Чому ЄС і США ополчилися проти TikTok

США вимагають примусового продажу китайського додатку для смарт-пристроїв TikTok. У ЄС ініціювали проти цієї платформи розслідування. В чому проблема з TikTok?

Мабуть не існує іншого додатку, який був би настільки популярним серед малечі й молодих людей в усьому світі, як TikTok. Але й жоден інший додаток не є настільки скандальним. Останніми днями довкола китайської платформи знову бушують пристрасті.

Цього тижня Сенат США проголосував за примусовий продаж платформи у США. Раніше цей закон підтримала Палата представників Конгресу США. Президент Джо Байден уже його підписав.

Таким чином, TikTok має від своєї китайської материнської компанії Bytedance бути переданий іншому власникові протягом 270 днів. Якщо необхідно, цей термін може бути продовжений ще на 90 діб. В іншому випадку TikTok доведеться видалити з магазинів додатків Apple, Google і Co. Завантаження додатку стане неможливим.

Ця парламентська ініціатива проти Tiktok оформилася через занепокоєння щодо захисту даних: Bytedance підозрюють у наданні Комуністичній партії Китаю доступу до даних користувачів. У США це близько 170 мільйонів користувачів. Китай також може використовувати пропаганду та дезінформацію за допомогою алгоритмів додатку. Компанія заперечує такі закиди.

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Чому ЄС веде розслідування?

ЄС також тримає TikTok під увагою - хоча й з цілком інших причин. Мета нового розслідування - з'ясувати, чи функція винагороджень у нового додатка TikTok Lite не загрожує психічному здоров'ю молодих людей і, отже, порушує правила ЄС. Нова програма вийшла в обіг у квітні, але наразі доступна в Європі лише у Франції та Іспанії.

Великі соціальні мережі, такі як Facebook, X (раніше Twitter), Instagram і TikTok, повинні відповідати вимогам Закону про цифрові послуги (DSA) від серпня 2023 року. Закон про цифрові послуги призначений для запобігання незаконній або шкідливій діяльності в інтернеті. Також заборонені так звані "темні шаблони", тобто маніпуляції, спрямовані на утримання користувачів на платформах.

Молодь може годинами гортати сторінки у соцмережах (фотоілюстрація) Фото: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/picture alliance

Європейська Комісія критикує TikTok за випуск нової версії програми TikTok Lite у двох країнах-членах ЄС без належної попередньої оцінки ризиків. Компанія мала подати звіт до 18 квітня, але цей термін збіг. Вона отримала новий 24-годинний крайній термін, і, згідно з власними заявами, необхідну оцінку ризиків для нового додатка було подано цього тижня.

Це означає, що платформа, яка відома завдяки різним танцювальним відео та особливо популярна серед молоді, поки що змогла уникнути штрафу. В іншому випадку ЄС міг би накласти штраф в розмірі до одного відсотка від загального річного доходу. Спірну функцію винагороди у новій версії програми також могли заблокувати.

ЄС уже відкрив іншу справу проти TikTok у лютому. Серед іншого йшлося про нібито неналежний захист неповнолітніх.

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Чому TikTok Lite вважають таким, що викликає залежність?

TikTok Lite містить нову систему балів, якої немає в традиційній версії TikTok. Кожен, хто перегляне якомога більше відео, вподобає контент - тобто оцінить його позитивно - або запросить друзів у TikTok, отримає цифрові монети. Ці монети можна обміняти на ваучери, наприклад, для покупок в онлайн-магазині Amazon. Комісія ЄС заявила, що ця функція викликає особливу залежність.

"Покоління TikTok"? Молоді дівчата особливо залежні від цієї китайської платформи Фото: ROBIN UTRECHT/picture alliance

Додаток з багатьма відео з танцями та співами особливо популярний серед дітей та молоді. Відповідно до умов користувацької угоди, користувачі повинні бути віком, не молодше від 13 років. Для осіб, які ще не досягнули повноліття, батьки або інші законні опікуни також повинні дати свою офіційну згоду. Однак незрозуміло, чи вік користувачів TikTok перевіряє ефективно, пояснили в Єврокомісії.

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Чи викликає TikTok загалом більше залежності, ніж інші соцмережі?

Алгоритми TikTok працюють дещо інакше, ніж в інших соціальних мережах, і тому цей додаток потенційно може викликати більшу залежність. На відміну від старіших платформ, на Tiktok спочатку підкидають відео, високо оцінені іншими користувачами, замість того, щоби спершу показувати головно публікації з каналів, які користувач абонував.

І ще: алгоритми TikTok надзвичайно розумні. Чим більше часу користувачі проводять у TikTok, тим точнішими стають прогнози щодо того, що користувачеві може сподобатися.

Це не минається без наслідків: американська газета Washington Post у березні 2023 року повідомила, що майже половина всіх дівчат-підлітків у США сказали, що розвинули залежність від TikTok. За словами дослідників, коли дівчата користувалися платформою, вони проводили в додатку в середньому більше 2,5 години. Дівчата з депресією особливо вразливі.

Деякі молоді люди взагалі нерозлучні з цим додатком. За даними американського інституту дослідження громадської думки Pew Research, станом на вересень 2023 року близько 17 відсотків молодих людей витрачають час на майже безперервне гортання оновлень. Це найвищий показник у порівняні з іншими додатками.