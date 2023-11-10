Grammy-2024: оголосили номінантів

Найбільше номінацій на музичну премію "Греммі" цього року отримала співачка SZA. На другому місці - Victoria Monеt. По шість номінацій мають одразу сім виконавців і один гурт.

У п'ятницю, 10 листопада, оголосили номінантів американської музичної премії Grammy ("Греммі") 2024 року.

На найбільшу кількість висунута американська виконавиця SZA - дев'ять. Зокрема, її альбом SOS претендує на "альбом року", а пісня Kill Bill - на "пісню року", "запис року", "найкраще R&B виконання". Також співачка представлена в номінаціях "найкраще традиційне R&B виконання", "найкраща R&B пісня", "найкращий альбом прогресивного R&B", "найкраще мелодійне реп-виконання", "найкраще виконання дуетом".

На другому місці за кількістю номінацій - соул-співачка Вікторія Моне, яка представлена у семи категоріях. Її пісня On My Mama також претендує на визнання "записом року" і "найкращою R&B піснею". Крім того, виконавиця номінована в категорії "найкращий новий артист".

По шість номінацій цього року отримали Тейлор Свіфт, Олівія Родріґо, Біллі Айліш, Майлі Сайрус, Фібі Бріджерс, Бренді Кларк, Джон Батіст і гурт Boygenius.

Одразу чотири пісні з фільму "Барбі" представлені у номінації "найкраща пісня, написана для візуальних медіа". Всього на цю нагороду претендують п'ять композицій. Крім того, пісня Біллі Айліш What Was I Made For з цього фільму претендує на визнання "записом року", "піснею року" і "найкращим сольним поп-виконанням".

Церемонія нагородження "Греммі-2024" відбудеться в Лос-Анджелесі 4 лютого 2024 року.

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