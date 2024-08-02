Повстанці в Малі заявили про вбивство ними 84 "вагнерівців"

84 бойовика ПВК "Вагнер" і 47 солдатів урядової армії Малі, за твердженням альянсу сепаратистських збройних угруповань, загинули в боях біля населеного пункту Тінзаватен.

Повстанці на півночі Малі заявили про знищення ними в період із 25 до 27 липня 84 найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", а також 47 солдатів урядової армії Малі. Про це у ніч на п'ятницю, 2 серпня, повідомило агентство AFP.

Ще близько 30 осіб, які загинули або були тяжко поранені в боях із повстанцями з племен туарегів на околицях населеного пункту Тінзаватен, було транспортовано на гелікоптері в місто Кідаль, йдеться в заяві альянсу сепаратистських збройних угруповань CSP-DPA від 1 серпня.

У цій заяві стверджується також, що повстанцям вдалося захопити п'ять броньованих автомобілів, п'ять вантажівок і зброю. Як зазначає AFP, перевірити достовірність цих даних неможливо.

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Втрати ПВК "Вагнер" у Малі

Раніше у одному з Telegram-каналів, який пов'язаний з ПВК "Вагнер", було опубліковано інформацію, яка підтверджує, що російська ПВК зазнала втрат у боях із бойовиками з "Координаційного руху Азавад" і угруповання "Аль-Каїда в Сахелі", що точилися на околицях населеного пункту Тінзаватен у період із 22 до 27 липня.

З-поміж іншого, повідомлялося, що в боях загинув командир 13-го штурмового загону ПВК Сергій Шевченко, який мав позивний "Пруд". Детальніших відомостей про втрати ПВК не наводили.

28 липня агентства Reuters, AFP і AP повідомили, що російські найманці з ПВК "Вагнер" і союзні їм урядові війська Малі зазнали серйозних втрат на півночі цієї країни поблизу кордону з Алжиром у бою з коаліцією збройних угруповань, у якій переважають туареги.

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За цими даними, останні в результаті дводенного бою розгромили колону малійської армії і російських найманців, при цьому повідомлялося про "десятки" загиблих і поранених. "Російські найманці та малійські військові втекли, - заявив AFP представник альянсу сепаратистських збройних угруповань CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан. - Інші здалися".

Конфлікт між владою і повстанцями в Малі

Збройний конфлікт між владою Малі та угрупованнями екстремістів і сепаратистів розпочався 2012 року. Відтоді країна перебуває у стані кризи, насамперед у сфері безпеки та соціально-економічного розвитку.

Російські найманці присутні в Малі з 2021 року. У 2020 році владу в країні захопили військові, яких очолював полковник Ассімі Гоїта. Вони розірвали традиційні зв'язки з Францією і почали зближення з РФ, запросивши в країну найманців ПВК "Вагнер".

Хунта поставила завдання встановити контроль над усією територією країни, насамперед у північному регіоні Кідаль. У 2023 році військовим вдалося захопити Кідаль.