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Подорожі

Тема

На цій сторінці зібрані статті, відео та фотогалереї за темою "Подорожі", опубліковані на сайті DW.

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Докладно

Вагон потягу Nightjet на головному вокзалі Берліна

Нічний потяг "Берлін-Париж" поєднав дві столиці

Нічний потяг "Берлін-Париж" поєднав дві столиці

З Берліна до Парижа й назад тепер знову можна дістатися нічним поїздом.
Автомобілі та мобільність13 грудня 2023 р.
Санта та олені на ярмарці в Гамбурзі

Різдвяні ярмарки в Німеччині - найзатишніші й найпопулярніші

Різдвяні ярмарки в Німеччині - найзатишніші й найпопулярніші

Перед Різдвом по всій Німеччині працює близько трьох тисяч святкових ринків. Фотодобірка DW.
Панорама7 грудня 2023 р.
Жінки у традиційних баварських костюмах - дирндлях - стоять колом

"Октоберфест" у цифрах та фотографіях

"Октоберфест" у цифрах та фотографіях

Мюнхенський "Октоберфест" є найбільшим народним святом у світі. За два тижні його відвідують близько 6 мільйонів гостей.
Панорама17 вересня 2023 р.
Міст Скальці у Венеції - туристи

Боротьба Італії з масовим туризмом

Боротьба Італії з масовим туризмом

Кількість туристів в Італії сягає нових рекордів. Деякі міста вдаються до жорстких заходів, аби впоратися з ситуацією.
Подорожі9 серпня 2023 р.
"Титан" був створений спеціально для занурення до уламків "Титаніка"

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Батискаф, ймовірно, вибухнув унаслідок імплозії, люди загинули миттєво. Але й загадок залишається чимало.
Катастрофи23 червня 2023 р.
Перед посадкою на потяг "Укрзалізниці" (архівне фото)

"Жіночі купе" на "УЗ": примхи феміністок чи необхідність?

"Жіночі купе" на "УЗ": примхи феміністок чи необхідність?

В Україні активно обговорюють запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в поїздах "Укрзалізниці".
Суспільство25 травня 2023 р.
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