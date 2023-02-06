  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Співачка Бейонсе встановила абсолютний рекорд за числом номінацій і отриманих премій "Греммі" за кар'єру
Співачка Бейонсе встановила абсолютний рекорд за числом номінацій і отриманих премій "Греммі" за кар'єруФото: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa/picture alliance
МузикаСполучені Штати Америки

Вручення премії "Греммі-2023: абсолютний рекорд Бейонсе

Валерій Сааков | Даниїл Сотников
4 год. тому

Співачка Бейонсе вкотре тріумфувала та встановила абсолютний рекорд за кількістю номінацій і отриманих премій "Греммі" за кар'єру. В Лос-Анджелесі відбулася 65-а церемонія вручення "Греммі".

https://p.dw.com/p/4N8Up

У американському місті Лос-Анджелесі відбулася 65-а церемонія вручення премії "Греммі". Під час проведеного в неділю, 5 лютого, заходу премію "Греммі" в номінації "Найкраща пісня року" отримала співачка Бонні Рейтт за композицію Just Like That.

Статуетку в номінації "Найкращий новий артист року" вручили співачці Самарі Джой, "Греммі" за "Запис року" отримала команда, яка працювала над піснею About Damn Time співачки Lizzo.

Читайте також: Тріумфаторка "Греммі": Біллі Айліш перемогла у п'яти номінаціях

Найкращою реп-піснею стала композиція Кендріка Ламара The Heart Part 5, а рок-піснею - трек співачки Бренді Карлайл Broken Horses. А найкращим кліпом року було визнано кліп Тейлор Свіфт на пісню All Too Well: The Short Film. Рок-альбомом року стала робота Оззі Озборна Patient Number 9, R&B-альбомом - Black Radio III Роберта Гласпера, а реп-альбомом - Mr. Morale & the Big Steppers Кендріка Ламара.

Абсолютний рекорд Бейонсе

Однією із головних тріумфаторок премії стала співачка Бейонсе. Вона отримала статуетки в номінаціях "Найкраща R&B-пісня" (за композицію Cuff It), "Найкраще виконання в жанрі R&B" (Plastic Off the Sofa), "Найкращий танцювальний запис" (Break My Soul) і "Найкращий танцювальний альбом" (Renaissance). Таким чином співачка за свою кар'єру завоювала 32 статуетки "Греммі", ставши абсолютною рекордсменкою і випередивши минулого лідера Георга Шолті.

Читайте також: Бейонсе, Тейлор Свіфт і Біллі Айліш стали лауреатками премії "Греммі"

Крім того, Бейонсе встановила абсолютний рекорд "Греммі" за кількістю номінацій у кар'єрі - її висували на премію 88 разів.

"Греммі" вперше вручили в номінації "Найкраща пісня за соціальні зміни"

У 2023 році організатори премії додали п'ять нових категорій, довівши загальну кількість номінацій до 91. Уперше в історії було вручено "Греммі" в номінації "Найкраща пісня за соціальні зміни". Переможця оголосила перша леді США Джилл Байден. Статуетку отримав іранський співак Шервін Хаджипур, чия пісня Baraye стала гімном протестів в Ірані.

Читайте також: Адель стала тріумфаторкою "Греммі-2017"

Найбільше номінацій дісталося Бейонсе - дев'ять, на другому місці - Кендрік Ламар із вісьмома номінаціями, у Адель і Бренді Карлайла - по сім.

Прибирання під техно в деокупованих селах

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки потужного землетрусу в Туреччині

Землетрус у Туреччині і Сирії: жертв уже близько 1,5 тисячі

Катастрофи27 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Виборчий плакат "Альтернативи для Німеччини"

Права, радикальна, успішна: партії АдН - 10 років

Права, радикальна, успішна: партії АдН - 10 років

Політика1 год. тому
Канцлера Шольца погрози Путіна не залякали

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Конфлікти4 лютого 2023 р.
Пресконференція після саміту Україна-ЄС. На фото: очільник Європейської Ради Шарль Мішель (ліворуч), президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч)

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Політика3 лютого 2023 р.
Учасники саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві 3 лютого 2023 року

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Політика3 лютого 2023 р.
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Політика3 лютого 2023 р.
external

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Суспільство3 лютого 2023 р.17:17 хв.
На головну сторінку