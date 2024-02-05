"Греммі-2024": Тейлор Свіфт встановила новий рекорд

Тейлор Свіфт стала першою співачкою, яка чотири рази отримувала нагороду "альбом року", встановивши рекорд "Греммі". На цьогорічній премії домінували виконавиці, такі як SZA, Біллі Айліш і Майлі Сайрус.

На 66-й церемонії вручення американської музичної премії Grammy ("Греммі"), що відбулася у неділю, 4 лютого, у Лос-Анджелесі, нагороду "альбом року" отримала співачка Тейлор Свіфт за платівку Midnights. Таким чином вона стала першою виконавицею за історію "Греммі", чиї альбоми чотири рази визнавали найкращими.

Також Свіфт отримала нагороду за "найкращий вокальний поп-альбом року". Загалом за свою кар'єру вона "зібрала" вже 14 статуеток "Греммі".

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"Пісня року" - з фільму "Барбі"

Премію у номінації "найкраща пісня року" отримала Біллі Айліш за композицію "What was I made for?", написану для фільму "Барбі".

Найкращою дебютанткою на музичній сцені, за версією Національної академії мистецтва та науки звукозапису США, стала R&B-виконавиця Вікторія Моне.

Біллі Айліш Фото: David Swanson/REUTERS

Перша "Греммі" для Майлі Сайрус

Співачка Майлі Сайрус, яка раніше номінувалася на "Греммі" вісім разів, але жодного разу не вигравала, нарешті отримала одразу дві статуетки. Її композиція Flowers була визнана "найкращим записом", а також відзначена за "найкраще сольне поп-виконання".

Майлі Сайрус Фото: Mike Blake/REUTERS

Цьогорічна рекордсменка за кількістю номінацій SZA, яка була представлена у дев'яти категоріях, отримала три статуетки - за "найкращу R&B пісню", "найкращий альбом прогресивного R&B" та "найкраще виконання дуетом".

Виступ виконавиці SZA Фото: Chris Pizzello/AP/picture alliance

Нова категорія "Греммі" - за виконання африканської музики

У 2024 році організатори "Греммі" запровадили нову категорію на церемонії - "Найкраще виконання африканської музики". Першою володаркою статуетки за таке виконання стала співачка Тайла Сітал із Південно-Африканської Республіки.

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