10 найкрасивіших великодніх традицій у Німеччині
Великодня подорож Німеччиною з десятьма найвидатнішими традиціями Свята Христового Воскресіння.
Великодній вогонь у Гамбурзі
Розпалювання багаття на Великдень є чи не повсюдною традицією у Німеччині. Первинно язичницький звичай святкування відродження природи перейняли християни. Чотири величезні великодні вогнища запалюють на березі Ельби в районі Гамбурга Бланкенезе.
Розмальовування яєць у Люббенау
У багатьох родинах на Великдень традиційно готують писанки і крашанки до великоднього букета. Сорби Нижньої Лужиці у Бранденбурзі славляться своїм мистецтвом гарно розфарбовувати яйця воском. Дізнатися більше про цю слов'янську меншину Німеччини та її звичаї можна у музеї Шпревальд у Люббенау.
Великодня їзда верхи у Ральбіці
Цей сорбський звичай надзвичайно поширений у католицьких регіонах Верхньої Лужиці у Саксонії. Чоловіки проїжджають через сорбські громади на святково прикрашених конях і проголошують добру новину про Христове воскресіння. За ними верхи їдуть численні глядачі.
Великодня прогулянка у Дрездені
Для багатьох німців прогулянка на Великдень є обов'язковою. Ця традиція певною мірою натхненна культовими рядками з "Фауста" Йоганна Вольфґанґа Ґете "Великодня прогулянка" (Der Osterspaziergang). Променада уздовж берегів Ельби з вражаючим видом на Дрезден особливо прекрасна!
Пошук крашанок у Веймарі
Пошук солодощів та крашанок, захованих великоднім кроликом, для багатьох німців є найцікавішою частиною Великодня. Поет Ґете започаткував цю традицію у Веймарі у 18 столітті. Нині місто щороку організовує для дітей офіційне великоднє полювання за крашанками.
Великоднє дерево у Заальфельді
Традиційно німці прикрашають дерева або букети крашанками і писанками. Дерево в Заальфельді, прикрашене розфарбованими яйцями, виводить цей звичай на новий рівень: на ньому розвішані 10 тисяч яєць, оформлених вручну. Цю традицію започаткувала родина з Заальфельда у Тюрингії, і тепер місто продовжує її, оскільки деревом також милуються багато туристів.
Палаючі великодні колеса у Люгде
Спочатку це був язичницький германський звичай - на знак привітання весни спускати з гори палаючі дерев'яні колеса. Сьогодні це традиція Великодньої неділі у Люгде, що у землі Північний Рейн-Вестфалія. Великодні колеса виготовляють з деревини дуба і набивають соломою. Запуском петарди запалюють перше колесо і спускають його з гори. За ним котяться ще п'ять.
Тернистий шлях: Страсна п'ятниця у Бенсгаймі
Щороку у Страсну п'ятницю у місті Бенсгайм у землі Гессен актори-аматори відтворюють хресний шлях Христа. Тисячі глядачів дивляться на процесію, що іде через центр міста до ринкової площі. Традицію запровадили заробітчани з півдня Італії.
Великодні фонтани у Франконії
Традиція прикрашати фонтани і колодязі писанками та крашанками виникла лише на початку 20 століття у Франконській Швейцарії, що в Баварії. Подейкують, що мальовничий гірський регіон хотів привабити цим туристів. Бібербах у Франконії може похвалитися одним з найбільших великодніх фонтанів у Німеччині.
Великоднє зайченя у Німеччині повсюдно
Звичай шукати на Великдень яйця та маленькі подарунки, які нібито сховав великодній зайчик, відомий у Німеччині з 17 століття. Де можна зустріти самого великоднього зайчика? Ми не скажемо, тож вам доведеться розшукувати його самостійно! Щасливого Великодня!