Теорія змови проти науки: чому щеплення від COVID-19 нікого не намагнічує (23.06.2021)

У соцмережах ширяться відео, як на місце щеплення від COVID-19 прилипають магніти та метали. Це НЕПРАВДА. Чому цим відео антивакцинаторів не можна вірити?