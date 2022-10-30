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Рятувальники розбирають тіла на місці вибуху у Могадішо
Рятувальники розбирають тіла на місці вибуху у МогадішоФото: Farah Abdi Warsameh/AP/picture alliance
ТероризмСомалі

Від теракту в столиці Сомалі загинули 100 людей

Ігор Бурдига
1 год. тому

Кількість жертв вибухів біля міністерства освіти у Могадішо зростає. Відповідальність на себе взяли терористи "Аш-Шабаб".

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Кількість людей, які загинули від серії вибухів автомобілів у столиці Сомалі Могадішо в суботу, 29 жовтня зросла до 100, заявив президент країни Хасан Шейх Махмуд.

"Поки що кількість загиблих досягла 100 і 300 поранених, і далі зростає", - сказав він після відвідування місця вибуху вранці у неділю 30 жовтня.

Дві машини вибухнули з інтервалом у кілька хвилин по обіді на жвавому перехресті поблизу будівлі міністерства освіти, після чого розпочалася стрілянина. Серед жертв були жінки, діти та люди похилого віку, повідомив AFP речник поліції Садік Дудіше.

П'ять років тому, 14 жовтня 2017 року на цьому ж перехресті вибухнула інша вантажівка, начинена вибухівкою, убивши 512 людей і поранивши понад 290. Це стало найбільш кривавим нападом у неспокійній африканській країні.

Відповідальна "Аль-Каїда"?

Ще в суботу про свою причетність до теракту заявило угруповання "Аш-Шабаб", повязане з міжнародною терористичною мережею "Аль-Каїда". "Аш-Шабаб" намагається повалити слабкий уряд Сомалі останні 15 років. Вигнані з Могадішо в 2011 році силами Африканського союзу, терористи й досі контролюють сільську місцевість і надалі завдають смертоносних ударів по цивільних і військових цілях.

У серпні група здійснила 30-годинний обстріл популярного готелю Hayat у Могадішо, вбивши 21 людину та поранивши 117. Минулого тижня угруповання взяло на себе відповідальність за напад на готель у портовому місті Кісмайо, у результаті чого загинули дев'ять людей і 47 були поранені.

Президент Хасан Шейх Махмуд, обраний на посаду у травні, пообіцяв вести "тотальну війну" з ісламістами. У вересні він закликав громадян триматися подалі від районів, контрольованих джихадистами, заявивши, що офіційні збройні сили та племінне ополчення посилюють наступ на них.

Місія ООН в Сомалі (UNSOM) пообіцяла "рішуче виступати з усіма сомалійцями проти тероризму".

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