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Подорожі
Тема
На цій сторінці зібрані статті, відео та фотогалереї за темою "Подорожі", опубліковані на сайті DW.
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Докладно
Нічний потяг "Берлін-Париж" поєднав дві столиці
Нічний потяг "Берлін-Париж" поєднав дві столиці
З Берліна до Парижа й назад тепер знову можна дістатися нічним поїздом.
Автомобілі та мобільність
13.12.2023
13 грудня 2023 р.
Різдвяні ярмарки в Німеччині - найзатишніші й найпопулярніші
Різдвяні ярмарки в Німеччині - найзатишніші й найпопулярніші
Перед Різдвом по всій Німеччині працює близько трьох тисяч святкових ринків. Фотодобірка DW.
Панорама
07.12.2023
7 грудня 2023 р.
"Октоберфест" у цифрах та фотографіях
"Октоберфест" у цифрах та фотографіях
Мюнхенський "Октоберфест" є найбільшим народним святом у світі. За два тижні його відвідують близько 6 мільйонів гостей.
Панорама
17.09.2023
17 вересня 2023 р.
Боротьба Італії з масовим туризмом
Боротьба Італії з масовим туризмом
Кількість туристів в Італії сягає нових рекордів. Деякі міста вдаються до жорстких заходів, аби впоратися з ситуацією.
Подорожі
09.08.2023
9 серпня 2023 р.
Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці
Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці
Батискаф, ймовірно, вибухнув унаслідок імплозії, люди загинули миттєво. Але й загадок залишається чимало.
Катастрофи
23.06.2023
23 червня 2023 р.
"Жіночі купе" на "УЗ": примхи феміністок чи необхідність?
"Жіночі купе" на "УЗ": примхи феміністок чи необхідність?
В Україні активно обговорюють запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в поїздах "Укрзалізниці".
Суспільство
25.05.2023
25 травня 2023 р.
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