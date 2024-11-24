У Румунії стартував перший тур виборів президента

Головним фаворитом виборів у Румунії вважається прем'єр Марчел Чолаку. Однак найвірогідніше, що йому для перемоги знадобиться другий тур виборів.

У неділю, 24 листопада, у Румунії проходить перший тур президентських виборів. Виборчі дільниці в країні відкрилися о шостій годині ранку і закриються о восьмій вечора за центральноєвропейським часом.

Фаворитом на цих виборах вважається чинний прем'єр-міністр країни, лідер Соціал-демократичної партії (СДП) Марчел Чолаку. Утім, як зазначає агентство dpa, конкуренція на цих перегонах є високою, й очікується, що жоден з 14 кандидатів, зареєстрованих для участі у першому турі, не отримає абсолютної більшості голосів для перемоги. У такому разі цілком вірогідно, що 8 грудня буде необхідний другий тур голосування, до якого вийдуть два кандидати, що набрали найбільше голосів у першому турі.

Однією з ймовірних конфігурацій кандидатів у другому турі є Чолаку проти Джордже Сіміона з ультраправої партії "Альянс за об'єднання румунів" (AUR), адже у деяких соціологічних опитуваннях Сіміон посідає друге місце в першому турі. Інші опитування, однак, свідчать, що кандидатка від ліберально-консервативної реформаторської партії "Союз порятунку Румунії" (USR) Єлена Ласконі та Ніколає Чуке з "Національної ліберальної партії" (PNL) мають рівні шанси посісти друге місце.

За конституцією Румунії, президент визначає зовнішню політику і політику безпеки країни, є головнокомандувачем армії. Чинний президент Клаус Йоганніс був президентом протягом останніх 10 років і не може балотуватися на третій термін. Перші прогнози результатів голосування очікуються пізно ввечері в неділю.