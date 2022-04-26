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TikTok - соцмедійний застосунок. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "TikTok".
Соцмедійний застосунок TikTok дозволяє створювати й поширювати короткі відеофайли та онлайн-трансляції. TikTok розроблено китайською компанією ByteDance. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.