Казки не були би казками, якби в них не було злих персонажів. Їх можна побачити і в реальному житті! Для цього треба відправитись у гори Гарц у ніч з 30 квітня на 1 травня. Тут у Вальпургієву ніч в долині річки Боден (на фото), яка бере свій початок на схилах вершини Брокен, а також і на самій цій вершині відьми та чорт влаштовують свій шабаш.