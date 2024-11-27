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ПолітикаРумунія

У Румунії протести проти проросійського переможця 1 туру

Ольга Журавльова
27 листопада 2024 р.

У різних містах Румунії зібралися студентські протести після того, як у першому турі виборів президента неочікувано здобув перемогу правий екстреміст і православний фундаменталіст Келін Джорджеску.

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Келін Джорджеску
Келін Джорджеску здобув несподіване лідерство в першому турі виборів президента РумуніїФото: Alexandru Dobre/AP Photo/picture alliance

Тисячі людей у Румунії вийшли на акції протесту проти ультраправого політика Келіна Джорджеску, який переміг у першому турі виборів президента, повідомляє румунське видання Digi24.

Протестувальники зібралися у Бухаресті, Тімішоарі, Констанці, Яссах, Крайові, Сібіу, Брашові. Вони висловлювались на користь демократії, НАТО і Європейського Союзу, та проти екстремізму, тримаючи плакати "Ми не повторюємо історію. Ми хочемо демократії”, "Демократія, не злодійство!", та закликаючи не голосувати "за диктатора". Здебільшого учасники протестів - молодь і студенти.

У Румунії просять Єврокомісію розслідувати вплив TikTok на виборів

Тим часом Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії просить Європейську Комісію почати офіційне розслідування щодо платформи TikTok і можливого неналежного її використання у передвиборній кампанії маловідомого досі Джорджеску, пише Digi24.

Заступник голови відомства Валентин Александру Жукан зазначив про "підозри у маніпуляції громадською думкою молоді через неналежне використання платформи TikTok і нестачу прозорості щодо управління політичним контентом". Він вважає, що TikTok мав значний вплив на результати першого туру, оскільки на платформі активно рекламували передвиборчий контент, при цьому "без належних позначок" і "використовуючи спеціальні хештеги, що залучило мільйони поглядів".

Єврокомісію закликають почати розслідування щодо виконання TikTok вимог Акту про цифрові послуги, особливо у частині щодо прозорості алгоритмів і системних ризиків.

Несподівана перемога Келіна Джорджеску в першому турі

62-річний Джорджеску за освітою інженер-аграрій, формально безпартійний, але впродовж останніх років проводив активну діяльність в ультраправих колах, входив до ультраправого націоналістичного "Альянсу за об'єднання румунів" (AUR). У минулому він активно поширював у своїх публікаціях та висловлюваннях православно-фундаменталістські, правоекстремістські, антизахідні та проросійські погляди й теорії змови.

Його перемога із 22,9 відсотка голосів стала несподіванкою для конкурентів і громадськості, адже соціологічні опитування перед виборами пророкували йому лише від чотирьох до семи відсотків. Свою передвиборну кампанію він проводив переважно в соцмережі  TikTok. Його відеокліпи набрали сотні тисяч поширень. 

Друге місце у голосуванні посіла кандидатка від ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" (USR) Елена Ласконі (19,7%), обігнавши чинного прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку (19,5%) лише на 2000 голосів. На четвертому місці опинився ультраправий кандидат від партії AUR Джордже Сіміон з майже 14 відсотками голосів, якого соціологи очікували побачити у другому турі виборів.

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