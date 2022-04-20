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Бонн - місто в Німеччині, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бонн".
З 1949 до 1990 року Бонн був столицею ФРН. Після об'єднання Німеччини столицею став Берлін. Бонн отримав статус федерального міста. Після переїзду Бундестагу та уряду ФРН до Берліна в Бонні залишилась частина міністерств та відомств. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Що саме мотивує добровольців та як працюють німецькі пожежники, з'ясовував Михайло Малий.
У Німеччині існує понад 600 тисяч об’єднань за інтересами. Для реєстрації достатньо сімох учасників. Чим пояснюється така любов німців до об'єднань, як вони організовані та до чого тут податки? Відповіді у новій серії "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.