ООН: Загроза у Відні ілюструє радикалізацію через соцмережі

Поліція Австрії затримала ще одного підозрюваного у запланованій терористичній атаці на концерті Тейлор Свіфт у Відні. В ООН застерігають через радикалізацію молоді за допомогою соцмереж.

Нещодавні події навколо концертів Тейлор Свіфт у Відні підкреслили загрозу, яку несе радикалізація через соціальні мережі. Про це заявила представниця ООН Алессандра Веллуччі в п'ятницю, 9 серпня, цитує агенція Reuters. "Це, безумовно, очевидна демонстрація того, що радикалізація людей через використання соціальних мереж дійсно викликає занепокоєння", - сказала Велуччі.

Скасування концерту через загрозу тероризму

Організатори вирішили скасувати три заплановані у Відні концерти Тейлор Свіфт після того, як у середу були затримані декілька підозрюваних, які планували теракт. Один із головних підозрюваних, 19-річний австрієць з північно-македонським корінням, зізнався, що планував атакувати натовп фанатів Тейлор Свіфт біля стадіону Ернст-Гаппель у Відні, де вони очікували б на концерт. Він мав намір в'їхати в людей на своєму автомобілі, використовуючи також вибухівку та холодну зброю для максимального ураження, повідомляє агенція AFP.

В Австрії затримали ще одного підозрюваного

9 серпня міністр внутрішніх справ Австрії Ґергард Карнер (Gerhard Karner) повідомив, що затримали ще одного підозрюваного - 18-річного іракця, який перебував у контакті з головним підозрюваним і також присягав на вірність "Ісламській державі". Хоча доказів його прямої участі в плануванні теракту немає, його арешт підкреслює широку мережу зв'язків з терористичними організаціями.

Крім того, в розслідуванні фігурують ще двоє юнаків: 17-річний юнак із турецько-хорватським походженням, який відмовляється давати свідчення, та 15-річний підліток, який виступає лише як свідок. 17-річний підозрюваний працював на компанію, яка мала забезпечувати харчування та напої під час концертів, і у нього було знайдено матеріали, пов'язані з терористичними організаціями "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою", зазначає AFP.

Ненсі Фезер застерігає щодо терористичної загрози в Європі

Завдяки оперативним діям австрійських правоохоронців, вдалося запобігти потенційній трагедії. Водночас міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) зазначила, що терористична загроза залишається високою не лише в Австрії, але й по всій Європі, включно з Німеччиною.

"Це була одна з причин, чому ми разом з федеральними землями вжили таких сильних заходів безпеки під час проведення Чемпіонату Європи з футболу в Німеччині", - нагадала німецька міністерка.