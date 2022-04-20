Бонн - місто в Німеччині, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бонн".

З 1949 до 1990 року Бонн був столицею ФРН. Після об'єднання Німеччини столицею став Берлін. Бонн отримав статус федерального міста. Після переїзду Бундестагу та уряду ФРН до Берліна в Бонні залишилась частина міністерств та відомств. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.