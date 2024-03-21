У які міста варто поїхати в Німеччині?

Для складання туристичного рейтингу німецьких міст було враховано два десятки факторів. У першу трійку рекомендацій для коротких бюджетних поїздок по Німеччині в 2024 році увійшли Регенсбург, Ерфурт і Лейпциг.

Відпустка у своїй країні або взагалі за місцем проживання під своїм дахом у своїх чотирьох стінах - тренд не новий. Для нього навіть придуманий англійський термін - стейкейшн (staycation - від to stay і vacation). Німці охоче подорожували по своїй країні задовго до появи назви для цього туристичного тренду і далі цим займаються - навіть ті, хто жодного разу не чув такого новомодного слова.

Одним з видів відпустки у власній країні є поїздки різними містами або туристичними маршрутами. Останніх у Німеччині прокладено безліч. Серед міст теж є свої явні й таємні фаворити. Платіжна компанія SumUp на початку 2024 року провела дослідження, щоб з'ясувати, які німецькі міста є найпривабливішими для поїздок на кілька днів у вихідні, свята тощо.

15 найпривабливіших міст для економних туристів

Щоб скласти список, було враховано майже два десятки факторів - від середнього рахунку в ресторанах, вартості пива і квитків в кінотеатри, кількості музеїв та інших визначних пам'яток і аж до індексу безпеки, числа готелів, можливостей для шопінгу і площі зелених насаджень.

Які п'ятнадцять міст увійшли до фінального рейтингу, результати якого були опубліковані в березні 2024 року, дивіться у добірці DW.

Регенсбург

Регенсбург - перлина Баварії Фото: Jens Niering/picture alliance

Баварський Регенсбург вважається одним з найгарніших міст Німеччини. Історичний центр Регенсбурга є Об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ерфурт

Ерфуртський собор Фото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Столиця Тюрингії Ерфурт приваблює своєю затишною атмосферою і великим числом історичних та культурних пам'яток.

Лейпциг

Ратуша в Лейпцигу Фото: Werner Dieterich/imageBROKER/picture alliance

Саксонський Лейпциг - місто з багатими музичними традиціями і місце, де в 1989 році почалися мирні протести в НДР, які призвели до падіння Берлінського муру.

Дрезден

Дрезден - вид на місто з Ельби Фото: Sylvio Dittrich/IMAGO

Дрезден - столиця Саксонії й місто, яке ще називають "Флоренцією на Ельбі".

Ганновер

Сучасне мистецтво в Ганновері Фото: Torsten Krueger/chromorange/picture alliance

Знамениті скульптури з серії "Нана" роботи Нікі де Сен-Фалль - одна з визначних пам'яток столиці Нижньої Саксонії Ганновера.

Франкфурт-на-Майні

Франкфурт-на-Майні Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Франкфурт-на-Майні - не тільки фінансова столиця Європи й Німеччини, а ще також один з найважливіших музейних центрів країни й просто гостинне місто.

Кельн

Кельн - вид на місто з Рейну Фото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance

У Кельні розташована найбільш відвідувана архітектурна пам'ятка Німеччини - Кельнський собор, є знаменитий міст, обвішаний замками закоханих, а також тут проводять дуже багато різноманітних концертів - від невеликих до стадіонних.

Дуйсбург

Ландшафтний парк Дуйсбург-Норд Фото: Thomas Muncke/picture alliance

Дуйсбург розкинувся в Рурській області. Тут розташований найбільший в Європі річковий порт і є така ось індустріальна пам'ятка - ландшафтний парк Дуйсбург-Норд.

Шверин

Шверинський замок Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Шверин - столиця Мекленбурга-Передньої Померанії. Шверинський замок і палацовий парк є кандидатами на включення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нюрнберг

Історичний центр Нюрнберга Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Нюрнберг - головне місто баварського регіону Франконія. Серед визначних пам'яток - імператорський замок Кайзербург і будинок-музей Альбрехта Дюрера.

Бремен

Бремен Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Бремен - ганзейське місто та місто Бременських музикантів. Тутешня Стара ратуша і статуя Роланда - середньовічний символ міської Свободи - внесені до Списку ЮНЕСКО.

Фрайбург

Фрайбург Фото: picture-alliance/dpa/W. Rothermel

Фрайбург вважається своєрідною брамою до Шварцвальду. Дзвіницю тутешнього собору називають "найгарнішою вежею християнства".

Штутгарт

Музей "Мерседес-Бенц" у Штутгарті Фото: Lilly/imageBROKER/picture alliance

Столиця Баден-Вюртемберга Штутгарт є одним з найважливіших центрів автомобільної промисловості. Тут можна відвідати фірмовий музей "Порше" і музей "Мерседес-Бенц", зображений на цій фотографії.

Дюссельдорф

Дюссельдорф Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Дюссельдорф - столиця Північного Рейну-Вестфалії та найбільш японське місто Німеччини, адже тут розташовані представництва майже 600 японських компаній, деяких з них мають тут навіть свої європейські штаб-квартири. Серед архітектурних пам'яток - телевізійна вежа і сучасний квартал "медійна гавань".

Любек

Історична частина міста Любек Фото: Jürgen Schwarz/picture alliance

Любек був своєрідною столицею Ганзейського союзу. Голштинські ворота та інші пам'ятники цього періоду є Всесвітньою спадщиною. Тут придумали рецепт марципана і виробляють з цієї солодкої маси безліч ласощів.