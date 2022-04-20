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Бонн

Бонн - місто в Німеччині, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бонн".

З 1949 до 1990 року Бонн був столицею ФРН. Після об'єднання Німеччини столицею став Берлін. Бонн отримав статус федерального міста. Після переїзду Бундестагу та уряду ФРН до Берліна в Бонні залишилась частина міністерств та відомств. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Летючий госпіталь доставить поранених з України у ФРН

"Летючий госпіталь" доставить поранених з України у ФРН 20.04.2022

A310 MedEvac вилетів з міжнародного аеропорту Кельн/Бонн до польського Жешува. "Летючий госпіталь" доставить поранених з України на лікування до ФРН.
Фейк про українських біженців у ФРН: авторка каже, що її обдурили

Фейк про "українських біженців" у ФРН: авторка каже, що її обдурили 21.03.2022

Жінка, яка розповіла фейк про "українських біженців" у Німеччині, в новому відео у TikTok зізналася, що історія "виявилася неправдою". Поліція Бонна повідомила DW, що встановлює особу цієї жінки.
До України їдуть дипломатичні радники Шольца і Макрона

До України їдуть дипломатичні радники Шольца і Макрона 08.01.2022

За словами керівника Офісу президента України, дипломатичні радники канцлера Німеччини Єнс Плетнер і президента Франції Еммануель Бонн прибудуть до Києва наступного тижня.
Чи платять німці за парковку під хатою (відео)

Чи платять німці за парковку під хатою (відео) 03.11.2021

У Києві запровадили плату за парковку на деяких вулицях спальних районів - щонайменше 5 гривень за годину. А як це працює у Німеччині? Хто може залишати автівку під житловими будинками?

Чи платять німці за парковку в житлових районах (29.10.2021) 29.10.2021

У Києві запровадили плату за парковку авто на деяких вулицях спальних районів. Водночас системи вигіднішого паркування для місцевих жителів немає. В нагоді міг би стати досвід Німеччини. Дивіться, як паркуються німці!
Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена

Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена 12.10.2021

Машину навчили мислити як Бетховен, і вона дописала незавершений твір великого німецького композитора. Чи володіють комп'ютерні програми такою самою креативністю як музичний геній?
Афганських кореспондентів DW евакуйовано до Пакистану

Афганських кореспондентів DW евакуйовано до Пакистану 10.09.2021

Через афгано-пакистанський кордон вдалося вивезти 72 людини - самих кореспондентів та членів їхніх сімей. Наступним завданням стане евакуація з Афганістану сімей співробітників афганської редакції DW в Бонні.
Німецькі міста хочуть більшого обмеження швидкості на дорогах

Німецькі міста хочуть більшого обмеження швидкості на дорогах 30.08.2021

У деяких європейських містах уже діє обмеження швидкості 30 кілометрів на годину. Зокрема, в Парижі. Вісім німецьких міст хочуть досягти такого ж у Німеччині. Тема стає знову актуальною в розпал виборчої кампанії.
Скільки расизму в німецькому футболі? Історії гравців

Скільки расизму в німецькому футболі? Історії гравців 18.06.2021

Расистські приниження й образи на стадіоні та за його межами. У документальному фільмі "Чорний орел" чорні німецькі футболісти розповідають свої особисті історії, не стримуючи сліз.
Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео)

Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео) 19.04.2021

Громада - найменша адміністративна одиниця у ФРН. Нею колегіально керує Рада громади і бургомістр. На що вони впливають і яким бюджетом розпоряджаються? Дивіться нову серію "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"!
Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи коронавірусу (фотогалерея)

Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи коронавірусу (фотогалерея) 06.04.2021

Завдяки соцмережам вишневий цвіт у німецькому Бонні став відомим на весь світ. Та через пандемію COVID-19 цього року милуватися біло-рожевою казкою багатьом доводиться лише на фото чи відео.
Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії

Рожева казка в Бонні: вишневий цвіт у часи пандемії 06.04.2021

Завдяки соцмережам вишневий цвіт у колишній столиці ФРН Бонні став відомим на весь світ. Та через пандемію COVID цьогоріч милуватися біло-рожевою казкою багатьом доводиться лише на фото чи відео.
Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (05.03.2021)

Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (05.03.2021) 05.03.2021

У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Що саме мотивує добровольців та як працюють німецькі пожежники, з'ясовував Михайло Малий.
Музей історії ФРН виставить ампулу з першої партії вакцини BioNTech/Pfizer

Музей історії ФРН виставить ампулу з першої партії вакцини BioNTech/Pfizer 14.02.2021

Музей історії ФРН у Бонні отримав ампулу з першої партії вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer. Загалом музей зібрав уже понад 400 експонатів про пандемію COVID-19.
Без податків та зарплат: чому німці об'єднуються у ферайни (05.02.2021)

Без податків та зарплат: чому німці об'єднуються у "ферайни" (05.02.2021) 05.02.2021

У Німеччині існує понад 600 тисяч об’єднань за інтересами. Для реєстрації достатньо сімох учасників. Чим пояснюється така любов німців до об'єднань, як вони організовані та до чого тут податки? Відповіді у новій серії "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.

Десять речей, які треба знати про Бетховена

Десять речей, які треба знати про Бетховена 21.12.2020

У Німеччині відзначають 250-річчя Людвіга ван Бетховена. Він ретельно приховував обставини свого особистого життя. Однак що про нього відомо?
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