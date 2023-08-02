ЄС: Режими в Африці - пішаки в глобальній шаховій грі Путіна

Верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель звинуватив президента Росії Володимира Путіна у підживленні військових переворотів в Африці. Нігер став п'ятою африканською країною де за останні три роки відбувся путч.

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що імперіалістична Росія прагне використовувати військові режими в Африці "як пішаків у своїй глобальній шаховій грі".

Росія під керівництвом президента Володимира Путіна підживлює військові перевороти в Африці своєю брехливою пропагандою, сказав Боррель. "РФ наживається на встановленні військових режимів за допомогою своїх приватних військових формувань, які грабують багатства регіону", - цитує головного дипломата ЄС у середу, 2 серпня, агентство dpa.

Нігер став п'ятою африканською країною де за останні три роки відбувся військовий переворот після Малі, Судану, Гвінеї та Буркіна-Фасо, зауважив Боррель. Раніше він наголошував, що ЄС відкидає будь-які звинувачення в іноземному втручанні в переворот у Нігері.

Прихильники хунти в Нігері з російськими прапорами

26 липня президентська гвардія Нігеру затримала президента Мохамеда Базума та заблокувала його палац в Ніамеї. Через два дні новим лідером країни проголосив себе 62-річний командувач гвардії генерал Абдурахман Чіані. Путч він обґрунтував погіршенням ситуації з безпекою.

30 липня прихильники хунти в Нігері пройшли маршем столицею, розмахуючи російськими прапорами, скандуючи ім'я Путіна та засуджуючи Францію, колонією якої країна була до 1960 року. Затим тисячі людей зібралися біля французького посольства, деякі з них намагалися прорватися до будівлі. Симпатики путчистів зірвали та розбили табличку з написом "Посольство Франції в Нігері", замінивши її на прапори Нігеру та РФ. При цьому вони кричали "Хай живе Росія", "Хай живе Путін" і "Геть Францію".

У сусідній з Нігером країні Малі присутня російська приватна військова компанія "Вагнер", яка донедавна брала активну участь у війні Росії проти України.