США ліквідували лідера "Аль-Каїди" в Афганістані

Лідер міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда" Айман аз-Завахірі був убитий в результаті високоточного авіаудару в рамках операції спеціальних служб Сполучених Штатів, підтвердив у ніч на вівторок, 2 серпня, президент США Джо Байден.

За його словами, жертв серед мирного населення в Афганістані немає.

Аз-Завахірі вбили, коли він знаходився на балконі будинку в афганській столиці Кабулі. Удар був нанесений двома ракетами Hellfire з безпілотника, повідомляє агентство Reuters із посиланням на американських посадовців.

Один з головних організаторів терактів 11 вересня

Хоча аз-Завахірі очолив "Аль-Каїду" після вбивства засновника організації Усами Бен Ладена у 2011 році, за словами президента США, він був одним із лідерів мережі ще за часів Бен Ладена. "Він був з ним увесь час. Він був його другою людиною, його заступником під час теракту 11 вересня. Він був глибоко залучений до планування 11 вересня, одним із найбільш відповідальних за атаки, які вбили 2977 людей на американській землі", - сказав Байден.

Також він зазначив, що лідер "Аль Каїди" "протягом десятиліть був ініціатором нападів на американців", включаючи підрив американського корабля "Коул" у 2000 році, в результаті якого загинули 17 американських моряків і десятки були поранені. "Він зіграв ключову роль у вибухах в посольствах США в Кенії та Танзанії (в 1998 році. - Ред.), які вбили 224 людини і поранили понад 4500", - додав президент США.

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США продовжать боротьбу з тероризмом в світі

Байден наголосив, що попри те, що минув вже майже рік з того часу, як американські війська покинули Афганістан, це не означає припинення антитерористичних зусиль країни. "Я пообіцяв американському народу, що ми продовжуватимемо проводити ефективні антитерористичні операції в Афганістані та за його межами. Саме це ми і зробили", - наголосив він.

Президент США також нагадав про успішну операцію, проведену в лютому, в рамках якої американські військові спеціального призначення вбили лідера терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайші.