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Румунія планує подвоїти обсяг транзиту українського зерна

Олександр Куницький
1 год. тому

60 відсотків загального обсягу експорту зерна з України проходитиме транзитом через Румунію. Такі сподівання висловив прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.

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Вивантаження українського зерна з баржі в чорноморському порту Констанца, Румунія
Вивантаження українського зерна з баржі в чорноморському порту Констанца, РумуніяФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловив сподівання, що понад 60 відсотків загального обсягу експорту зерна з України проходитиме транзитом через його країну. Про це він сказав у п'ятницю, 18 серпня, після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем у Бухаресті.

"Ми сподіваємося, що понад 60 відсотків від загального обсягу експорту українського зерна буде проходити через Румунію", - цитує Чолаку агенція Reuters.

Чолаку пообіцяв зосередити зусилля на розвитку вже існуючих потужностей і коридорів - насамперед Сулінського каналу та порту Констанца - для "подвоєння обсягу транзиту українського зерна через Румунію". "Ми залишимося з Україною до перемоги та відновлення територіальної цілісності, але й далі, у процесі відбудови країни", - наводить слова прем'єра пресслужба румунського уряду.

Протягом семи місяців 2023 року Україна через румунський чорноморський порт Констанца відвантажила 8,1 мільйона тонн зерна, а за увесь 2022 рік - 8,6 мільйона тонн. 

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Нові пункти пропуску та визнання документів про освіту

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з Марчелом Чолаку була підписана спільна міжурядова заява про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту українських товарів. Сторони домовилися сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії і мають намір активізувати співпрацю в Дунайському регіоні, повноцінно використовуючи існуючу портову інфраструктуру, а також за рахунок залучення інвестицій в її розвиток. 

"Домовилися про відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія. Будемо обмінюватися досвідом та найкращими практиками. Плануємо відкривати нові пункти пропуску вздовж нашого спільного кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення. Також маємо намір розвивати до них під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управлінням дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль", - написав він у Telegram.

Там, де це буде доцільно, Україна і Румунія розглянуть можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між країнами, додав Шмигаль.

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Також прем'єри здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй, який працюватиме в цілодобовому режимі для пасажирського і вантажного сполучення.  Крім того, за словами Шмигаля, уряди України та Румунії підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. "Це означає, що українці зможуть працювати за фахом, перебуваючи на території сусідньої країни", - наголосив він.

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Вивантаження українського зерна з баржі в чорноморському порту Констанца, Румунія

Румунія планує подвоїти обсяг транзиту українського зерна

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