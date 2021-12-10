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Бундесрат

Бундесрат - конституційний орган ФРН. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Бундесрат".

Бундесрат є представництвом 16 федеральних земель Німеччини. Через своїх представників у Бундесраті німецькі федеральні землі беруть участь у законотворчому процесі в Німеччині, а також мають можливість долучитись до рішень на загальноєвропейському рівні. Бундесрат складається з 16 голів земельних урядів та зі земельних міністрів. Чим більшим є населення федеральної землі, тим більше членів та голосів вона отримує в Бундесраті. Маленькі федеральні землі, на кшталт Бремена, мають три представника, а великі, як от Баварія - шість. Згоди федеральних земель потребують ті закони, які повинні втілюватися в землях, реалізація яких фінансується землями або які тягнуть за собою внесення змін до конституції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині вперше схвалили обов'язкову вакцинацію для низки професій

У Німеччині вперше схвалили обов'язкову вакцинацію для низки професій 10.12.2021

Бундестаг і Бундесрат схвалили поправки до закону про захист від інфекції, які передбачають необхідність щеплень від COVID-19 для персоналу лікарень і будинків для людей похилого віку.
Коронавірус: у Німеччині набувають чинності послаблення для вакцинованих

Коронавірус: у Німеччині набувають чинності послаблення для вакцинованих 07.05.2021

Щойно відповідне розпорядження уряду, схвалене Бундестагом і Бундесратом, буде офіційно опубліковане, воно почне діяти.

COVID-19: Бундестаг схвалив привілеї для вакцинованих і одужалих

COVID-19: Бундестаг схвалив привілеї для вакцинованих і одужалих 06.05.2021

Нові правила для жителів Німеччини, які отримали щеплення від COVID-19 або перехворіли, ще має схвалити Бундесрат. Набуття ними чинності очікується 9 травня.
Бундестаг підтримав уніфікацію карантинних обмежень у Німеччині

Бундестаг підтримав уніфікацію карантинних обмежень у Німеччині 21.04.2021

В Німеччині ухвалений у новій редакції закон про захист від інфекційних хвороб передбачає єдині для всієї Німеччини обмеження при перевищенні певного рівня захворюваності. Документ ще має підтримати Бундесрат.
Парламент ФРН розширив повноваження уряду для боротьби з COVID-19

Парламент ФРН розширив повноваження уряду для боротьби з COVID-19 18.11.2020

Депутати Бундестагу і Бундесрату підтримали зміни до закону про захисту населення від інфекційних хвороб, який розширює повноваження уряду у рамках боротьби з поширенням коронавірусу.
Де в Європі заборонено носити паранджу

Де в Європі заборонено носити паранджу 14.07.2020

Заборону на носіння паранджі у Франції парламент країни ухвалив 10 років тому. DW - про те, де ще в ЄС діє подібна заборона.
У ФРН остаточно затвердили заходи для виходу з кризи на 130 мільярдів євро

У ФРН остаточно затвердили заходи для виходу з кризи на 130 мільярдів євро 29.06.2020

Урядовий пакет стимулювання кон'юнктури схвалили Бундестаг та Бундесрат. Уряд переконує, що заходи на 130 мільярдів євро сприятимуть зростанню економіки вже в другому півріччі поточного року.
У Німеччині законодавчо заборонили лікувати гомосексуальність

У Німеччині законодавчо заборонили "лікувати" гомосексуальність 05.06.2020

Закон про часткову заборону так званої репаративної терапії схвалив Бундесрат. У законі наголошується, що гомосексуальність - не хвороба, а примусові процедури порушують права людини і підлягають покаранню.
Бундесрат затвердив найбільшу в історії ФРН антикризову програму

Бундесрат затвердив найбільшу в історії ФРН антикризову програму 27.03.2020

Бундесрат затвердив найбільший в історії ФРН пакет антикризових заходів, який включає загальнонаціональну програму підтримки мікропідприємств і самозайнятих під час пандемії коронавірусу.
У ФРН Бундесрат заблокував ключові положення кліматичного пакета

У ФРН Бундесрат заблокував ключові положення кліматичного пакета 29.11.2019

Німецький Бундесрат не підтримав частину пакета заходів на захист клімату. Ухвалення змін, зокрема, щодо оподаткування, потребує додаткового узгодження, вважають у представництві федеральних земель.
5 причин побувати у Бонні (25.10.2019)

5 причин побувати у Бонні (25.10.2019) 25.10.2019

Бонн увійшов до топ-5 туристичних цілей у 2020 році за версією Lonely Planet. Ось топ-5 причин, чому варто відвідати Бонн.
70 років німецькій конституції, або Як Бонн став столицею ФРН

70 років німецькій конституції, або Як Бонн став столицею ФРН 23.05.2019

23 травня 2019 року виповнюється 70 років від дня церемонії підписання та оприлюднення Основного закону ФРН. Головні події післявоєнного конституційного процесу відбувалися у Бонні.
У Німеччині дали зелене світло використанню електросамокатів

У Німеччині дали зелене світло використанню електросамокатів 17.05.2019

У Німеччині дозволили використання електросамокатів, однак уряду ще необхідно внести зміни до відповідного розпорядження. Бундесрат визначив, що їздити на них можна з 14 років.
Бундестаг змінив Конституцію заради дигіталізації німецьких шкіл

Бундестаг змінив Конституцію заради дигіталізації німецьких шкіл 21.02.2019

Ухвалені зміни до Конституції ФРН дозволять профінансувати з федерального бюджету швидкісний інтернет, ноутбуки, планшети та інше оснащення для шкіл. Законопроект ще має схвалити Бундесрат.
Бундестаг визнав Грузію та три країни Магрибу безпечними

Бундестаг визнав Грузію та три країни Магрибу "безпечними" 18.01.2019

Бундестаг проголосував за визнаня Грузії, Алжиру, Марокко та Тунісу безпечними країнами походження. Це рішення має затвердити також Бундесрат.
Швейцарія вимагає від РФ припинити будь-яку шпигунську діяльність на її території

Швейцарія вимагає від РФ припинити будь-яку шпигунську діяльність на її території 17.09.2018

Після появи повідомлень про можливі випадки російського шпигунства в Швейцарії МЗС альпійської країни зажадав від Росії припинення будь-якої шпигунської діяльності на швейцарській території.
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