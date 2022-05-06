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Відень – столиця Австрії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Відень".
Столиця Австрії – Відень – розташована на Дунаї в східній частині країни. Відень нараховує понад 1 мільйон 900 тисяч мешканців. Відень вважається всесвітньо відомим культурним центром. Місто прославилось такими іменами як Моцарт, Бетховен, Фройд. Віденьска опера належить до найвідоміших у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.
Щонайменше 20 співробітників американського посольства в Австрії поскаржились на раптові запаморочення та головний біль, що схоже на "гаванський синдром". Причини не зрозумілі, влада США веде розслідування.