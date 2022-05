4 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини неділі, 22 травня (час київський).

Блінкен хотів присвятити Путіну пісню "Ми ніколи більше не будемо разом"

++08.00++

Державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на церемонії випуску студентів Джорджтаунського університету, сказав, що хотів би присвятити президенту Росії Володимиру Путіну пісню американської співачки Тейлор Свіфт "Ми ніколи більше не будемо разом".

"Я хочу почати з того, що "вигнати слона з кімнати". Так, Нью-Йоркський університет запросив Тейлор Свіфт виступити з промовою на церемонії випуску. Моя команда не дозволила мені принести сюди свою гітару, щоби присвятити пісню We Are Never Ever Getting Back Together президенту Путіну. Вони сказали, що це буде "недипломатично", а також "крінжово". До того ж, відколи слово "крінжово" стало прикметником?", - цитує його слова сайт Державного департаменту США (cringe - сленгове слово на позначення чогось неприємного і незручного, близьке до "іспанський сором". - Ред.).

Ранкове зведення генштабу

++07.33++

Росія збільшила інтенсивність застосування авіації для знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

На Слобожанському напрямку росіяни ведуть бойові дії для утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу українських військ на державний кордон. На Донецькому напрямку російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Також РФ готується до відновлення наступу на Слов'янському напрямку.

На Південнобузькому напрямку РФ нарощує систему протиповітряної оборони. У російській Бєлгородській області розгорнули пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Також Росія нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

Тим часом збройні сили Білорусі, за даними генштабу, посилили ведення розвідки та розгортають додаткові засоби радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області.

++06.57++

За даними угруповання Об'єднаних сил, минулої доби українська армія відбила 9 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях. Протягом доби українські військові знищили 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 2 автомобілі та 1 безпілотний літальний апарат. Як зазначається в повідомленні, вздовж усієї смуги оборони сили РФ застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та житлових кварталах. Українська сторона звинуватила російську армію в обстрілі 40 сіл у Донецькій та Луганській областях. Інформація не може бути перевірена за незалежними джерелами.

++05.22++

Голова правління Об'єднання німецьких профспілок (DGB) Ясмін Фахімі (Yasmin Fahimi) нарікає через бюрократичні перепони під час інтеграції українських біженців. Перш ніж вони зможуть скористатися послугами, що пропонуються з боку держави, біженці з України повинні відвідати імміграційний офіс і підтвердити своє перебування в Німеччині, наводять слова Фахімі видання медіагрупи Funke. Потрібна для цього особиста зустріч може відбутися лише за кілька тижнів, зазначила вона.

Протягом періоду очікування існує велика небезпека того, що біженці отримають "іноді незаконні пропозиції щодо роботи", застерегла Фахімі. Глава DGB закликала державу не розглядати українців як вирішення проблеми нестачі кваліфікованих працівників у Німеччині, оскільки неможливо передбачити, як довго вони пробудуть у ФРН. "Той, хто думає, що проблему кваліфікованих робітників у Німеччині можуть вирішити українці, помиляється", - зазначила Фахімі.

++03.37++

В Україну прибув президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє сайт глави польської держави. Очікується, що Дуда 22 травня виступить в українському парламенті із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни.

++03.25++

Колишній посол Німеччини в Росії Рюдіґер фон Фріч (Rüdiger von Fritsch) звинувачує Москву в тому, що вона використовує глобальну кризу поставок, спричинену війною в Україні, і загрозу масового переміщення біженців як засіб ведення війни. "Володимир Путін навмисно намагається створити кризи за допомогою голоду на Близькому Сході та в Північній Африці", - пояснив фон Фріч дії президента РФ берлінській газеті Tagesspiegel. Саме тому Росія заважає Україні експортувати зерно та навіть бомбардує зернові сховища, вважає дипломат.

"Розрахунок Путіна полягає в тому, що після краху постачання зерна голодуючі люди тікатимуть із цих регіонів і намагатимуться дістатися до Європи - як мільйони сирійців, які втекли тоді від жахів війни", - переконаний фон Фріч, який у минулому кілька разів особисто зустрічався з Путіним . "За допомогою нових потоків біженців він хоче дестабілізувати Європу та посилити політичний тиск на західні держави, щоб ті відмовилися від своєї жорсткої позиції щодо Росії". Це "нова гібридна війна", - впевнений дипломат.

++02.57++

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні повідомляє, що сили РФ проводять операції з відсічення українських наземних ліній зв'язку (НЛЗ) між Сєвєродонецьком та Лисичанськом через річку Сіверський Донець. Згідно з припущеннями ISW, найближчими тижнями інформаційний простір у Маріуполі, ймовірно, ставатиме дедалі більш обмеженим, оскільки російські військові переключають увагу із завершення захоплення металургійного комбінату "Азовсталь" на посилення контролю над містом.

Експерти ISW вважають, що російські війська, ймовірно, посилять своє угруповання навколо міста Харкова, щоб запобігти подальшому контрнаступу українських військ у напрямку міжнародного кордону. Крім того, не виключається, що війська РФ стягують сили в окремих районах Запорізької та Херсонської областей для початку подальших наступальних операцій на південному напрямку.

++01.24++

Очільниця посольства України в США Оксана Маркарова оприлюднила деталі запланованого розподілу 40 мільярдів доларів екстреного фінансування, виділених з бюджету США для підтримки українського народу. Вона повідомила, що понад половину коштів, а саме 23,75 мільярда доларів, спрямують на безпеку України. 9 мільярдів підуть на додаткову економічну та технічну допомогу Україні. 6,58 мільярда доларів витратять на гуманітарні потреби та потреби глобальної продовольчої безпеки. Крім того, передбачено фінансування дій уряду США, наприклад, щодо арешту та продажу конфіскованого майна, пов'язаного з РФ.

++00.26++

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверенні наголосив, що на шляху до євроінтеграції України йдеться не лише про політику. "Наш євроінтеграційний шлях - це не просто про політику. Це про якість життя. І про те, що українці відчувають життєві цінності так само, як і абсолютна більшість європейців", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Кулеба: Нема жодної країни ЄС, яка би відкрито була проти статусу кандидата

На тлі цього глава держави подякував держслужбовцям та дипкорпусу України за їхні нинішні зусилля задля наближення України до ЄС. За словами Зеленського, ці посадовці "зараз мають за лічені тижні виконати завдання, яке інші держави долали роками, коли йшли до Євросоюзу".

Росія кинула на знищення українців всі свої ресурси

Говорячи про перебіг бойових дій Зеленський розповів, що нині Росія кинула всі свої ресурси на те, щоб знищити українців. Наслідком того стало те, що деякі регіони РФ збідніють ще більше, ніж у 1990-ті, переконаний Зеленський. "Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння (…). А також причиною для збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж в 1990-ті роки", - переконаний Зеленський. Утім, глава держави визнав, що загроза економічних негараздів, спричинених агресією РФ проти України "поки що не зупиняє" російських загарбників.