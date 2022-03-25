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Велосипед

Велосипед – транспортний засіб, який рухається за допомогою м'язів людини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "велосипед".

Велосипед вважається найпопулярнішим транспортним засобом у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Щоденник війни. Велосипед у Бучі.

Щоденник війни. Велосипед у Бучі. 25.03.2022

"Кого вони прийшли денацифікувати? Наших дітей? Цього хлопчика чи ту дівчинку, яка все питає, коли повернеться додому, чи ту дитину, котра ридає над убитою мамою?" - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - Європа у фокусі (відео)

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (відео) 27.12.2021

Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.

Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів (фоторепортаж) 08.09.2021

У баварському Мюнхені вперше відкрився автосалон IAA, хоча автоярмарком його можна назвати умовно - чимало з представлених новинок не є автомобілями. Чим дивували відвідувачів - у фотогалереї DW.

Крадені велосипеди: злочинний "імпорт" з Німеччини в Україну (19.08.2021) 19.08.2021

Обсяг страхових виплат за викрадені велосипеди у Німеччині сягнув рекордних 110 мільйонів євро у 2020 році. Куди діваються велосипеди, власники і поліція з'ясовують рідко. DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.

Триколісний велосипед як альтернатива автомобілям, автобусам і потягам? (14.07.2021) 14.07.2021

Волонтерський проєкт у німецькому Бонні хоче показати: зробити внесок у порятунок планети легше, ніж здається. За допомогою вантажного велосипеда.

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео)

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео) 12.07.2021

Літо, гори, велосипед - ідеальне поєднання! У швейцарських Альпах відкрився новий туристичний маршрут "Альпійське коло". На велосипеді можна проїхатися вражаючими місцями кантону Граубюнден. Надихаючий досвід для Карпат?
Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (08.07.2021)

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (08.07.2021) 08.07.2021

Літо, гори і велосипед - ідеальне поєднання! У швейцарських Альпах відкрився новий туристичний маршрут "Альпійське коло". На велобайку можна проїхатися вражаючими місцями кантону Граубюнден. Надихаючий досвід для Карпат…

Електробайк Берлін-Дніпро, або Як крадені у Німеччині велосипеди потрапляють до України

Електробайк "Берлін-Дніпро", або Як крадені у Німеччині велосипеди потрапляють до України 02.07.2021

У Німеччині щороку викрадають кілька сотень тисяч велосипедів. А в останні роки - дедалі більше роверів преміумкласу. Багато з них згодом опиняються в Україні, частина переправляється далі. DW з'ясувала, в який спосіб.

Як велосипедна інфраструктура робить місто безпечнішим і привабливим (01.07.2021) 01.07.2021

Розвиток велоінфраструктури - це крок у майбутнє. Так думають мешканці одного з найбільших міст Бразилії - Белу Оризонті, з населенням майже як у Києві. Там хотіли зменшити потік авто, а отримали ще й безпеку.
Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео)

Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео) 07.06.2021

На тлі пандемії альтернативою переповненим маршруткам в Україні стає легкий персональний транспорт. Але мікромобільність несе загрозу безпеці на дорогах, адже наразі бракує законів та інфраструктури.
У Гамбурзі відкрили перший гараж для велосипедів

У Гамбурзі відкрили перший гараж для велосипедів 02.06.2021

На цих світлинах - не Амстердам, де велосипедистам - скрізь дорога і шана, а німецький Гамбург. В одному з найбільших міст Німеччини відкрили перший громадський гараж для велосипедів.
Крадіжка велосипедів у ФРН: страховики виплатили у 2020 році рекордні суми

Крадіжка велосипедів у ФРН: страховики виплатили у 2020 році рекордні суми 06.05.2021

З понад 260 тисяч велосипедів, викрадених у Німеччині в 2020 році, застрахованими були 145 тисяч. У середньому страховики відшкодували 730 євро за велосипед.

Велосипеди напрокат: як в українському селі байк-шеринг влаштували (05.05.2021) 05.05.2021

В селищі Сосниця на Чернігівщині вже місяць діє безкоштовний прокат велосипедів. Місцеві не одразу зрозуміли переваги сервісу та спершу звинувачували владу у нераціональному витрачанні коштів. Однак тепер попит набирає обертів.
Подорожі велосипедом по Німеччині - 10 найкращих маршрутів (фотогалерея)

Подорожі велосипедом по Німеччині - 10 найкращих маршрутів (фотогалерея) 28.04.2021

Пересуватись на велосипеді - це не лише заощадливо, але й екологічно. Велосипед набув особливої популярності в часи пандемії. У фотодобірці DW пропонуємо десять найулюбленіших веломаршрутів Німеччиною 2021 року.

Найулюбленіші веломаршрути в Німеччині

Найулюбленіші веломаршрути в Німеччині 28.04.2021

Пересуватись на велосипеді - це не лише заощадливо, але й екологічно. Велосипед набув особливої популярності в часи пандемії. У фотогалереї DW пропонуємо десять найулюбленіших веломаршрутів Німеччиною 2021 року.

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