До Бундестагу надійшло клопотання про заборону партії АдН

Понад 110 депутатів поставили свої підписи під ініціативою з заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

У Бундестаг направлено клопотання про заборону ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яке підписали 113 депутатів, повідомляє низка німецьких ЗМІ.

Авторами ініціативи стали кілька парламентарів, зокрема представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Марко Вандервіц (Marco Wanderwitz). Він і його однодумці сподіваються, що рішення щодо цього питання буде ухвалене до позачергових парламентських виборів, тобто до 23 лютого 2025 року, передає dpa. Депутати розраховують, що парламент підтримає ініціативу і Конституційний суд отримає підстави для її офіційного розгляду.

Сама ініціатива кількох законодавців Бундестагу щодо заборони АдН з'явилася в жовтні. Тоді у своєму спільному зверненні ініціатори нагадали, що Федеральне відомство з охорони конституції класифікувало АдН як підозрювану в правому екстремізмі, а окремі її місцеві об'єднання - як "безумовно правоекстремістські організації".

Для запуску процедури заборони АдН потрібна більшість голосів у Бундестазі

Процедуру заборони партії можуть ініціювати Бундестаг, представництво федеральних земель Бундесрат і федеральний уряд.

Для того, щоб процедура була ініційована парламентом, за це мають проголосувати більшість депутатів. Нинішній склад Бундестагу налічує 733 законодавців.

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