Політична географія Німеччини: держоргани по всій країні

Берлін - офіційна столиця Німеччини, але далеко не єдине місто, в якому розташовані федеральні органи влади та інші організації. Хочете дізнатися про це більше - читайте матеріал DW.

Німеччина складається з 16 федеральних земель. Принципи федеративного устрою відображаються не тільки в структурі законодавчої, виконавчої та судової влади, але і в розподілі по німецьких регіонах різних установ - федеральних міністерств, відомств, агентств, служб, інститутів та інших організацій. Тож далеко не всі органи влади та організації федерального рівня розташовані в Берліні або Бонні - нинішній і колишній столицях ФРН.

Свого роду столицею судової влади в Німеччині можна назвати місто Карлсруе в землі Баден-Вюртемберг. Неофіційною фінансовою столицею є Франкфурт-на-Майні в Гессені. Найменш улюблене, як можна припустити, для багатьох жителів країни федеральне відомство розташоване у місті Фленсбург, що на півночі Німеччини. А служба, без повідомлень якої не обходиться жоден випуск новин, працює в гессенському Оффенбаху...

Федеральний президент

Палац Бельвю в Берліні Фото: picture-alliance/dpa/L. Schulze

Знайомство з федеральною географією розпочнімо все ж з Берліну. Тут міститься Палац Бельвю - резиденція глави держави. Федеральний президент (Bundespräsident) виконує в Німеччині насамперед представницькі функції. У політичній системі він має особливий статус свого роду арбітра і не належить до жодної з трьох класичних гілок влади. Президент після створення парламентської правлячої коаліції вручає грамоти про призначення канцлера і міністрів, а після складання повноважень - грамоти про відставку; перевіряє і підписує закони; за певних умов розглядає прохання Бундестагу про достроковий розпуск тощо.

Федеральне місто Бонн

Вілла Гаммершмідта в Бонні Фото: picture-alliance/O. Brandt

Після возз'єднання Німеччини в 1990 році колишня столиця ФРН - Бонн - отримала особливий статус федерального міста (Bundesstadt Bonn). У Бонні розташовані головні офіси шести з півтора десятка федеральних міністерств, а також багатьох федеральних відомств. Тут, на березі Рейну, розташована друга резиденція глави держави - вілла Гаммершмідта. У 1950-1994 роках вона була основною резиденцією президентів ФРН.

Бундестаг

Будівля Рейхстагу в Берліні - місце пленарних засідань Бундестагу Фото: Fotolia/Stefan Delle

Федеральні органи законодавчої влади Німеччини розташовані в Берліні. Зал пленарних засідань федерального парламенту - Бундестагу (Deutscher Bundestag) - розташований в будівлі Рейхстагу. Депутати ухвалюють федеральні закони; затверджують щорічний бюджет; обирають канцлера, можуть висловити йому конструктивний вотум недовіри, обравши нового; провадять контроль над урядом, армією і спецслужбами.

Бундесрат

Будівля Бундесрату в Берліні Фото: picture-alliance/N. Michalke

У Бундесраті (Bundesrat) засідають представники 16 земельних урядів. Обов'язковому затвердженню тут підлягають законопроєкти, які ухвалені Бундестагом і зачіпають конституційні інтереси суб'єктів федерації, загальні сфери відповідальності земель і федеральної влади, а також закони, пов'язані з членством Німеччини в ЄС.

Федеральний уряд

Відомство федерального канцлера - Федеральна канцелярія в Берліні Фото: picture-alliance/L. Steiner

Політичним центром федеральної виконавчої влади в Німеччині є відомство федерального канцлера (Bundeskanzleramt) в Берліні. Тут міститься офіс канцлера, проводять засідання кабінету міністрів, працює апарат уряду. Федеральні міністерства розподілені між Берліном і Бонном. У Берліні, зокрема, розташовані головні офіси МЗС, МВС і міністерства фінансів, e Бонні - міністерств оборони, охорони здоров'я, освіти й науки.

Суди в Карлсруе

Будівля Федерального конституційного суду в Карлсруе Фото: picture alliance/dpa

Головним центром судової влади в Німеччині вважається Карлсруе. Тут розташовані Федеральний конституційний суд (Bundesverfassungsgericht) і Федеральний Верховний суд (Bundesgerichtshof), а також Федеральна прокуратура (Bundesanwaltschaft), точніше - офіс генерального прокурора при Верховному суді Німеччини (der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof), якщо застосовувати повну офіційну назву цієї посади. Генеральний прокурор відповідає, зокрема, за розслідування найбільш серйозних злочинів, що зачіпають внутрішню і зовнішню безпеку країни. Свої конституційні суди також є у всіх федеральних землях.

Інші федеральні суди

Федеральний адміністративний суд у Лейпцигу Фото: picture-alliance/T. Robbin

Крім Карлсруе (Баден-Вюртемберг), федеральні суди розташовані ще в чотирьох німецьких містах. Федеральний адміністративний суд (Bundesverwaltungsgericht) - у Лейпцигу (Саксонія), Федеральний суд з трудових спорів (Bundesarbeitsgericht) - в Ерфурті (Тюрингія), Федеральний фінансовий суд (Bundesfinanzhof) і Федеральний патентний суд (Bundespatentgericht) - у Мюнхені (Баварія), Федеральний соціальний суд (Bundessozialgericht) - у Касселі (Гессен).

Федеральний банк

Золоті злитки на пресконференції Бундесбанку у Франкфурті-на-Майні Фото: picture-alliance/dpa/A. Dedert

Штаб-квартира незалежного від уряду Німецького федерального банку - Бундесбанку (Deutsche Bundesbank) - розташована у Франкфурті-на-Майні. Тут же зберігаються золоті запаси країни. Бундесбанк є центром кредитно-грошової системи Німеччини. Йому підпорядковуються регіональні управління та філії, де можна здати дрібні монети, які накопичилися, обміняти старі німецькі марки на євро або зіпсовані євро-банкноти.

Питання культури та ЗМІ

Емблема міжнародного кінофестивалю Берлінале Фото: picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

Автори німецької Конституції - Основного закону ФРН - зважили на уроки з минулого Німеччини й передали питання культури й освіти у відання земель, щоб унеможливити їх перетворення в інструменти ідеологічного контролю і масової пропаганди. Для координації проєктів і дій у цій сфері в Німеччині існує постійна Конференція міністрів у справах освіти й культури федеральних земель (KMK).

У Німеччині немає федерального міністерства культури, натомість є заснована в 1998 році посада федерального уповноваженого з питань культури й ЗМІ (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien) в ранзі парламентського статс-секретаря. Іноді для позначення цієї посади використовується інше формулювання - державний міністр з питань культури та ЗМІ (Staatsminister für Kultur und Medien). З коштів уповноваженого, зокрема, здійснюється підтримка важливих фестивалів та інших значущих проєктів у різних галузях культури та мистецтва. Щорічний бюджет становить близько двох мільярдів євро. З цього бюджету також фінансується суспільно-правова медіакомпанія Deutsche Welle.

Cуспільно-правова медіакомпанія Deutsche Welle теж фінансується з коштів уповноваженого з питань культури й ЗМІ Фото: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Федеральне агентство праці

Федеральне агентство праці в Нюрнберзі Фото: picture-alliance/U. Baumgarten

Крім півтора десятка міністерств, у Німеччині налічується близько сотні федеральних відомств, агентств, інститутів та інших установ, підпорядкованих міністерствам, або незалежних організацій. Деякі постійно на слуху, про інші знають лише фахівці. До найвідоміших належить, приміром, Федеральне агентство праці (Bundesagentur für Arbeit) в баварському Нюрнберзі.

Відомство у справах міграції та біженців

Курси німецької мови для біженців у Німеччині Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

У Нюрнберзі також розташоване Федеральне відомство у справах міграції та біженців (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge / BAMF), що входить до складу МВС. До компетенції цього відомства входять, зокрема, питання міграції іноземних громадян та інтеграції іноземців, розгляд запитів на надання політичного притулку, захист інтересів і прав біженців.

Федеральне статистичне відомство

Офіс Федерального статистичного відомства у Вісбадені Фото: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Великий інтерес в Німеччині часто викликають дані, які збирають у цій будівлі у Вісбадені (Гессен) - Федеральному статистичному відомстві (Statistisches Bundesamt), структурно підпорядкованому МВС. У завдання цієї організації входить підготовка майже чотирьохсот видів офіційних статистичних звітів. Керівник відомства також традиційно обіймає посаду голови Федеральної виборчої комісії (Bundeswahlleiter).

Відомство автодорожнього транспорту

Картотека Федерального відомства автодорожнього транспорту у Фленсбурзі Фото: picture-alliance/dpa/C. Rehder/dpa

Одна з тих федеральних установ, що їх німці недолюблюють найбільше, розташована у місті Фленсбург (Шлезвіг-Гольштейн). У відомстві автодорожнього транспорту (Kraftfahrt-Bundesamt) міститься картотека з відомостями про бали за порушення ПДР, яких водії в Німеччині бояться більше за грошові штрафи. В один-два бали, наприклад, обходяться проїзд на червоний або істотне перевищення швидкості. Набрав вісім балів - втратив права.

Федеральне відомство з кримінальних справ

Федеральне відомство кримінальної поліції у Вісбадені Фото: picture-alliance/dpa/S. Prautsch

Охорона громадського порядку перебуває в Німеччині у веденні федеральних земель, тобто за роботу поліції відповідають земельні міністерства внутрішніх справ. Однак особливо важливі розслідування проводить і координує Федеральне відомство у кримінальних справах (Bundeskriminalamt / BKA) зі штаб-квартирою у Вісбадені (Гессен).

Федеральна поліція

Навчання німецького поліцейського спецназу GSG 9 в Санкт-Аугустині Фото: picture-alliance/U. Baumgarten

Іншою загальнонімецькою поліцейською структурою є федеральна поліція (Bundespolizei), але таку назву вона отримала в 2005 році, а до цього називалася Федеральною прикордонною охороною. Крім прикордонного контролю, вона відповідає за безпеку на залізничних вокзалах і в аеропортах, охорону німецьких дипмісій за кордоном тощо. Штаб-квартира міститься в Потсдамі (Бранденбург).

Відомство з охорони конституції

Федеральне відомство з охорони конституції в Кельні Фото: picture-alliance/Geisler/C. Hardt

Від поліції - до спецслужб, роботу яких контролює Бундестаг, точніше - спеціальний парламентський комітет, засідання якого проходять в таємному режимі. Однією з цих структур є Федеральне відомство з охорони конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz) в Кельні, підпорядковане МВС. Головне завдання цієї служби - спостереження за організаціями, що загрожують вільному і демократичному правопорядку в Німеччині.

Федеральна розвідувальна служба

Штаб-квартира Федеральної розвідувальної служби в Берліні Фото: picture-alliance/dpa/M Kappeler

Федеральна розвідувальна служба (Bundesnachrichtendienst / BND) - зовнішня розвідка Німеччини. Підпорядкована відомству федерального канцлера. Раніше штаб-квартира розташовувалася в Пуллаху поблизу Мюнхена, але в 2018 році BND переїхала до нового комплексу, побудованого в Берліні. У столиці Німеччини тепер працює близько чотирьох тисяч німецьких розвідників. Деякі підрозділи й близько півтори тисячі службовців залишилися в Баварії.

Служба військової контррозвідки

Будівля служби військової контррозвідки в Кельні Фото: picture-alliance/C. Hardt

Щоб завершити тему німецьких спецслужб, повернемося в Кельн, де в малопримітній казармі імені Конрада Аденауера на південній околиці міста розташована штаб-квартира Служби військової контррозвідки (Militärischer Abschirmdienst / MAD). У штаті - близько 1100 військових і цивільних співробітників. MAD має вісім регіональних підрозділів - зокрема, у Кілі, Кобленці, Ганновері та Мюнхені.

Служба технічної допомоги

Автомобіль служби технічної допомоги Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Такі сині автомобілі та спецтехніку можна побачити в Німеччині на місцях катастроф, під час повеней, в інших надзвичайних ситуаціях, а також під час масових заходів. Служба технічної допомоги (Technisches Hilfswerk / THW) - особлива суспільно-правова структура при МВС. У штаті - лише 800 співробітників, але в роботі бере участь близько 80 тисяч добровольців по всій Німеччині. Штаб-квартира розташована в Бонні.

Управління повітряним рухом

Пасажирський літак у небі над Франкфуртом-на-Майні Фото: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

Після Берліну й Бонну за кількістю федеральних установ на третьому місці в Німеччині перебуває Кельн - трохи більше десятка. Однак зараз заглянемо в кілька інших міст. Приміром, Федеральне відомство з нагляду за управлінням повітряним рухом (Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung) розташоване в гессенському Лангені - прямо біля Франкфуртського аеропорту. Тут також розташована штаб-квартира диспетчерської служби DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.

Східна Німеччина

Федеральне відомство з охорони навколишнього середовища в Дессау-Рослау Фото: picture-alliance/A. Vitting

У східнонімецьких землях, якщо не брати до уваги Берліну, розташовано небагато центральних офісів федеральних установ. Крім Потсдаму, вони є в Ростоку - Федеральне відомство мореплавства і гідрографії (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie), у Кведлінбурзі - Федеральний інститут з дослідження культурних рослин (Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen), а також в Дессау - Федеральне відомство з охорони довкілля (Bundesumweltamt).

Інститут Пауля Ерліха

Німецький учений Пауль Ерліх у своєму робочому кабінеті у Франкфурті близько 1900 року

Крім НДІ у Кведлінбурзі, в Німеччині є ще кілька наукових установ, що мають статус федеральних відомств. Одна з таких установ - Інститут Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut) в гессенському Лангені. Так його назвали на честь знаменитого німецького лікаря-імунолога і нобелівського лауреата. Тут займаються дослідженнями й розробками вакцин і сироваток.

Інститут Роберта Коха

Одна з лабораторій в Інституті Роберта Коха в Берліні Фото: picture alliance/dpa/S. Stache

Не менш важливі функції в галузі охорони здоров'я покладені на інший медичний НДІ - Берлінський інститут імені Роберта Коха (Robert Koch-Institut / RKI), що названий на честь нобелівського лауреата, який відкрив бацилу сибірської виразки, холерний вібріон і туберкульозну паличку. Фахівці цієї установи займаються вивченням інфекційних захворювань і хвороб - для ефективного захисту населення і профілактики.

Федеральне патентне відомство

Мелітта Бенц - винахідниця паперового фільтра для кави Фото: picture alliance/dpa/Melitta

Щоб проілюструвати інформацію про наступний пункт на карті Федеральної географії Німеччини, ми вибрали фотографію автора одного широко поширеного винаходу - Мелітти Бенц, яка придумала паперовий фільтр для кави. Винаходи в Німеччині реєструє Федеральне відомство з патентів і товарних знаків (Deutsches Patent - und Markenamt / DPMA) у Мюнхені, де також міститься Європейське патентне відомство.

Монополія на винний спирт

Податковий склад у Бранденбурзі Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Як приклад відомств, як кажуть, широко відомих у вузьких колах, наведемо Федеральне управління з нагляду за монополією на винний спирт (Bundesmonopolverwaltung für Branntwein), запровадженої за часів Веймарської республіки в 1922 році, щоб перешкоджати отруєнням неякісною продукцією. Офіс розташований в Оффенбаху.

Суспільно-правове мовлення

Одна з будівель WDR та готичний собор у Кельні Фото: picture-alliance/dpa/C. Hardt

Принципи федеративного устрою також відображені в структурі суспільно-правового телерадіомовлення. У Німеччині є Перший канал (Das Erste), але немає центрального чи державного телебачення. Перший канал є спільною програмою дев'яти незалежних регіональних суспільно-правових компаній (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland / ARD), найбільшою з яких є Західнонімецьке мовлення (Westdeutscher Rundfunk / WDR) у Кельні. У систему суспільно-правового мовлення також входить Другий канал німецького телебачення (Zweites Deutsches Fernsehen / ZDF) у Майнці, створений федеральними землями. Фінансування ARD і ZDF здійснюється в основному шляхом спеціального збору - 18,36 євро (2024 рік) щомісяця з квартири або домашнього господарства. Коштом збору також фінансується ряд тематичних телеканалів (Phoenix, Arte, 3sat, Kika), численних радіостанцій - регіональних і земельних, а також інформаційні радіоканали компанії Deutschlandfunk, що ведуть мовлення з Кельну й Берліну.

Німецька метеорологічна служба

Німецька метеорологічна служба в місті Оффенбах-на-Майні Фото: picture-alliance/dpa/A. Dedert

На закінчення - про погоду. Провіщають німецьку погоду в Оффенбаху (Гессен). Тут розташований головний офіс Федеральної метеорологічної служби (Deutscher Wetterdienst / DWD). У цій організації по всій Німеччині працює близько 2300 штатних працівників.