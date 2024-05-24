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Канцлерське бунгало в Бонні - як жили Ергард, Шмідт і Коль

Максим Нелюбін | Петер Колаковскі
24 травня 2024 р.

У цій резиденції на березі Рейну в Бонні в 1964-1998 роках жили федеральні канцлери Німеччини.

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Канцлерське бунгало у Бонні, фотографія 1975 року
Канцлерське бунгало у Бонні, фотографія 1975 року Фото: Sven Simon/picture alliance

23 травня 1949 року було підписано та оприлюднено Основний закон Федеративної Республіки Німеччина. У 2024 році німецькій Конституції виповнюється 75 років. Після створення ФРН столицею Західної Німеччини став Бонн - до возз'єднання країни і переїзду Бундестагу та уряду в Берлін. Сьогодні про історію так званої "Боннської республіки" в цьому місті на Рейні нагадує багато різних місць, які можна відвідати. Одним із них є резиденція німецьких канцлерів у колишньому урядовому кварталі - канцлерське бунгало.

"Шарм... собачої будки"

Колишній міністр праці ФРН Норберт Блюм (Norbert Blüm) якось сказав, що ця будівля випромінює "шарм... собачої будки". Утім, деякі канцлери, які жили і працювали в цій резиденції посеред урядового кварталу в Бонні, почувалися тут цілком затишно, хоча не одразу після переїзду сюди - і далеко не всі з них.

Першим господарем канцлерського бунгало 1964 року став батько німецького економічного дива Людвіґ Ергард (Ludwig Erhard). Саме він доручив зведення цієї службової вілли архітектору Зепу Руфу (Sep Ruf).

До початку будівництва Ергард ще навіть не був канцлером, а обіймав посаду міністра економіки в уряді Конрада Аденауера (Konrad Adenauer). Сам Аденауер, довга канцлерська епоха якого вже добігала кінця, жив у своєму будинку під Бонном і окремої резиденції не потребував.

Людвіґ Ергард у канцлерському бунгало, 1965 рік
Людвіґ Ергард у канцлерському бунгало, 1965 рікФото: Sven Simon/picture alliance

Урядова житлова площа зі скла і бетону

Проєкт у стилі класичного модерну став свого роду зліпком тієї епохи - простий, спартанський, без претензій на демонстрацію влади, марнотратства і розкоші. Одноповерхову будівлю зі скла і бетону у вигляді двох квадратів, зміщених відносно один одного, звели в парку на березі Рейну недалеко від президентської вілли і Бундестагу. Будівництво обійшлося у два мільйони німецьких марок.

Репрезентативні приміщення розташовувалися в першому великому квадраті, розміром 24x24 метри. Службова квартира - у меншому квадраті, 20x20 метрів. За користування квартирою канцлери платили.

Бунгало, канцлери та гості. Фотографії

Резиденція німецьких канцлерів у Бонні була зведена в парку на березі Рейну недалеко від Відомства федерального канцлера
Резиденція німецьких канцлерів у Бонні була зведена в парку на березі Рейну недалеко від Відомства федерального канцлераФото: picture alliance/Geisler-Fotopress
Скульптура перед входом у канцлерське бунгало
Скульптура перед входом у канцлерське бунгалоФото: picture-alliance/dpa/O. Berg
Вхід до канцлерського бунгало
Вхід до канцлерського бунгалоФото: picture alliance
У гостях у Гельмута Коля - королева Великобританії Єлизавета II, 1992 рік
У гостях у Гельмута Коля - королева Великобританії Єлизавета II, 1992 рікФото: picture alliance//Martin Gerten
Обідній стіл у житловій кімнаті канцлерського бунгало
Обідній стіл у житловій кімнаті канцлерського бунгалоФото: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd
Президент Росії Борис Єльцин і німецький канцлер Гельмут Коль перед входом у бунгало, 1998 рік
Президент Росії Борис Єльцин і німецький канцлер Гельмут Коль перед входом у бунгало, 1998 рікФото: picture-alliance/dpa/M. Jung
Тут канцлери розмовляли зі своїми гостями в невимушеній домашній обстановці
Тут канцлери розмовляли зі своїми гостями в невимушеній домашній обстановціФото: picture alliance
Коаліційні переговори між СДПН і ВДП у канцлерському бунгало, 1980 рік. Серед учасників - Ганс-Дітріх Ґеншер, Віллі Брандт і Гельмут Шмідт
Коаліційні переговори між СДПН і ВДП у канцлерському бунгало, 1980 рік. Серед учасників - Ганс-Дітріх Ґеншер, Віллі Брандт і Гельмут ШмідтФото: picture alliance/H. Sanden
Срібний сервіз із канцлерського бунгало
Срібний сервіз із канцлерського бунгалоФото: picture-alliance/dpa/O. Berg
Популярний співак і композитор Удо Юрґенс у гостях у федерального канцлера Курта Ґеорґа Кізінґера, 1969 рік
Популярний співак і композитор Удо Юрґенс у гостях у федерального канцлера Курта Ґеорґа Кізінґера, 1969 рікФото: picture-alliance/dpa/J. Gewiess
Житлова кімната в резиденції канцлера
Житлова кімната в резиденції канцлераФото: Michael Gottschalk/photothek/picture alliance
Канцлерська кухня
Канцлерська кухняФото: picture-alliance/dpa
Список внутрішніх телефонів службової квартири
Список внутрішніх телефонів службової квартириФото: picture alliance
Спальня в службовій квартирі канцлерської резиденції
Спальня в службовій квартирі канцлерської резиденціїФото: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd
Канцлерський басейн
Канцлерський басейнФото: picture alliance/Geisler-Fotopress

Від Кізінґера до Коля

Людвіґ Ергард, чиї ідеї та уявлення були втілені в проєкті, новою резиденцією був дуже задоволений, чого не можна було сказати про його наступника на цій посаді. Курт Ґеорґ Кізінґер (Kurt Georg Kiesinger) вважав бунгало занадто маленьким і таким, що погано підходив для представницьких цілей. Втім, нічого вдіяти він уже не міг, заявивши якось, що, очевидно, просто старомодний. За його часів приміщення прикрасили предметами середньовічного мистецтва і стильними меблями.

Наступним канцлером Західної Німеччини став Віллі Брандт (Willy Brandt). Він узагалі відмовився переїжджати сюди, бо вважав умови невідповідними для сімейного життя і дітей. Крім того, у спекотну погоду йому тут було занадто душно. Ставши канцлером, він залишився жити в службовій віллі міністра закордонних справ на горі Венусберг. Він очолював зовнішньополітичне відомство до обрання главою німецького уряду. Канцлерське бунгало Брандт використовував для зустрічей і перемовин із німецькими та зарубіжними політиками.

За Гельмута Шмідта (Helmut Schmidt), який прожив у бунгало вісім років, у резиденції поміняли скло, замінивши звичайне на куленепробивне. Це довелося зробити 1977 року через події "Німецької осені" - терористичні акції "Фракції червоної армії" і захоплення літака "Люфтганзи" "Народним фронтом визволення Палестини".

Гельмут і Ганнелоре Коль вітають у канцлерському бунгало принца Чарльза і принцесу Діану в листопаді 1987 року
Гельмут і Ганнелоре Коль вітають у канцлерському бунгало принца Чарльза і принцесу Діану в листопаді 1987 рокуФото: Wolfgang Eilmes/dpa/picture alliance

Довше за всіх інших канцлерів у цьому бунгало жив і працював Гельмут Коль (Helmut Kohl) - 16 років. При ньому тут поміняли обстановку, зокрема, з'явилися зручні м'які меблі, перський килим, а також нові світильники і шовкові шпалери. Затишок, як його уявляв собі канцлер із Пфальца, був створений, хоча місця для сім'ї було замало. Коль, як розповідають, вважав цю споруду, швидше, абсурдним витвором архітектури, ніж резиденцією, придатною для глави уряду. Крім того, іноді він нарікав на надто високу квартплату для такої маленької квартири, однак після завершення свого канцлерства не захотів звідси з'їжджати.

Після переїзду столиці до Берліна

Для Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), який очолив уряд після виборів 1998 року, питання про переїзд у бунгало вже не поставало, адже міністри й тисячі федеральних чиновників уже сиділи на валізах, готуючись перебратися в нову-стару столицю. Кілька місяців Шредер іноді користувався репрезентативними приміщеннями бунгало, а колишній канцлер Коль залишався жити у квартирі.

Сьогодні бунгало стало музеєм - пам'яткою історії так званої Боннської республіки - часів, коли центр державної влади ФРН розташовувався в невеличкому й затишному місті на Рейні, невимушена й довірлива атмосфера якого, як заведено вважати, відбивалася на стилі всього політичного життя країни.

Інформація німецькою мовою про екскурсії канцлерським бунгало - на сайті Музею історії ФРН у Бонні.

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