Щоденник війни. Велосипед у Бучі.

"Кого вони прийшли денацифікувати? Наших дітей? Цього хлопчика чи ту дівчинку, яка все питає, коли повернеться додому, чи ту дитину, котра ридає над убитою мамою?" - Юлія Стахівська, спеціально для DW.