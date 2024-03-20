Німеччиною велосипедом: куди поїхати у відпустку?

Близько 3,6 мільйона мешканців Німеччини торік провели одну або кілька відпусток на велосипеді, які тривали більше, ніж три дні. Ідеться як про багатоетапні велотури з нічлігами у різних місцях, так і про відпочинок у якомусь одному місці, під час якого туристи здійснюють окремі одноденні поїздки велосипедом у регіоні.

Про це свідчать дані традиційного репрезентативного дослідження, яке проводить Загальнонімецький велосипедний клуб (ADFC), результати якого за 2023 рік опубліковані перед початком чергового сезону подорожей.

Середня тривалість кожної такої активної відпустки перевищила сім ночівель, тож залишилась майже без змін, однак загальний показник знизився приблизно на один мільйон поїздок. Однією з причин зниження були тривалі періоди дощової погоди.

Вперше за майже чверть століття проведення цього дослідження зібрані дані про короткі поїздки з однією або двома ночівлями - наприклад, вихідними. Одну чи кілька таких поїздок торік здійснили майже п'ять мільйонів любителів велотуризму у Німеччині.

Велодоріжка уздовж річки Везер Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Одноденні тури без ночівель здійснили 36,4 мільйона осіб, що дещо нижче за показник 2022 року, проте середня кількість таких поїздок на людину збільшилася з 11,7 до 12,5 на рік, тож загальна кількість одноденних велотурів зросла на 10 мільйонів до 455 мільйонів поїздок.

Найкращі велосипедні маршрути Німеччиною

На основі даних, отриманих під час дослідження, клуб ADFC щорічно складає рейтинг найпопулярніших велосипедних маршрутів для багатоденних велоподорожей Німеччиною. У першу трійку за підсумками 2023 року увійшли маршрути уздовж річок Везер та Ельба, а також німецька частина маршруту вздовж узбережжя Балтійського моря. При цьому четверте місце поділили маршрути уздовж Дунаю та Рейну.

Везерський маршрут (Weser-Radweg) має 515 кілометрів: починається на місці злиття Верри та Фульди та пролягає до місця впадання Везера у Північне море біля Бремергафена та доходить до Куксгафена.

Ельбський маршрут (Elbe-Radweg) починається у Чехії і має загальну протяжність 1220 кілометрів, з яких 870 припадає на Німеччину. Він закінчується у Куксгафені, де Ельба впадає у Північне море.

Саксонська Швейцарія на Ельбському маршруті Фото: Olaf Schubert/imageBROKER/picture alliance

Балтійський маршрут (Ostseeküsten-Radweg) в Німеччині має 1095 кілометрів із загальних 7980 км. У німецькій частині він починається у Фленсбургу на кордоні з Данією та пролягає до польського кордону - курорту Альбек на Узедомі.

Найкращі регіони для велотуризму у Німеччині

Окрім маршрутів, автори дослідження також називають найпопулярніші регіони, у яких переважно проводять свої відпустки велотуристи. Цей рейтинг за підсумками 2023 року очолив регіон, до якого входять нижньосаксонські райони Графство Бентгайм, Емсланд та Оснабрюкер Ланд. У трійку лідерів входять також Боденське озеро у Баден-Вюртемберзі (2) та Балтійське узбережжя у Шлезвіґ-Гольштейні (3). Наступними у рейтингу є узбережжя Північного моря у Нижній Сансонії (4) та регіон Альґой у Баварії (5).

Також найкращими для велотуризму в Німеччині визнані регіон у районі річок Мозель та Саар у землях Рейнланд-Пфальц і Саар (6), Мекленбурзька Швейцарія та Мекленбурзьке поозер'я (7) та Мюнстерланд у Північному Рейні-Вестфалії.

Водосховище Бальденайзе на Рурському веломаршруті Фото: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

Насправді прегарних місць для велотуризму в Німеччині так багато, що в рейтингу десятьох найкращих останні два місця довелося навіть ділити. Тож на дев'ятому опинилися узбережжя Північного моря у Шлезвіґ-Гольштейні (9/1) та Балтійське узбережжя у Мекленбурзі-Передній Померанії (9/2), а на десятому - Східна Фризія у Нижній Саксонії (10/1) та острови Рюґен та Гіддензе у Мекленбурзі-Передній Померанії (10/2).

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Скільки витрачають велотуристи?

Під час багатоденних велоподорожей із трьома та більше ночівлями німецькі велотуристи у 2023 році витрачали в середньому 117 євро на день. Загальні витрати у цьому сегменті в Німеччині та за кордоном оцінюються у шість-сім мільярдів євро.

Середні витрати під час коротких подорожей з одною або двома ночівлями становили 130 євро на день, загалом - від двох до трьох мільярдів євро за рік. Під час одноденних турів без ночівлі витрачалися в середньому 32 євро, але через велику кількість таких поїздок загальна сума витрат на такий вид дозвілля оцінюється приблизно у 15 мільярдів євро.

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Більшість тривалих велотурів жителі Німеччини здійснили своєю країною - 60 відсотків, 40 відсотків - за кордоном. Найпопулярнішою країною була Австрія, далі йдуть Італія, Франція, Нідерланди та Данія. Переважна більшість коротких відпусток та одноденних подорожей велосипедом припала на Німеччину - на свої чи сусідні регіони чи федеральні землі.

Підводний гараж для велосипедів To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video