У Могадишо сили безпеки досі не вибили ісламістів з готелю Hayat

Бойовики сомалійського ісламістського угруповання "Аш-Шабаб", які вчинили напад на готель Hayat у столиці Сомалі Могадишо, досі утримують один з номерів закладу. Про це в суботу, 20 серпня, повідомив інформагенції AFP один з представників місцевої влади.

У готелі було чути спорадичні постріли та вибухи. За словами представника сил безпеки, кількість жертв серед цивільного населення зросла щонайменше до 13 осіб. Як запевнив посадовець, триває процес "нейтралізації терористів" силовиками. Також, за даними представників влади, після скоєного напередодні нападу з готелю було виведено в безпечне місце десятки людей, включаючи дітей. Однак було невідомо, скільки осіб і досі там перебувають.

Увечері 19 серпня бойовики ісламістського угруповання "Аш-Шабаб" увірвалися до готелю Hayat у Могадишо, що користується популярністю у політиків та впливових осіб країни. Офіційні особи та очевидці повідомили AFP про кілька вибухів і пострілів, після чого почалася перестрілка між бойовиками та силами безпеки. Через кілька хвилин після першого вибуху перед готелем пролунав другий вибух, внаслідок чого постраждали, зокрема, представники сил безпеки та цивільні особи, які поспішили на місце нападу. У поліції повідомили, що першу атаку із застосуванням вибухівки вчинив терорист-смертник.

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За словами керівника найбільшої в Могадишо клініки швидкої допомоги, щонайменше 40 людей, які отримали поранення внаслідок нападу на готель та ще одного нападу в суботу, перебувають на лікуванні в його установі. Другим нападом став вчинений у суботу гранатометний обстріл одного з приморських районів міста.