Туристичний бум у ФРН: німці на відпустці не економлять

Економіка ФРН буксує, але витрати на подорожі б'ють рекорди. Зростає попит на відпочинок за кордоном. Які країни стануть у 2024 році найпопулярнішими напрямками?

"Ситуація стабільніша, ніж ми думали". "Ми повністю вийшли з кризи". "Очікуємо на сильний сезон". Після минулорічної технічної рецесії німецька економіка поки що продовжує пробуксовувати, але є в Німеччині галузь, представники якої, судячи з їхніх заяв, дуже задоволені нинішнім станом справ. Це туріндустрія. Найбільша країна Євросоюзу знову переживає туристичний бум.

Німці витратили на туризм за рік 114 мільярдів євро

"Жага до подорожей у жителів Німеччини сильніша, ніж будь-коли раніше, і вона продовжує зростати", - заявляє Норберт Фібіґ (Norbert Fiebig), президент Німецької туристичної спілки (DRV). "Одна тривала подорож на рік стала для більшості невід'ємною частиною їхнього життя", - пояснює Ульф Зоннтаґ (Ulf Sonntag), експерт аналітичного центру FUR, який ось уже понад 50 років вивчає тенденції на німецькому туристичному ринку.

До міжнародного ярмарку туризму ITB 2024, що проходить у Берліні з 5 до 7 березня, FUR приурочив публікацію чергової доповіді про стан туристичного ринку ФРН, і одна з ключових цифр у ній: 73 відсотки населення, згідно з репрезентативним опитуванням, твердо вирішили вирушити цьогоріч у туристичну поїздку. Це більше, ніж на початку минулого року, і приблизно відповідає рівню до пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, коли німецька туріндустрія щороку била рекорди.

Німецьких туристів традиційно багато у Венеції та інших містах та регіонах Італії Фото: Ingo Schulz/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Утім, 2023 рік уже став рекордним, у всякому разі за обсягом витрачених грошей: жителі Німеччини витратили на подорожі тривалістю п'ять і більше днів майже 87 мільярдів євро - на сім мільярдів більше, ніж попереднього року, підрахував FUR. Це, з одного боку, було пов'язано зі зростанням цін на туристичні та транспортні послуги в умовах надзвичайно високої інфляції, але, з іншого боку, свідчить про готовність німців витрачати більше грошей на, як вони люблять казати, найпрекрасніші тижні року. Зоннтаґ підтверджує: у Німеччині воліють заощаджувати на чомусь іншому, але не на відпустці.

До цих 87 мільярдів євро слід додати ще 27 мільярдів євро, які німці витратили минулого року на короткі турпоїздки тривалістю від двох до чотирьох днів. Це, як правило, міський туризм - відвідування головним чином міст Німеччини (на цілі всередині країни припадають вісім із десяти поїздок) для знайомства з визначними пам'ятками та участі в культурних заходах.

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Раннє бронювання на літо 2024 йде повним ходом

Торік подорожі тривалістю понад п'ять днів здійснили 56,4 мільйона жителів Німеччини - при населенні країни в 84,6 мільйона жителів. Причому 78 відсотків цих відпускників відпочивали за кордоном. Настільки висока частка - це теж рекорд, підкреслює FUR. ФРН - і так уже найбільший у Європі ринок виїзного туризму, але він, проте, продовжує і далі зростати: дедалі більше жителів країни проводять свою основну відпустку за кордоном. "Люди сумують за сонцем і пляжем", - так пояснює цей тренд один із топменеджерів туроператора DER Touristik Інґо Бурместер (Ingo Burmester).

Пляж на хорватському острові Крк Фото: Nel Pavletic/PIXSELL/picture alliance

З нагоди ярмарку ITB ця компанія опублікувала вражаючі цифри: кількість клієнтів, які вже забронювали поїздку на літо 2024 року, станом на середину лютого була на 33 відсотки вищою, ніж на той самий момент рік тому, причому заплатили вони на 47 відсотків більше, ніж тоді. Подібне зростання однією лише інфляцією ніяк не поясниш, тут очевидна готовність витрачати додаткові гроші на якісну відпустку, що дає підстави очікувати чергового рекордного року за туристичними витратами.

Опитування, проведене компанією маркетингових досліджень GfK, показало: кожен четвертий житель Німеччини (25 відсотків) готовий витратити цього року на відпустку більше або значно більше, ніж торік. В опитуванні аналітичного центру FUR про готовність збільшити витрати заявили 15 відсотків, ще 43 відсотки планують їх на минулорічному рівні - рекордному для галузі. Тож понад половина опитаних, щонайменше, не хочуть скорочувати витрати на відпочинок, такий намір висловили лише 7 відсотків. Решта, близько третини, ще не вирішили, тож лави тих, хто не налаштований економити, можуть ще зрости.

Для німців "подорожі й у 2024 році залишаються пріоритетом", робить висновок Бурместер. "Люди активно бронюють. Попит на відпочинок, незважаючи на кризи, залишається стабільним", - підкреслює директор зі збуту туроператора Alltours Ґеорґ Вельберс (Georg Welbers) і повідомляє, що 60 відсотків каталогу на цей рік уже розпродано. "Раннє бронювання йде повним ходом", - підтверджує і Штефан Баумерт (Stеfan Baumert), який відповідає в за бізнес у Німеччині в компанії TUI, що є лідером у на європейському ринку.

Іспанія - це і пляжі, і багата культура. Альгамбра - архітектурно-парковий ансабль у Гранаді Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

При цьому у TUI, за словами Баумерта, частка нових клієнтів становить зараз 40 відсотків, Компанія спеціалізується на більш високому ціновому сегменті. Це може свідчити як про готовність німецьких відпускників збільшити витрати на комфортний відпочинок, так і про зростаючий у неспокійні часи попит на подорожі за путівками солідних фірм з боку тих, хто раніше самостійно бронював усі етапи поїздки в інтернеті. На цей тренд вказує і президент туристичної спілки DRV Норберт Фібіґ: "Число німців, які віддають перевагу повністю організованим поїздкам, зростає".

Поки що лідери бронювання - Туреччина, Іспанія та Греція

За даними аналітичного центру FUR, 2023 року найулюбленішими в Німеччині напрямками виїзного туризму були Іспанія, Італія, Туреччина, Хорватія, Греція. Судячи з раннього бронювання путівок на цей рік, група лідерів залишається відносно стабільною - це переважно південь Європи, але всередині неї відбулися деякі перестановки. За даними DRV, поки що лідирують Туреччина, Іспанія та Греція перед Єгиптом, Португалією та Італією.

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При цьому, щоправда, слід враховувати, що в Італію, через її відносну географічну близькість до Німеччини, значна кількість німецьких туристів їздить не за путівками, а самостійно на власних автомобілях.

Стенд Греції на міжнародному ярмарку туризму у Берліні ITB 2024 Фото: Dimitra Kyranoudi/DW

Що ж до Греції, то про її дедалі більшу популярність серед німецьких туристів свідчить хоча б той факт, що 2023 року, коли ця країна, за даними грецького Центробанку, прийняла рекордні у своїй історії 32,7 мільйона іноземних гостей, найбільшою групою, до того ж із величезним відривом від решти, виявилися саме німці. Їх було 4,7 мільйона, а французів, які посіли друге місце, 1,8 мільйона.

Для Іспанії минулий рік теж був рекордним: її відвідали 84 мільйони іноземних гостей, що нехай і на відсоток, але все ж більше за показник передпандемійного 2019 року. Рекордною виявилася і кількість ночей, які туристи провели в іспанських готелях: 347 мільйонів, повідомило статистичне відомство INE. Найбільшу кількість ночівель забезпечили відпочивальники з Великобританії (58 мільйонів) і Німеччини (40 мільйонів).

Таким чином, німецький виїзний туризм йде на користь переважно партнерам по Євросоюзу, а країни ЄС, у свою чергу, є найважливішими покупцями експортної продукції Німеччини.