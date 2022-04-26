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TikTok

TikTok - соцмедійний застосунок. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "TikTok".

Соцмедійний застосунок TikTok дозволяє створювати й поширювати короткі відеофайли та онлайн-трансляції. TikTok розроблено китайською компанією ByteDance. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

У Росії оштрафували Meta та Tik Tok через ЛГБТ-пропаганду

У Росії оштрафували Meta та Tik Tok через "ЛГБТ-пропаганду" 26.04.2022

За відмову видаляти публікації про ЛГБТ-спільноту російський суд наклав штрафи на Meta та TikTok у розмірі чотирьох мільйонів та двох мільйонів рублів відповідно.
В Росії оголосили про запуск власної соцмережі Rossgram

В Росії оголосили про запуск власної соцмережі Rossgram 28.03.2022

Соціальна мережа Rossgram має замінити Instagram, який у Росії визнали екстремістським і заборонили. Втім соцмережа не запрацювала тоді, коли очікували, повідомляють ЗМІ.
Фейк про українських біженців у ФРН: авторка каже, що її обдурили

Фейк про "українських біженців" у ФРН: авторка каже, що її обдурили 21.03.2022

Жінка, яка розповіла фейк про "українських біженців" у Німеччині, в новому відео у TikTok зізналася, що історія "виявилася неправдою". Поліція Бонна повідомила DW, що встановлює особу цієї жінки.
Instagram заблокували в Росії

Instagram заблокували в Росії 14.03.2022

Про намір заблокувати Instagram російська влада заявила 11 березня через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні.
Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі

Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі 04.02.2022

Зниження кількості щоденних користувачів Facebook призвело до падіння акцій материнської компанії Meta за день на понад 20 відсотків.

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні 28.01.2022

"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.

Найпопулярніша водійка фури у TikTok (19.08.2021) 19.08.2021

Пристебніться, далекобійники! Кларисса Ранкін хоче добряче струснути сферу, в якій домінують чоловіки. "Коли я сідаю за це кляте кермо, дитинко, будь що буде". Знайомтеся із зіркою соцмереж!

Теорія змови проти науки: чому щеплення від COVID-19 нікого не намагнічує (23.06.2021) 23.06.2021

У соцмережах ширяться відео, як на місце щеплення від COVID-19 прилипають магніти та метали. Це НЕПРАВДА. Чому цим відео антивакцинаторів не можна вірити?

Байден скасував укази Трампа, якими той намагався заборонити TikTok і WeChat

Байден скасував укази Трампа, якими той намагався заборонити TikTok і WeChat 09.06.2021

Згідно з указами Джо Байдена, Білий дім здійснить оцінку ризиків, які можуть нести китайські додатки національній безпеці США.
За рік карантину кількість українців у соцмережах зросла на сім мільйонів

За рік карантину кількість українців у соцмережах зросла на сім мільйонів 17.03.2021

60 відсотків населення України зареєстровані у соціальних мережах. Найпопулярнішою соцмережею у країні залишається YouTube з охопленням у 96 відсотків користувачів.

Шевченківські дні: як блогери популяризують Кобзаря (09.03.2021) 09.03.2021

Вивчати українську мову та літературу через соцмережі? Блогери, активісти й актори креативно доводять - це можливо! І роблять україномовний контент популярним. Дивіться самі!

TikTok: чому відео про Навального і протести в Росії заполонили соцмережу

TikTok: чому відео про Навального і протести в Росії заполонили соцмережу 02.02.2021

У TikTok набирають популярність відео на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального й ролики із закликами брати участь у протестах. Чим пояснюється популярність такого контенту в цій соцмережі?
Коментар: Російський протест виходить з інтернету на вулицю

Коментар: Російський протест виходить з інтернету на вулицю 25.01.2021

Російській несистемній опозиції вдалося створити в інтернеті потужні ресурси. Схоже, мільйони переглядів у YouTube та TikTok перетворилися на реальний протест, вважає російський журналіст Олександр Плющев.
Трамп дав зелене світло угоді щодо TikTok

Трамп дав "зелене світло" угоді щодо TikTok 20.09.2020

Американські компанії Oracle і Walmart отримають частини акцій TikTok. За глобальний бізнес TikTok відповідатиме нова компанія зі штаб-квартирою у США, запевнив американський президент Дональд Трамп.
Китай відповів США за санкції щодо TikTok і WeChat

Китай відповів США за санкції щодо TikTok і WeChat 19.09.2020

Китай запровадив механізм накладення санкцій на іноземні підприємства. Пекін пішов на такий крок після рішення США заборонити китайські додатки TikTok і WeChat.
У США заборонять завантажувати TikTok

У США заборонять завантажувати TikTok 18.09.2020

У США заборонять завантажувати китайський додаток TikTok і месенджер WeChat з 20 вересня. У міністерстві торгівлі США заявили, що додаток TikTok "загрожує національній безпеці".
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