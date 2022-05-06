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Відень

Відень – столиця Австрії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Відень".

Столиця Австрії – Відень – розташована на Дунаї в східній частині країни. Відень нараховує понад 1 мільйон 900 тисяч мешканців. Відень вважається всесвітньо відомим культурним центром. Місто прославилось такими іменами як Моцарт, Бетховен, Фройд. Віденьска опера належить до найвідоміших у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії 06.05.2022

Австрійська міністерка економіки впевнена, що ні Австрія, ні Німеччина не зможуть впоратися з ембарго на імпорт газу з Росії. Водночас Відень не має наміру оплачувати постачання газу у рублях, як вимагає Москва.
До Києва прибули держсекретар США та глава Пентагону - Арестович

До Києва прибули держсекретар США та глава Пентагону - Арестович 24.04.2022

60-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події неділі, 24 квітня.
ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС

ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС 01.04.2022

Через війну Росії проти України Берлін і Відень підтримали якнайшвидший вступ країн Західних Балкан до Євросоюзу.
Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус

Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус 10.02.2022

Про можливі компромісні моделі інших країн, якими б могла скористатись Україна, уже кілька днів ведуться палкі дискусії у західних дипломатичних колах та ЗМІ. Що пропонує досвід Австрії? Інтерв'ю DW.
Австрія завершує локдаун для вакцинованих

Австрія завершує локдаун для вакцинованих 12.12.2021

Відень заявив про скасування жорстких обмежень, що діяли в країні протягом останніх трьох тижнів і були покликані знизити хвилю короновірусної інфекції в країні.

Де найбільше антивакцинаторів - Європа у фокусі (відео)

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео) 22.11.2021

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.

Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - "Європа у фокусі" (22.11.2021) 22.11.2021

Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.
Ми теж люди: у Відні протестували проти нових антиковідних обмежень

"Ми теж люди": у Відні протестували проти нових антиковідних обмежень 20.11.2021

На тлі оголошення загальнонаціонального локдауну та обов'язкової вакцинації в Австрії близько 30 тисяч людей вийшли на вулиці Відня проти нових коронавірусних обмежень.

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021) 12.11.2021

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
Речник фон дер Ляєн виправдовує її за 19-хвилинний авіапереліт

Речник фон дер Ляєн виправдовує її за 19-хвилинний авіапереліт 04.11.2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у червні здійснила авіапереліт між Віднем і Братиславою. Через це її критикують у Німеччині.

Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим

Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим 11.10.2021

Протягом багатьох років Себастіан Курц був кумиром європейських консерваторів. Та після звинувачень у корупції він став "голим королем". Завдяки відставці йому вдалося хоч трохи зберегти обличчя, вважає Барбара Везель.

Як українка Оксана Линів підкорила Європу (30.07.2021) 30.07.2021

Оксана Линів - супержінка з великим талантом і темпераментом. Так її називають музичні критики. Жодній диригентці у світі не вдавалось досягти того, що змогла вона. DW зняла фільм про знамениту українку.

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки 26.07.2021

Відень висловився проти верхньої межі у 10 тисяч євро для розрахунків готівкою. Таке обмеження пропонує Єврокомісія для боротьби з відмиванням грошей.
Австрія сприятиме США у розслідуванні випадків гаванського синдрому в посольстві у Відні

Австрія сприятиме США у розслідуванні випадків "гаванського синдрому" в посольстві у Відні 18.07.2021

Щонайменше 20 співробітників американського посольства в Австрії поскаржились на раптові запаморочення та головний біль, що схоже на "гаванський синдром". Причини не зрозумілі, влада США веде розслідування.

Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані

Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані 18.07.2021

Подальше проведення переговорів щодо ядерної програми Ірану Тегеран пов'язує з формуванням нового уряду. США звинувачують Іран у тому, що він завів переговори в глухий кут.

Делегація РФ перервала засідання ПА ОБСЄ через резолюції щодо Криму та Білорусі

Делегація РФ перервала засідання ПА ОБСЄ через резолюції щодо Криму та Білорусі 06.07.2021

Суперечка у парламентській асамблеї ОБСЄ спалахнула щодо резолюцій стосовно Криму та Білорусі. Глава делегації Росії закидає порушення регламенту.
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