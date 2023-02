Вручення премії "Греммі-2023: абсолютний рекорд Бейонсе

У американському місті Лос-Анджелесі відбулася 65-а церемонія вручення премії "Греммі". Під час проведеного в неділю, 5 лютого, заходу премію "Греммі" в номінації "Найкраща пісня року" отримала співачка Бонні Рейтт за композицію Just Like That.

Статуетку в номінації "Найкращий новий артист року" вручили співачці Самарі Джой, "Греммі" за "Запис року" отримала команда, яка працювала над піснею About Damn Time співачки Lizzo.

Найкращою реп-піснею стала композиція Кендріка Ламара The Heart Part 5, а рок-піснею - трек співачки Бренді Карлайл Broken Horses. А найкращим кліпом року було визнано кліп Тейлор Свіфт на пісню All Too Well: The Short Film. Рок-альбомом року стала робота Оззі Озборна Patient Number 9, R&B-альбомом - Black Radio III Роберта Гласпера, а реп-альбомом - Mr. Morale & the Big Steppers Кендріка Ламара.

Абсолютний рекорд Бейонсе

Однією із головних тріумфаторок премії стала співачка Бейонсе. Вона отримала статуетки в номінаціях "Найкраща R&B-пісня" (за композицію Cuff It), "Найкраще виконання в жанрі R&B" (Plastic Off the Sofa), "Найкращий танцювальний запис" (Break My Soul) і "Найкращий танцювальний альбом" (Renaissance). Таким чином співачка за свою кар'єру завоювала 32 статуетки "Греммі", ставши абсолютною рекордсменкою і випередивши минулого лідера Георга Шолті.

Крім того, Бейонсе встановила абсолютний рекорд "Греммі" за кількістю номінацій у кар'єрі - її висували на премію 88 разів.

"Греммі" вперше вручили в номінації "Найкраща пісня за соціальні зміни"

У 2023 році організатори премії додали п'ять нових категорій, довівши загальну кількість номінацій до 91. Уперше в історії було вручено "Греммі" в номінації "Найкраща пісня за соціальні зміни". Переможця оголосила перша леді США Джилл Байден. Статуетку отримав іранський співак Шервін Хаджипур, чия пісня Baraye стала гімном протестів в Ірані.

Найбільше номінацій дісталося Бейонсе - дев'ять, на другому місці - Кендрік Ламар із вісьмома номінаціями, у Адель і Бренді Карлайла - по сім.