зі швейцарською медіагрупою Tamedia перевірили на власному досвіді, як Instagram сприяє посиленню розладів харчування у підлітків, і поговорили з тими, хто потрапив під негативний вплив соціальних мереж.

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"Соціальне порівняння" через Instagram

Експерименту німецьких ЗМІ передувала публікація американської газети The Wall Street Journal, у якій були оприлюднені деякі результати внутрішнього дослідження Instagram щодо його впливу на підлітків. За даними видання, результати показали, що додаток завдає шкоди значній частині юних користувачів, головним чином - дівчатам-підліткам. Приблизно кожна третя з них, згідно з презентацією компанії, повідомила, що коли їй було соромно за своє тіло, Instagram сприяв тому, що цей стан погіршувався.

За результатами низки досліджень у компанії дійшли висновку, що деякі проблеми, пов'язані з впливом на підлітків - це безпосередньо проблеми використання Instagram, а не соцмереж в цілому. Це стосується насамперед так званого "соціального порівняння" (social comparison), яке передбачає, що люди пов'язують власну цінність з привабливістю, багатством та успіхом інших. На відміну від, наприклад, сервісу TikTok, який базується на перформансах, та додатку Snapchat, де увага акцентується на обличчях, Instagram фокусує увагу на тілі та способі життя.

Мобільний телефон з додатками соціальних мереж

Недавній експеримент німецьких журналістів показав, що юних користувачів Instagram атакують "тренери зі схуднення"

Оголені фото для "коучів"

Недавній експеримент, який провели німецькі журналісти, показав, що юних користувачів атакують "тренери зі схуднення", а платформа не вживає жодних заходів задля того, аби протидіяти цьому.

Для дослідження автори створили десять типових акаунтів молодих жінок, які прагнуть схуднути. Майже з усіма через деякий час самостійно зв'язалися "коучі", у профілях яких пропонується допомога у зниженні ваги. У листуванні "тренери зі схуднення" вимагали від співрозмовниць регулярно надсилати їм свої оголені фото. За короткий період акаунти, створені для експериментів, також набрали значну кількість підписників, незважаючи на те, що залишалися неактивними. А після кількох підписок на акаунти з занадто худими тілами алгоритм почав пропонувати схожі.

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Проте Instagram - не єдина соцмережа, яку розглядають у зв'язку із проблемою розладів харчової поведінки. Молоді люди на різних платформах створюють онлайн-ком'юніті, в яких обговорюють такі розлади та розповідають про способи схуднення. Наприклад, діляться трендами худих моделей у Twitter, створюють відео в YouTube з добіркою низькокалорійних дієт, організують чати у Snapchat та месенджері Discord, у яких розповідають про власну вагу та підтримують тих, хто голодує.

У 2016 році американські вчені спробували вивчити зв'язок між використанням соціальних медіа та розладами харчової поведінки серед людей віком від 19 до 32 років у ​​США. У дослідженні взяли участь 1765 людей. Проаналізувавши результати, автори дійшли висновку, що між використанням соцмереж, месенджерів та розладами харчової поведінки існує тісний та постійний зв'язок. Він виникає незалежно від особливостей використання соціальних медіа.

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Самодопомога та блокування

Суспільний резонанс спонукав компанії, які володіють соціальними медіа, шукати способи боротьби з негативним явищем. Так, деякі платформи почали блокувати відповідні хештеги. До такого заходу вдалися, зокрема, Instagram, TikTok та YouTube. Instagram також при спробі ввести в стрічці пошуку слова "анорексія" і "булімія" почав пропонувати корисні ресурси. "Ми хочемо підтримати нашу спільноту у складних питаннях, пов'язаних із образом тіла", - пояснюють представники соцмережі. За такими посиланнями пропонується кілька варіантів підтримки: поговорити з другом, обговорити проблему з волонтером по телефону довіри або прочитати "поради, які допомогли іншим".

У американській Національній асоціації розладів харчової поведінки - найбільшій некомерційній організації, яка надає підтримку людям із подібними проблемами - вважають, що платформам слід удосконалити свої алгоритми для виявлення контенту, який сприяє розладам харчової поведінки.

"Ми живемо у світі, наскрізь пронизаному ЗМІ", - нагадує організація на своєму сайті та наводить п'ять порад для самодопомоги. Зокрема, в організації рекомендують користувачам свідомо підходити до вибору та використання медіа, обмежувати екранний час, перевіряти повідомлення на "бодіпозитив" та зв'язуватися з платформами, якщо їхня репрезентація тіла викликає запитання. Ще одна порада: пропагувати позитивні розмови про тіло, використовуючи власні можливості у соціальних медіа.

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  • Глутамат

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Глутамат

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  • Кориця

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кориця

    Коричник цейлонський - відмінний антиоксидант, пряність, що надає неповторний смак випічці. Однак у корі більш дешевого різновиду - кориці китайської (лат. Cinnamomum aromaticum) - виявлений кумарин, надлишки якого можуть руйнівно впливати на нирки та печінку. Рекомендована норма на добу - не більше 0,1 мг на один кілограм маси тіла. Тобто один великий пряник.

  • Вода

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вода

    Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.

  • Молоко

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Молоко

    Молоко корисне тільки для дітей, у багатьох дорослих від нього виникають проблеми - через непереносимість лактози. Такого висновку дійшли німецькі лікарі. А шведські вчені встановили, що любителі молока і живуть менше, і хворіють частіше. Про це говорять результати багаторічного дослідження, в якому взяло участь понад 100 тисяч осіб.

  • Пшениця та інші злаки

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Пшениця та інші злаки

    Хліб - ще один базовий продукт, у користі якого тепер сумніваються вчені. Безперечно те, що хлібобулочні вироби, що містять глютен (клейковину) у багатьох людей - особливо дітей - викликають непереносимість. Крім того, проблемою нерідко є також дріжджі, горіхи або насіння, які використовують при виготовленні хліба.

  • Вітаміни

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вітаміни

    Часи, коли вітамінні таблетки і порошки ковтали мало не жменями, минули. Сьогодні "штучні" вітаміни вживають набагато обережніше. Лікарі звертають особливу увагу на побічні дії "штучних" вітамінних добавок і попереджають про серйозні наслідки безконтрольного самолікування. Побоюєтеся авітамінозу? Їжте більше овочів і фруктів, частіше бувайте на сонці!

    Автор: Бріґітте Остерат, Дмитро Каневський


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