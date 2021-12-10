Бундесрат - конституційний орган ФРН. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Бундесрат".

Бундесрат є представництвом 16 федеральних земель Німеччини. Через своїх представників у Бундесраті німецькі федеральні землі беруть участь у законотворчому процесі в Німеччині, а також мають можливість долучитись до рішень на загальноєвропейському рівні. Бундесрат складається з 16 голів земельних урядів та зі земельних міністрів. Чим більшим є населення федеральної землі, тим більше членів та голосів вона отримує в Бундесраті. Маленькі федеральні землі, на кшталт Бремена, мають три представника, а великі, як от Баварія - шість. Згоди федеральних земель потребують ті закони, які повинні втілюватися в землях, реалізація яких фінансується землями або які тягнуть за собою внесення змін до конституції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.