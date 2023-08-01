США обмежили безвіз з Угорщиною

США обмежили дію безвізового режиму для угорських громадян. Це стало реакцією на масову роздачу паспортів Будапештом - в США мають сумніви щодо належної перевірки осіб, які тримали громадянство.

Сполучені Штати Америки у вівторок, 1 серпня, запровадили обмеження на в'їзд для угорських громадян, зберігаючи при цьому безвізовий режим між країнами, повідомляє Reuters із посиланням на заяву посольства США в Будапешті.

Відтак, термін дії дозволу на в’їзд, який подорожуючі отримують через Електронну систему авторизації подорожей (ESTA), для власників угорських паспортів становитиме не два, а один рік. До того ж скористатись таким дозволом можна буде лише один раз.

Обмеження стали реакцією на масову роздачу угорських паспортів - це частина політики натуралізіації, яку уряд Віктора Орбана веде останні десятиріччя в сусідніх країнах. Тільки у період з 2011 по 2020 рік Угорщина надала громадянство приблизно одному мільйону людей "без належних заходів безпеки для перевірки їхніх осіб", зазначає американське посольство.

Reuters звертає увагу: США запровадили обмеження щодо Угорщини через день після того, через правляча партія "Фідес" зірвала голосування в парламенті щодо заявки Швеції на вступ до НАТО. Втім високопосадовець американського уряду, якого цитує агенство, повязує обмеження виключно з безпекою паспортів.

У відповідь міністерство внутрішніх справ Угорщини, заяву якого цитує AFP, назвало обмеження США "помстою" за нібито відмову розкрити Вашингтону дані угорців, "що живуть за кордономз подвійним громадянством".

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