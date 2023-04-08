Великдень у Німеччині: не лише шоколадні зайці

Як німці святкують Великдень? Про традиції і сучасні символи свята - у статті DW.

У Німеччині до Великодніх канікул готуються заздалегідь: велику увагу приділяють і прикрашанню столу, і святковим рецептам, і дотриманню інших важливих традицій.

Розмальовані яйця

Яскраво розфарбоване яйце - головний великодній символ не лише у Німеччині, а й у інших країнах християнського світу. У Німеччині перші згадки про звичай розписувати та дарувати яйця датуються початком 13 століття. До речі, однією з причин, через яку в Середньовіччі закріпилася традиція обдаровувати яйцями на Великдень, було так зване "відсоткове яйце" (німецькою "Zinsei") як частина десятини, яку селяни віддавали феодалу.

Словосполучення "великоднє яйце" (німецькою "Osterei") вперше згадується 1615 року в рукописах зі Страсбурга, а у 1617 році голландський історик Еріцій Путеан написав про "підписані й розфарбовані великодні яйця" у своїй роботі Ovi Euconium. У Гайдельберзі німецький лікар Франк фон Франкенау у праці Satyrae Medicae 1682 року згадує про "схованки великодніх яєць".

Сьогодні неможливо уявити святковий великодній стіл без крашанок. Німці настільки цінують цю традицію, що у містечку Зонненбюле-Ерпфінген на півдні країни навіть є Музей великодніх яєць, який цьогоріч відзначає свій 30-річний ювілей.

Прикрашене розмальованими великодніми яйцями дерево в тюринзькому місті Заальфельд Фото: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/picture-alliance

Листи великодньому зайчику

У Німеччині крашанки і писанки приносить... заєць. Традиція свідчить, що саме ця тваринка, яка вважається символом родючості, підкидає яйця, які у Великодню неділю шукають діти. Німецький Великодній зайчик має своє власне поштове відділення у Верхній Лужиці на сході Саксонії. Там сімейна пара казкових зайців Оллі Остерхазе (у перекладі з німецької - Оллі Великодній Заєць) та його дружина Лотті Ланґор (Лотті Довге Вухо) з 2010 року одержують листи з усього світу.

За словами Клаудії Соботта (Claudia Sobotta), прессекретарки пошти, "святкові послання від людей віком від 2 до 99 років надходять від Канади до Філіппін".

Штеффі Рюкер у костюмі зайчихи Лотті у відділенні казкової пошти Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

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Автомобільні затори

Готуються німці і до корків на дорогах, особливо у Чистий четвер. Як каже прессекретарка автоклубу ADAC Катаріна Лука (Katharina Lucà): "Четвер - це найбільш перевантажений день під час великодніх свят".

Вечірки заборонені

У кожному регіоні країни діють різні обмеження і заборони на проведення вечірок та інших розважальних публічних заходів у Страсну п'ятницю. Цей день вважається "тихим днем". Обмеження особливо великі на півдні та південному заході Німеччини, де заборона на танці поширюється і на Тиху суботу.

Дорогі яйця Великодня

За прогнозами, німецькі торговці шоколадними зайцями, великодніми яйцями та іншою атрибутикою свята розбагатіють цьогоріч на 2,2 мільярда євро. Відповідно до одного з репрезентативних опитувань, майже 40 відсотків споживачів планують купувати саме протягом великодніх канікул. Середній "великодній" чек становитиме приблизно 40 євро з особи.

Щоправда, нині споживачам доведеться відкрити ширше гаманці на великодні яйця, адже їхня ціна зросла на 15 відсотків. На сьогодні десяток яєць коштує близько 2,02 євро, тоді як рік тому ціна становила 1,75 євро. Зростання цін прогнозувалося: під час Великодня попит на них стрімко зростає.

Фабричне виробництво крашанок у Німеччині. На Великдень ціни на яйця зростають Фото: Lukas Barth/REUTERS

З церкви - на пікнік

У 19 столітті великодні свята з церковного перетворилися на світське родинне свято. Роль і значущість церкви як інституції у суспільстві, що трансформувалося до світського, поступово знижувалася.

Як розповідає культуролог Катрін Бауер (Katrin Bauer) з Інституту регіональних досліджень та історії LVR у Бонні, "у буржуазії і буржуазного суспільства, що виникли, з'явилися і нові ритуали - пошуки дітьми захованих яєць і спільні родинні обіди, прогулянки та пікніки.

Великодні зайці в кондитерській Confiserie Felicitas Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Свято ласунів

Торік у Німеччині було виготовлено близько 240 мільйонів шоколадних великодніх зайців. Кондитери ображаються, коли чують поширений у країні жарт, ніби для виготовлення цих фігурок використовуються нерозпродані з Різдва шоколадні Санта-Клауси.

Усі кондитерські вироби виготовляються лише зі свіжої шоколадної маси. Інакше така продукція "не відповідала б високим стандартам якості, а також не була б дозволена законодавством, що регулює безпеку громадського харчування", пояснює керуючий директор Федеральної асоціації німецької кондитерської промисловості Торбен Ербрат (Torben Erbrath).