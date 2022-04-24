Зеленський застеріг РФ від "референдуму" на Херсонщині: Збіднієте до рівня 1917

У відеозверненні за підсумком 57-го дня війни Зеленський також заявив, що відмова РФ від Великоднього перемир'я "дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри".