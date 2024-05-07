Дев'ятій симфонії Бетховена виповнилося 200 років

1824 року Людвіг ван Бетховен представив свою Дев'яту симфонію, створивши твір, що житиме у віках. Але як йому це вдалося? Вчасно до ювілею прем'єри з'явилися нові відомості.

Напередодні прем'єри Дев'ятої симфонії 7 травня 1824 року Людвіґ ван Бетховен мав повні руки роботи. На новий твір майстра нетерпляче чекали у Відні. Копіїсти працювали не покладаючи рук, щоб виготовити рукописний матеріал для виконання. Бетховен не тільки керував їхньою роботою, але й подбав про пошук відповідного театру, музикантів і співаків.

"Публіка часто сприймає Бетховена як генія-одинака, який сам створював чудові твори, хоча насправді він працював з чисельною командою", - розповідає Беате Анґеліка Краус (Beate Angelika Kraus), музикознавиця з Архіву Бетховена, дослідницького відділу Будинку Бетховена в Бонні. Саме там у грудні 1770 року й народився Людвіг ван Бетховен.

Будинок Бетховена в Бонні - сьогодні музей Фото: Vincenzo Vanacore/Zoonar/IMAGO

Бетховен як командний гравець і менеджер

"Про Бетховена варто думати як про менеджера, який організував своє професійне життя з цілою мережею співробітників", - запевняє Краус, яка видала його Дев'яту симфонію в рамках науково-критичного "Повного зібрання творів Бетховена" та інтенсивно вивчала робочі процеси Бетховена.

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На сцені також було кілька відповідальних, які допомагали диригувати хором та оркестром. Головному диригентові Міхаелю Умлауфу допомагав сам Бетховеном, який був поруч і задавав темп.

Окрім концертмейстера на першій скрипці, під час прем'єри відповідальність також взяв на себе і піаніст. "У той час так було заведено. Коли виступав хор, піаніст міг підтримати його за роялем, якщо це було необхідно", - розповідає Краус.

Людвіґ ван Бетховен був не генієм-одинаком, а талановитим організатором і менеджером Фото: Heinz-Dieter Falkenstein/Zoonar/picture alliance

Дев'ята симфонія зробила Бетховена світовою зіркою

Як віха в історії музики та "символ культури й людства", автограф Дев'ятої симфонії з 2001 року є частиною Всесвітньої документальної спадщини ЮНЕСКО. У своїй останній завершеній симфонії Бетховен вперше залучив хор. До того в симфонічних творах такого ніколи не робилося. Дев'ята симфонія, що триває майже 70 хвилин, також стала надзвичайно довгою. Бетховен був першопрохідцем для багатьох композиторів після нього.

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Знаменитий фінальний хор Дев'ятої симфонії з "Одою до радості" символізує мир і міжнародне порозуміння. Інструментальна версія була названа гімном Ради Європи в 1972 році і є офіційним гімном Європейського Союзу з 1985 року. Мелодія до тексту "Freude schöner Götterfunken" сьогодні відома в усьому світі. Саме тому твір є внеском у "міжнародний культурний діалог", як зазначено у відповідному висновку ЮНЕСКО.

На наступний день після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року Дев'ята симфонія пролунала під диригуванням української диригентки Оксани Линів. Для неї особливо зворушливі текстові уривки з-під пера поета Фрідріха Шиллера. Приміром, там, де сказано, що всі люди стануть братами. "Кожна людина в усьому світі повинна розвивати в собі цю емпатію. Це заразило тодішніх глядачів, вони навіть підкидали в повітря капелюхи", - сказала Линів в інтерв'ю DW.

Було кілька версій Дев'ятої симфонії: що про них відомо?

Ідея написати Дев'яту симфонія виношувалася задовго до виходу твору в світ. Відомо, що перші начерки датуються 1815 роком. За життя композитора відбулося дванадцять виконань його Дев'ятої симфонії. Він створив не одну її версію. "Можна сказати, що протягом 12 років Бетховен неодноразово з різних приводів випускав у світ авторизовану ним версію", - розповідає Беате Анґеліка Краус.

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Дев'ята симфонія на прем'єрі була ранньою версією і відрізнялася від тієї, яку він надіслав своєму видавцеві, або партитури для прусського короля, якому Бетховен врешті-решт присвятив свою симфонію. "Дев'ята симфонія не є, як заведено вважати, одразу завершеним і незмінним твором, - пояснює Краус, - це швидше робота в процесі".

Титульна сторінка Симфонії № 9 Бетховена з рукописною присвятою прусському королю Фрідріху Вільгельму III Фото: akg-images/picture alliance

Дев'яту симфонію замовили з Лондона

Симфонія була написана на замовлення тодішнього Лондонського філармонічного товариства (нині Королівського філармонічного товариства. - Ред.). Тож прем'єра, природно, мала відбутися в Англії. Однак був і лист від 30 пошановувачів мистецтва з проханням до Бетховена виконати свої останні твори спочатку у Відні.

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"Ми вже давно знаємо про цей лист від лютого 1824 року, але тепер він постає в іншій перспективі - багато з тих, хто його підписав, були в тісному контакті з Бетховеном", - розповідає Краус. Тож виникає запитання, чи був Бетховен причетний до цього. Принаймні, привід для прем'єри у Відні, безумовно, був дуже бажаним, додає музикознавиця.

Програма прем'єри

Людвіг ван Бетховен представляв свої останні твори публіці на концертах, так званих "Академіях". На академії 7 травня 1824 року у Віденському придворному Кернтнертор-театрі композитор виконав інші твори, окрім прем'єри Дев'ятої симфонії ор. 125, перед аудиторією у понад 2 000 слухачів. Серед них - три частини Missa solemnis ор. 123 та увертюра Die Weihe des Hauses ор. 124. "Ніхто б тоді не пішов на концерт, який тривав лише годину або містив Дев'яту симфонію як єдиний твір", - пояснює Краус.

Могила Бетховена на Центральному цвинтарі Відня (архівне фото) Фото: Daniel Kalker/picture alliance

На момент прем'єри Бетховен страждав від серйозного недугу - втрати слуху. У ранньому віці він втратив змогу уловлювати високі частоти, тож більше не міг чути високі ноти, приміром, звуки флейти. "Він також страждав на тинітус. Гучні звуки сприймалися ним як болючі, попри втрату слуху", - розповідає Краус. А все-таки, він все одно виходив на сцену і задавав темп. "Низькі частоти, приміром, литаври й баси, він цілком міг сприймати", - роз'яснює Краус.

Дев'ята симфонія залунає по-новому

До 200-річчя Дев'ятої симфонії Боннський будинок Бетховена відтворив "Академію" 1824 року якомога точніше. Оскільки місця проведення світової прем'єри, Віденського придворного Кернтнертор-театру, більше не існує, нова прем'єра концерту відбудеться 7 травня 2024 року у німецькому місті Вупперталь у розкішному історичному концертному залі Штадтгалле, який був зведений наприкінці 19 століття.

Віденський академічний оркестр гратиме на старовинних інструментах під керівництвом Мартіна Газельбека (Martin Haselböck). Разом з видатними солістами співатиме хор радіо WDR. Як і на світовій прем'єрі 200 років тому, хор стоятиме не за оркестром, а перед ним і таким чином, за словами диригента Газельбека, більш безпосередньо спілкуватиметься з аудиторією. І Missa Solemnis, і Дев'ята симфонія Бетховена апелюють до ідеї миру, яка, на думку організаторів, є як ніколи актуальною. Концерт транслюватиметься в прямому етері Deutsche Welle на YouTube-каналі "DW Classical Music".