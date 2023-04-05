Спочатку це був язичницький германський звичай - на знак привітання весни спускати з гори палаючі дерев'яні колеса. Сьогодні це традиція Великодньої неділі у Люгде, що у землі Північний Рейн-Вестфалія. Великодні колеса виготовляють з деревини дуба і набивають соломою. Запуском петарди запалюють перше колесо і спускають його з гори. За ним котяться ще п'ять.