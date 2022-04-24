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Великдень

Великдень - християнське свято, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Великдень".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі

ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі 24.04.2022

Десятки тисяч людей, серед яких жінки, діти та літні люди, перебувають у небезпеці і повинні бути негайно вивезені з Маріуполя, наголосив координатор ООН щодо України Амін Авад.
Щоденник війни. Містика у дні боїв

Щоденник війни. Містика у дні боїв 24.04.2022

"Містична суть Великодня особливо увиразнює ті метафізичні, магічні мотиви, якими сповнене життя в часи воєнних випробувань", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Зеленський привітав українців із Великоднем

Зеленський привітав українців із Великоднем 24.04.2022

Володимир Зеленський у своїй вітальній промові з нагоди Великодня висловив надію, що Україна переможе. Вселенський Патріарх Варфоломій у великодній проповіді закликав до негайного припинення війни в Україні.
Молдова викликала посла РФ через заяви про коридор до Придністров'я

Молдова викликала посла РФ через заяви про "коридор" до Придністров'я 22.04.2022

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.
Зеленський застеріг РФ від референдуму на Херсонщині: Збіднієте до рівня 1917

Зеленський застеріг РФ від "референдуму" на Херсонщині: Збіднієте до рівня 1917 21.04.2022

У відеозверненні за підсумком 57-го дня війни Зеленський також заявив, що відмова РФ від Великоднього перемир'я "дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри".
Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською 17.04.2022

Під час Всеношного пасхального чування Папа Франциск звернувся до делегації з України й мера Мелітополя, який побував у полоні.
Великодня ніч в Україні минула спокійно - МВС

Великодня ніч в Україні минула спокійно - МВС 02.05.2021

Правоохоронці зазначають - великодні богослужіння в Україні відбулися без грубих порушень громадського порядку і карантину.
Зеленський просить предстоятелів церков розповісти про важливість вакцинації

Зеленський просить предстоятелів церков розповісти про важливість вакцинації 28.04.2021

Президент України Володимир Зеленський напередодні Великодня попросив предстоятелів ПЦУ, УПЦ та УГКЦ розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19.
Степанов: Україна може уникнути спалахів COVID-19 після свят

Степанов: Україна може уникнути спалахів COVID-19 після свят 27.04.2021

При цьому глава МОЗ України припускає можливий черговий спалах коронавірусу у червні через "збільшення мобільності населення".
Уряд України продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня

Уряд України продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня 21.04.2021

Кабінет Міністрів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації до 30 червня. При цьому прем'єр-міністр закликає українців до обережності під час святкування Великодня.
Папа Римський на Великдень закликав до солідарного розподілу вакцин від коронавірусу

Папа Римський на Великдень закликав до солідарного розподілу вакцин від коронавірусу 04.04.2021

Через пандемію COVID-19 великодні урочистості за участі Папи Римського Франциска вже другий рік поспіль відбулися без вірян на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав до солідарного розподілу вакцин.
У Гамбургу з 2 квітня діятиме нічна комендантська година

У Гамбургу з 2 квітня діятиме нічна комендантська година 31.03.2021

Через значну кількість нових випадків зараження коронавірусом влада Гамбургу ухвалила запровадження комендантської години з 21:00 вечора до 5:00 ранку.
Тисячі німців ігнорують заклики влади й їдуть на Великдень на Майорку

Тисячі німців ігнорують заклики влади й їдуть на Великдень на Майорку 28.03.2021

Тільки у суботу у Пальмі приземлилися 60 літаків з Німеччини. У неділю очікується ще 70 аіварейсів.
Коментар: Уряд Меркель у вільному падінні

Коментар: Уряд Меркель у вільному падінні 25.03.2021

Спочатку людей у Німеччині відправили на п'ять днів у посилений локдаун на Великдень. Та невдовзі канцлерка відмовилися від цього плану. Уряд Анґели Меркель втратив орієнтацію в умовах пандемії, вважає Єнс Турау.
Меркель скасувала помилкове посилення локдауну на Великдень

Меркель скасувала "помилкове" посилення локдауну на Великдень 24.03.2021

Анґела Меркель заявила, що рішення влади Німеччини посилити обмеження на Великдень, подовживши вихідні дні до п'яти, було її "особистою помилкою" і попросила вибачення у громадян.
Пандемія COVID-19: у Німеччині вже більше 75 тисяч померлих

Пандемія COVID-19: у Німеччині вже більше 75 тисяч померлих 24.03.2021

З початку пандемії COVID-19 у Німеччині померли вже більше 75 тисяч інфікованих коронавірусом людей. Лише за минулу добу додалося ще 248 жертв хвороби.
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