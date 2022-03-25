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Велосипед – транспортний засіб, який рухається за допомогою м'язів людини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "велосипед".
Велосипед вважається найпопулярнішим транспортним засобом у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
Обсяг страхових виплат за викрадені велосипеди у Німеччині сягнув рекордних 110 мільйонів євро у 2020 році. Куди діваються велосипеди, власники і поліція з'ясовують рідко. DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.
У Німеччині щороку викрадають кілька сотень тисяч велосипедів. А в останні роки - дедалі більше роверів преміумкласу. Багато з них згодом опиняються в Україні, частина переправляється далі. DW з'ясувала, в який спосіб.
Розвиток велоінфраструктури - це крок у майбутнє. Так думають мешканці одного з найбільших міст Бразилії - Белу Оризонті, з населенням майже як у Києві. Там хотіли зменшити потік авто, а отримали ще й безпеку.
В селищі Сосниця на Чернігівщині вже місяць діє безкоштовний прокат велосипедів. Місцеві не одразу зрозуміли переваги сервісу та спершу звинувачували владу у нераціональному витрачанні коштів. Однак тепер попит набирає обертів.