Ультраправий кандидат лідирує на виборах президента Румунії

Ультраправий кандидат Келін Джорджеску лідирує в першому турі виборів президента Румунії. На другому місці - прем'єр-міністр країни і соціал-демократ Марчел Чолаку.

Ультраправий політик Келін Джорджеску неочікувано лідирує в першому турі виборів президента Румунії. Після підрахунку 99,68 відсотка голосів виборців він набирає 22,86 відсотка, повідомляє Центрвиборчком країни 25 листопада.

На другому місці з 19,22 відсотка розташувався соціал-демократ, чинний прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, якому пророкували перемогу екзитполи. Третьою з результатом трохи більше 19 відсотків голосів фінішувала Єлена Ласконі з ліберальної партії "Союз порятунку Румунії", а четвертим - ультраправий кандидат Джордже Сіміон із майже 14 відсотками голосів.

За даними аналітиків, у Румунії спостерігається сильна політична напруженість, невдоволення спричиняє рекордна інфляція, яка сягнула 10 відсотків 2023 року і зберігається на рівні 5,5 відсотка.

У Румунії глава держави визначає зовнішню політику і політику у сфері безпеки, є верховним командувачем збройними силами і бере участь у контролі над розвідслужбами.

Хто візьме участь у другому турі виборів президента Румунії

Келін Джорджеску - безпартійний кандидат, який раніше перебував у націоналістичному "Альянсі за об'єднання румунів". Колишній виконавчий директор Інституту глобального індексу сталого розвитку ООН у Женеві та Вадуці. У період із 2010 до 2012 року Джорджеску обіймав посаду спеціального доповідача в Управлінні Верховного комісара ООН із прав людини. Він є критиком НАТО, у ЗМІ його іноді називають проросійським політиком.

Марчел Чолаку - чинний прем'єр-міністр Румунії (з червня 2023 року) і колишній голова нижньої палати румунського парламенту, Палати депутатів, із Соціал-демократичної партії (PSD). ЗМІ описують його як прихильника лівих економічних і правих соціальних ідей.

Усього на у виборах брали участь 14 кандидатів. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня. 1 грудня у країні також пройдуть парламентські вибори.