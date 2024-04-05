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ПанорамаНімеччина

У Німеччині можна побачити ліловий ставок

Максим Нелюбін
5 квітня 2024 р.

Востаннє ставок Ґіпсбрухваєр у Баварії набував такого незвичайного кольору чотири роки тому.

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Ставок Гіпсбрухваєр
Ставок Гіпсбрухваєр на початку квітня 2024 рокуФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

На початку квітня цього року в популярному серед туристів баварському регіоні Альґой знову можна побачити рідкісний природний феномен - ставок, що забарвився в ліловий або пурпурний колір, біля міста Фюссен і замку Нойшванштайн. Звичайний бірюзовий або темно-синій колір води змінився через велике число пурпурних бактерій, що фотосинтезують. Саме зараз вони почали активно цвісти.

Ставок Гіпсбрухваєр, пофарбований у фіолетовий колір
Ставок Гіпсбрухваєр, пофарбований у фіолетовий колірФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance
Вода в цій гірській водоймі насичена сіркою
Вода в цій гірській водоймі насичена сіркоюФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Умови феномена - концентрація сірки і багато сонця

Як повідомляє інформаційна агенція dpa, "Гіпсовий ставок" - Ґіпсбрухваєр (Gipsbruchweiher) - розташований у долині струмка Фауленбах (Faulenbacher Tal) і востаннє набував такого незвичного інтенсивного кольору чотири роки тому.

Для початку цвітіння бактерій повинні збігтися кілька умов - досягнуто певної концентрації сірки у воді за високої інтенсивності сонячного світла. Подібний феномен можна іноді спостерігати в інших водоймах цієї долини і навіть більш глибоких озерах регіону - наприклад, в розташованому в декількох кілометрах озері Алатзе (Alatsee).

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