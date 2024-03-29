Великдень у Німеччині: подорож найцікавішими традиціями

На великодні свята німці не тільки ходять до церкви та святкують з родиною за столом. Великдень у Німеччині сповнений різноманітними традиціями, які в окремих місцевостях набули особливого колориту чи здобули величезну популярність також і серед туристів.

Щороку у Страсну п'ятницю у місті Бенсгайм у землі Гессен актори-аматори відтворюють хресний шлях Христа - цю традицію запровадили в німецькому місті заробітчани з півдня Італії. Традиція прижилася, і нині тисячі глядачів дивляться на процесію, що іде через центр міста до ринкової площі.

Страсна п'ятниця у Бенсгаймі Фото: Boris Roessler/dpa/picture-alliance

Великодні прогулянки

У багатьох німецьких родинах на Великдень традиційно готують писанки і крашанки до великоднього букета. Сорби Нижньої Лужиці у Бранденбурзі славляться своїм мистецтвом гарно розфарбовувати яйця воском. Дізнатися більше про цю слов'янську меншину Німеччини та її звичаї можна у музеї Шпревальд у Люббенау.

Розмальовування яєць у Люббенау Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/picture-alliance

А ще один суто сорбський Великодній звичай надзвичайно поширений у католицьких регіонах Верхньої Лужиці у Саксонії. Чоловіки проїжджають через сорбські громади на святково прикрашених конях і проголошують добру новину про Христове воскресіння. За ними верхи їдуть численні глядачі.

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Великодня їзда верхи у Ральбіці Фото: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa/picture-alliance

Втім, прогулянка на Великдень узвичаєна у німців не тільки на конях. Багато німців вважають її обов'язковою - ця традиція певною мірою натхненна культовими рядками з "Фауста" Йоганна Вольфґанґа Ґете "Великодня прогулянка" (Der Osterspaziergang). Особливо прекрасною є променада уздовж берегів Ельби з вражаючим видом на Дрезден.

У пошуках великоднього яйця

Поетові Ґете приписують і ще одну традицію - втім, саме він справді започаткував її у Веймарі у 18 столітті. Ідеться про пошук солодощів та крашанок, захованих великоднім кроликом. Насправді ж перші згадки про звичай розписувати та дарувати яйця у Німеччині датуються початком 13 століття, а "схованки великодніх яєць" документували у 17 столітті.

Але завдяки Ґете саме у Веймарі щороку організовують для дітей офіційне великоднє полювання за крашанками.

Офіційно: пошук крашанок у Веймарі Фото: Jens Kalaene/dpa/picture-alliance

У Німеччині великодні крашанки і писанки не тільки весело шукають, щоб потім смачно з'їсти, але ще й традиційно прикрашають ними дерева або букети. Дерево в Заальфельді, прикрашене розфарбованими яйцями, вивело цей звичай на новий рівень: на ньому розвішані 10 тисяч яєць, оформлених вручну. Цю традицію започаткувала родина з Заальфельда у Тюрингії, і тепер місто продовжує її, оскільки деревом також милуються багато туристів.

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Великоднє дерево у Заальфельді Фото: Dieter Möbus/CHROMORANGE/picture-alliance

На початку 20 століття традиція прикрашати писанками та крашанками предмети довкола поширилася на фонтани. Сталося це у Франконській Швейцарії у Баварії, щоправда нині подейкують, що мальовничий гірський регіон просто хотів привабити цим туристів. Як би там не було, але сьогодні Бібербах у Франконії може похвалитися одним з найбільших великодніх фонтанів у Німеччині.

Великодні фонтани у Франконії Фото: picture alliance / imageBROKER

Великодні вогні

Розпалювання багаття на Великдень є чи не повсюдною традицією у Німеччині. Первинно язичницький звичай святкування відродження природи перейняли християни. Нині чотири величезні великодні вогнища запалюють на березі Ельби в районі Гамбурга Бланкенезе.

Палаючі великодні колеса у Люгде Фото: picture-alliance/dpa/C. Seidel

У Людге ж, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, у Великодню неділю спускають з гори палаючі дерев'яні колеса. Їх наперед виготовляють з деревини дуба і набивають соломою. Запуском петарди запалюють перше колесо і спускають його з гори - за ним котяться ще п'ять.

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