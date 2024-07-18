10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині
Містичні пейзажі, чарівні озера та замки - Німеччина може цілком називатися казковою країною. Представляємо десять чарівних місць, які справді існують.
Бремен
Події у багатьох казках братів Ґрімм відбуваються в Німеччині. Одна з їхніх найвідоміших історій розповідає про осла, собаку, кота та півня, які прямують до Бремена, щоб стати там міськими музикантами. Самі вони до міста так і не дійшли, але їхня статуя стоїть поряд із будівлею бременської мерії з 1953 року. Хоча, казка значно старша: у 2019 вона відсвяткувала свій 200-річний ювілей.
Марбург
1975 року відкрито особливий туристичний маршрут, в основу якого лягли місця, де жили брати Ґрімм, а також ті місця, які згадуються в їхніх казках. Бремен - одна з багатьох зупинок на 600-кілометровому маршруті. Інша знаходиться у Марбургу (на фото): брати навчалися у цьому казковому середньовічному місті.
Ракотцький міст
Ракотцький міст, який за його конструкцію називають також чортовим мостом, виглядає настільки шалено і романтично, що неважко прийняти його за перехід до світу казок. Але цей міст цілком реальний і розташовується у парку рододендронів Кромлау, що лежить між Коттбусом та Герліцем. Містична арка мосту щороку притягує тисячі туристів. Хоча реставраційні роботи тут триватимуть до 2020 року.
Ельбські пісковикові скелі
Тут що, живуть ельфи або гноми? Цей казковий пейзаж можна побачити не у Середзем'ї або Вестеросі, а у Саксонії поблизу Дрездена. Ельбські пісковикові гори також відомі як Саксонська Швейцарія. Їхні химерні форми утворилися завдяки морським відкладенням під час Крейдового періоду. Тут знімали "Хроніки Нарнії" та "Гензель і Ґретель".
Замок Нойшванштайн
Замок Нойшвайнштайн на краю Альп настільки магічний, що Волт Дісней використав його як модель для Замка сплячої красуні в Діснейленді. Нойшвайнштайн був збудований у 1869 році королем Баварії Людвігом ІІ як ідеалізована репрезентація середньовічного лицарського замку. Король, який не дуже любив спілкуватися з іншими, прагнув мати місце, де він міг би втекти у світ казок та міфів.
Ротенбург-на-Таубері
Це невелике містечко у Баварії наче з'явилось із книжки з казками. Ротенбург - це чистий романтизм: фахверкові будинки, виткі алеї, захисні башти та довга фортефікаційна стіна. Щороку більше 2 мільйонів гостей з усього світу відвідують це середньовічне місто на річці Таубер.
Блаутопф у Блаубойрені
Блаутопф - це назва ідилічного джерела у землі Баден-Вюртемберг, яке згадується в багатьох міфах та легендах. Кам'яна скульптура на березі водоймища з яскравої синьо-зеленою водою нагадує про "історію прекрасної Лау", водяної німфи, яка біля джерела Блаутопф вчилася сміятися. Кажуть, і сьогодні її можна інколи побачити в глибині озера.
Замок Ліхтенштайн
Цей магічний замок називають "казковим замком Вюртембергу". Недивно, що тут знімали німецький фільм-казку "Спляча красуня". Цей неоготичний замок було збудовано у середині ХІХ століття на фундаменті, який залишався із середньовічних часів. Замок височіє на велетенській скелі над містечком Хонау у Швабському Альбі. Відвідати його можна тільки в рамках екскурсії.
Казкові гроти Заарфельда
Казкові гроти Заарфельда випромінюють містичну ауру. Вони постали сотні років тому внаслідок гірничих розробок у Туринзьких сланцевих горах. З часом підземні кімнати перетворились на сталактитові печери, які у 1993 році увійшли до книги рекордів Гіннеса як "найкольоровіші печери в світі".
Місце шабашу відьом у горах Гарц
Казки не були би казками, якби в них не було злих персонажів. Їх можна побачити і в реальному житті! Для цього треба відправитись у гори Гарц у ніч з 30 квітня на 1 травня. Тут у Вальпургієву ніч в долині річки Боден (на фото), яка бере свій початок на схилах вершини Брокен, а також і на самій цій вершині відьми та чорт влаштовують свій шабаш.