Через загрозу теракту у Відні скасували виступи Тейлор Свіфт

В Австрії затримали двох підозрюваних у підготовці теракту на концерті американської співачки Тейлор Свіфт. Джерела в поліції повідомили про розшук ще трьох людей.

У Відні скасовано всі три концерти американської поп-зірки Тейлор Свіфт, повідомив ввечері у середу, 7 серпня, організатор шоу, компанія Barracuda Music. "З огляду на підтвердження владою запланованого теракту на стадіоні "Ернст Хаппель" у нас немає іншого вибору, крім як скасувати три заплановані концерти заради загальної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше у цей день австрійська поліція заявила про затримання у Відні та місті Терніц двох підозрюваних у підготовці теракту. За даними правоохоронців, затримані мали конкретні плани теракту на масових заходах у Відні та його околицях. В одній із квартир під час обшуку знайдені хімічні речовини, склад яких вивчається.

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Один із затриманих - 19-річний громадянин Австрії - нібито присягнув у вірності нинішньому ватажку терористичної організації "Ісламська держава". Про другого затриманого поліція не надала жодної інформації. За даними газети Kurier, йому лише 17 років. Джерела в поліції повідомили виданню ORF.at про розшук ще трьох підозрюваних.

Канцлер Австрії: Вдалося запобігти трагедії

Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) заявив про дуже серйозну ситуацію навколо концертів Тейлор Свіфт. "Завдяки інтенсивному співробітництву нашої поліції... із закордонними службами вдалося своєчасно розпізнати небезпеку, вжити заходів та запобігти трагедії", - написав він у соцмережі Х.

Фанати Свіфт перед концертом на Олімпійському пагорбі у Мюнхені у липні 2024 року Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

"Ми живемо в епоху, коли насильницькі засоби використовуються для атак на наш західний спосіб життя", - зазначив Негаммер. За його словами, ісламістський тероризм загрожує безпеці та свободі в багатьох країнах Заходу, тому важливо залишатися пильними, підтримувати одне одного та рішуче боротися з ісламізмом.

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Перший із трьох концертів Тейлор Свіфт у Відні мав відбутися 8 серпня. На кожне шоу було продано близько 60 тисяч квитків. Організатор пообіцяв повернути гроші за квитки упродовж десяти робочих днів.