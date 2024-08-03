Теракт на пляжі: у Сомалі загинули понад 30 людей

На популярному пляжі Могадишо внаслідок нападу озброєного угрупування загинули щонайменше 32 особи. Один з нападників підірвав себе.

Внаслідок нападу терориста-смертника та озброєних бойовиків на пляж у столиці Сомалі Могадишо загинули щонайменше 32 людини, понад 60 дістали поранень. Про це у суботу, 3 серпня, повідомляють західні агенції з посиланням на місцеву поліцію. Напад стався напередодні ввечері.

"Щонайменше 32 людини загинули, а ще декілька десятків отримали поранення після того, як терорист-смертник та озброєні особи напали на популярний пляж у столиці Сомалі", - повідомив речник місцевої поліції.

За даними поліції, участь у нападі брали щонайменше п'ятеро осіб, одна з яких підірвала себе на місці. Інших, як повідомляє AFP, ліквідували поліцейські.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що атаку здійснили бойовики угруповання "Аш-Шабаб", які контролюють значні частини південного та центрального Сомалі. Це угруповання пов’язане з "Аль-Каїдою" та з 2007 року чинить мілітаризований спротив уряду Сомалі, визнаному ООН. У 2011 році бойовиків "Аш-Шабаб" витіснили з Могадишо, однак вони залишаються активними у сільських регіонах.

У липні смертник влаштував теракт біля кафе у центрі столиці Сомалі, де футбольні вболівальники дивилися фінальний матч "Євро-2024". Тоді загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 20 зазнали поранень.