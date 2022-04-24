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Великдень - християнське свято, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Великдень".
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Через пандемію COVID-19 великодні урочистості за участі Папи Римського Франциска вже другий рік поспіль відбулися без вірян на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав до солідарного розподілу вакцин.