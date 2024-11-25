Правоекстремістський TikTok-шок після виборів у Румунії

Це стало несподіванкою президентських виборів у Румунії. Перший тур виграв безпартійний, ультраправий, проросійський кандидат Келін Джорджеску. Хто ж такий цей діяч, якого виборці знають передусім через TikTok?

"Абсолютна несподіванка", "шок", землетрус", "сердечний інфаркт" - так коментували телевізійні оглядачі в Румунії підрахунок голосів першого туру президентських виборів. Адже практично ніхто не міг передбачити, що переможцем голосування стане правий екстреміст та православний фундаменталіст, який так само обожнює російського президента Володимира Путіна, як і фашистів із "Залізної гвардії", що діяла в Румунії між двома світовими війнами. Йдеться про Келіна Джорджеску, якому ані журналісти, ані політики досі не приділяли серйозної уваги. Свою передвиборну кампанію він проводив переважно в соцмережі TikTok.

Келін Джорджеску народився 1962 року, за освітою інженер-аграрій, безпартійний, щоправда, впродовж останніх років проводив активну діяльність в ультраправих колах. Під час першого туру президентських виборів у Румунії, які відбулися 24 листопада, за нього проголосували 23 відсотки виборців. Його популярність була настільки низькою, що ніхто не розглядав цього політика як якогось серйозного конкурента. Під час останніх соціологічних опитувань він набирав лише від чотирьох до семи відсотків. Джорджеску не проводив якоїсь справжньої передвиборної кампанії, як інші кандидати, він не представляє жодну політичну партію чи організацію й практично не був присутнім у традиційному медійному дискурсі.

Натомість за кілька тижнів до виборів Джоржеску розпочав активну кампанію в соцмережі TikTok. Його відеокліпи набрали сотні тисяч поширень.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не зміг пройти в другий тур президентських виборів Фото: Octav Ganea/Inquam Photos via REUTERS

Підрахунок голосів першого туру перетворився на справжню детективну історію. Певний час було складно визначити, хто ж обійняв другу сходинку і складе конкуренцію Джорджеску під час другого туру. Врешті-решт друге місце посіла кандидатка від ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" (USR) Елена Ласконі, обігнавши чинного прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку лише на 2000 голосів. За неї проголосували 19,7 відсотка виборців, за Чолаку - 19,5 відсотка. Таким чином, соціал-демократи, які прийшли на зміну комуністам після повалення диктатури й уже тривалий час виступали швидше під правопопулістькими гаслами, цього разу вибули з боротьби за президентське крісло.

На четвертому місці - ультраправий кандидат Джордже Сіміон з майже 14 відсотками голосів. Кандидат від націонал-лібералів, які були не отримав і дев'яти відсотків. Загалом результати голосування не підтвердили результати попередніх опитувань за винятком кількох другорядних кандидатів.

"Вторгнення Росії в Румунію"

Румунські політичні оглядачі були ошелешені результатами голосування. Бухарестський політолог Крістіан Пірвулеску в розмові з телеканалом Digi24 сказав, що результати голосування демонструють великий розрив між політичним класом Румунії та румунським суспільством, адже третина виборців проголосувала за "антисистемних кандидатів". Експерт називає це "серйозним моментом для Румунії" та "великим тривожним сигналом". Румунія "за крок до того, аби зірватися в прірву", каже Пірвулеску.

Експерт з конституційного права Іоан Станомір у своїх оцінках іде ще далі й каже про "спіраль непередбачуваного протесту", яка запускається тоді, коли традиційних політиків через їхню "некомпетентність та посередність" витісняють аутсайдери. "Ті, хто програв від глобалізації, помстилися", - каже Станомір. Відомий своїми гострими формулюванням румунський публіцист Крістіан Тудор Попеску ввечері неділі написав у Facebook: "Сьогодні розпочалося вторгнення Росії в Румунію".

За вихід з ЄС та НАТО

Подібні оцінки виглядають не такими вже й перебільшеними, якщо подивитися на політичну кар'єру та висловлювання Келіна Джорджеску в минулому. 62-річний політик довго працював у державних структурах Румунії, зокрема в міністерствах довкілля та закордонних справ. Близько 10 років тому він активно поширював у своїх публікаціях та висловлюваннях православно-фундаменталістські, правоекстремістські, антизахідні та проросійські погляди та теорії змови.

Джордже Сіміон (л) - ще один правоекстремістський політик, який здобув суттєву підтримку виборців у Румунії Фото: Andreea Campeanu/REUTERS

Певний час Джорджеску був активним членом партії AUR, поки не стався конфлікт між ним та головою партії Джордже Сіміоном, якого раніше вважали фаворитом на вихід у другий тур на президентських виборах. Проти Джорджеску, починаючи від 2022 року, проводиться розслідування через те, що він возвеличував профашистський, православний та антисемітський рух "Залізна гвардія" міжвоєнного часу, а також назвав героєм румунського диктатора та союзника Гітлера Іона Антонеску. Говорячи про Росію на її війну проти України, Джорджеску казав, що "Путін любить свою країну", США давно планували та спровокували війну в Україні, а "російська мудрість є шансом для Румунії". Джорджеску виступає за вихід країни з Євросоюзу та НАТО.

Хороші шанси для помірної кандидатки

У своїх відео на TikTok Джорджеску поширює гасла на кшталт "Найгірше - не те, що Румунія втратила землю, ліс на промисловість. Те, чого найбільше бракує Румунії, це культ честі та гідності". Це нагадує риторику румунських націоналістів міжвоєнного періоду. У поширеному після виборів повідомленні Джорджеску звернуся до своїх виборців з короткою заявою, сповненою християнсько-фундаменталістських та націоналістичних послань. У "30-ту неділю після Великодня" румунський народ у "крику страждань покликав мир", сказав політик. За його словами, румунський народ переживає "відродження сміливості бути румуном" та проголосував за те, щоб "його більше не ставили на коліна, не нападали на нього, не утискали та не принижували".

Утім, чи виграє Джоржеску в другому турі президентських виборів, - поки що не зрозуміло. Більшості румунів його риторика видається надто екстремальною, не виключено, що багато хто проголосував за нього в першому турі з протесту і не знаючи нічого про його позиції щодо багатьох питань.

Румуни голосуватимуть три неділі поспіль - на президентських та парламентських виборах Фото: Andreea Campeanu/REUTERS

Тож багато хто в другому турі, що відбудеться за два тижні, 8 грудня, може проголосувати за опонентку Джорджеску - Елену Ласконі з партії "Союз порятунку Румунії" - як більш прийнятну альтернативу. Адже вона, з одного боку, дотримується помірних політичних позицій, а з іншого - не є представницею політичного істеблішменту Румунії у вигляді соціал-демократів та націонал-лібералів, який після десятиліть правління має дурну славу і вичерпав себе.

Перші TikTok-вибори в світі

Політичну партію "Союз порятунку Румунії" було засновано приблизно десять років тому як прогресивно-ліберальну політичну силу, її представники виступають проти корупції, кумівства та критикують брак державних реформ у Румунії. Тож тепер Ласконі, радше за все, спробує продемонструвати себе "рятівницею Румунії" від політичного авантюриста, з яким країна, мовляв, може поринути в хаос.

І хоч шанси на перемогу Ласконі великі, Румунія, схоже, ще довго аналізуватиме шок від результатів виборів у неділю, який вже можна назвати історичним. Адже так само як 35 років тому під час повалення диктатури Чаушеску, за яким можна було спостерігати на телебаченні, Румунія переживала першу "телевізійну революцію" в світі, зараз можна говорити про перші "TikTok-вибори" в світі. Поки що незрозуміло, як сталося так, що відео Джорджеску в соцмережі набрали сотні тисяч поширень і хто за це заплатив.

Поразка в гібридній війні

Журналіст Флорін Негруцю в розмові з телеканалом Digi24 заявив, що все це потрібно буде з'ясувати. Уже зараз, за його словами, зрозуміло, що ці вибори є "жахливою комбінацією багатьох факторів": "чоловік, який є месіанським фюрером та путінською консервою, алгоритми соціальних мереж та фабрики ботів".

З огляду на результати першого туру президентських виборів ніхто не наважується робити прогнози щодо результатів парламентських виборів, запланованих на найближчу неділю, 1 грудня. Для публіциста Іона М. Іоніти, втім, уже зараз зрозуміло одне: "Традиційних політиків у Румунії практично змели. Ми - перша країна, в якій гібридну війну, розпочату в соціальних медіа, було програно".